Новый признак номинальности директора — «Одна бабушка сказала...»

Сегодня в моём блоге, с блистательной пародией на профессионализм, компетентность и здравый смысл, выступает отдел выездных проверок № 2 одной московской наложки 🎙️

Эти крепкие профессионалы изобрели новый вид доказательства номинальности генерального директора — “Одна бабушка сказала”.

Главный государственный налоговый инспектор, в ходе проведения выездной налоговой проверки допросил свидетеля, в ходе которого тот сообщил:

«Организацию “Альфа” меня попросил открыть Петров Алексей Борисович, он занимается регистрацией фирм за вознаграждение. Он также был номинальным руководителем, к деятельности организаций он так же отношения не имеет».

Это весь допрос, чтоб вы понимали. Краткость - сестра таланта, чё..

Никаких уточняющих вопросов налоговый инспектор свидетелю не задал 😧

Налоговому инспектору не нужны ни дата рождения Петрова Алексея Борисовича, ни его место жительство, ни пол, ни вес, ни вероисповедание, ни название компаний, где он «номиналил» [простите, руководил..😂].

И так сойдёт, подумал налоговый инспектор!

Ну а дальше в акте, основываясь на этом содержательном протоколе допроса, инспектор делает “логичный” [только для него одного] вывод:

«таким образом, генеральный директор ООО “Надёжный партнер” является номинальным»

Просто налоговому инспектору повезло, ведь Петров Алексей Борисович, про которого вещал свидетель, оказался полным тезкой генерального директора организации - нашего контрагента.

«Какая удача!» — наверное подумал налоговый инспектор.. 🥳

И зачем вызывать генерального директора ООО «Надежный партнер» повесткой к себе на допрос? Действительно, а то наговорит ерунды..

И как тогда 90 миллионов недоимки «вкрутить» предпринимателю?

Товарищ главный государственный налоговый инспектор [знаю, вы это прочитаете, ну или руководство вам зачитает 😉], я тут между делом ЕГРЮЛ полистал. Так там этих Петровых А.Б., в качестве директоров и учредителей больше 30 человек. А ИПшников так вообще устал листать.

Вы их как-то предупредите, что они теперь все номиналы 🤣🤣🤣

А то нехорошо как-то получится..

Реально. Прямо так..

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