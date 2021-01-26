Как налоговый инспектор выдумал «подконтрольность» контрагента

Чудеса на виражах в одной МИФНС по Московской области.

Один мой хороший знакомый [на минуточку сотрудник одной боооольшой и межрегиональной наложки], когда мы с ним обсуждаем выводы и доводы его коллег по «фискальному цеху», которые они [язык не поворачивается сказать пишут, скорее «царапают…» пишут в актах налоговых проверок, в решениях по этим проверкам, а также в протоколах комиссий по побуждению, периодически спрашивает у меня:

Ты столько занимаешься налогами, ты всё ещё удивляешься чему-то?!

Поверьте мне, источник моих удивлений бесконечен. Примерно как наша вселенная…. 😂

Вот вам очередной пц. Ой, то есть шедевр. Конечно шедевр 😂

Проверяющему одной подмосковной наложки, ну уж очень хотелось написать в акте выездной налоговой проверки, что описанные им в акте контрагенты, подконтрольны и зависимы [как наркоман Павлик от всяких не хороших препаратов, наверное]

и он ничего лучшего не придумал, чем придумать новый, доселе неведомый миру и науке факт, по его мнению доказывающий подконтрольность контрагента проверяемому налогоплательщику..

В акте налоговой проверки описаны два контрагента Общества, которых налоговик считает сомнительными.

Назовем их ООО «Первый сомнительный» и ООО «Второй сомнительный».

А еще у Общества в проверяемом периоде есть контрагент, который в акте не описывается, назовем его ООО «Не сомнительный молодец».

Я иногда таких называю, «Спасибо, что живой» 🤣🤣

Так вот, в акте налоговой проверки проверяющий, в качестве факта подконтрольности/зависимости ООО «Первый сомнительный» Обществу указывает на пересечение IP-адресов ООО «Первый сомнительный» и ООО «Не сомнительный молодец».

А в качестве факта подконтрольности ООО «Второй сомнительный» Обществу, указывает на пересечение IP-адресов ООО «Второй сомнительный» и ООО «Не сомнительный молодец».

Охренели? Вот и я тоже… 😮

Проверяющий не стал разъяснять и обосновывать в акте налоговой проверки, в связи с чем совпадение между собой IP-адресов у отдельных контрагентов с иными контрагентами, по его мнению, свидетельствует о подконтрольности контрагентов Обществу или зависимости от него. Действительно, зачем? По-моему тут и так всё понятно…

Ну и вишенка на торте 🍰

В приложениях к акту налоговой проверки отсутствуют документы из кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета ООО «Первый сомнительный», ООО «Второй сомнительный» и ООО «Не сомнительный молодец» из содержания которых можно было установить источник информации о IP-адресах этих организаций, которые описаны в акте налоговой проверки.

Да и зачем такая мелочь в акте налоговой проверки? Как же не поверить в такую дичь…

Ну я вам скажу этот случай даже круче того, где налоговик сделал вывод о подконтрольности на основании одинаковых договоров субподряда…

Реально. Прямо так…

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