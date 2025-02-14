История про то, как компания, отказавшаяся добровольно уточнять свои налоговые обязательства, прошла выездную налоговую проверку и осталась в плюсе

Начало этого блокбастера вот здесь

Акт налоговой проверки, составленный сотрудниками ОВП № 1 этой областной инспекции, при прочтении вызывал невероятный спектр эмоций.

От громкого смеха [🤣], до средневекового ужаса [😨] в перемешку с регулярным facepalm [это когда вот так делаешь 🤦🏻‍♂️].

Ну во первых, при составлении акта ВНП, проверяющие полностью проигнорировали приказ ФНС России от 07.11.2018г., № ММВ-7-2/628@ в части требования к составлению акта налоговой проверки [читать - положили 🔩 на приказ ФНС России].

Акт на добрую половину состоял из предположений проверяющих, не основанных на доказательствах.

В описательной части акта отсутствовали ссылки на информацию из компетентных органов, отсутствовали ссылки на результаты, полученные по итогам проведенных мероприятий налогового контроля, отсутствовали ссылки на приложения к акту налоговой проверки.

Проверяющие, при составлении акта проверки, сфальсифицировали фактические данные, имеющие существенное значение для результатов налоговой проверки, при их описании в акте проверки.

Существенным образом были искажены фактические данные [показания], содержащиеся в протоколах допросов свидетелей.

Проверяющие исказили [читать “переврали”] содержание банковских выписок контрагентов. Почти до неузнаваемости 😧

Проверяющие пишут в акте, что денежные средства, поступавшие от налогоплательщика на расчетные счета “сомнительных” контрагентов, затем перечислялись на счета технических компаний и ИП [указывая наименования и реквизиты этих технических компаний и даты платежей] в последствии обналичивались, тем самым утверждая, что ими установлена и задокументирована схема обналичивания налогоплательщиком своих денежных средств.

Но дело в том, что согласно банковских выписок, перечисление денег дальше по цепочке на технические компании, осуществлялось “сомнительными” контрагентами налплата, до даты первых платежей налплата, на эти самые счета “сомнительных” контрагентов. То есть якобы обналиченные деньги ни какого отношения к налплату не имели.

Их еще просто в природе не существовало на счетах контрагентов…

Ну куда же без классического и любимого вранья отдельных налоговиков о том, что на расчетных счетах “сомнительных” контрагентов отсутствуют операции, типичные для ведения реальной ФХД [аренда помещений, оплата интернета, канцелярии, бухуслуг и тп.]. Конечно же такие операции были и в большом количестве.

Отдельно стоит отметить части акта, где проверяющие умудрялись опровергать сами себя, причём делали это всё на одной странице акта 🤼‍♂️

Проверяющие пишут, что у “сомнительного” контрагента отсутствует транспорт, но буквально через два абзаца, ровно на этой же странице они приводят таблицу, в которой указаны сведения о 6 [шести, Карл!!!] автомобилях, принадлежащих этому контрагенту.

Такое впечатление, что пока дописали до конца, забыли, что писали в начале..

Отдельного внимания заслуживает ноу-хау, внедренное этими подмосковными налоговиками в части доказательства подконтрольности “сомнительных” контрагентов проверяемому налплату.

До такого никто из их коллег по фискальному цеху ещё не додумался.

По мнению проверяющих, совпадение между собой IP-адресов у контрагентов налплата с иными контрагентами налплата [не с IP-адресами налплата], по их мнению свидетельствует о подконтрольности контрагентов проверяемому налогоплательщику и полной зависимости от него.

Как я офигел [извините, изумился😦] прочитав это ноу-хау в акте, вам не передать словами..

Рассмотрение материалов налоговой проверки, как вы понимаете, было фееричным..

Временами переходящая на крик [😱] заместитель начальника налоговой инспекции, иногда судорожно что-то выискивавшая в налоговой базе, пытаясь хоть как-то спасти разваливающуюся прямо у неё на глазах налоговую проверку.

Проверяющий, главный группы, который не мог внятно ответить на мои вопросы [а их было много, поверьте...] и который по большей части молчал…🤐

Начальник ОВП, который почти все время смотрел в одну точку. Или перед собой, или она изучала дырку на обоях кабинета заместителя начальника инспекции. Я так и не понял... 😐

И офигевающий от происходящего сотрудник юридического отдела…. 😲

Заместитель начальника конечно попыталась спасти ситуацию назначением дополнительных мероприятий налогового контроля, но её подчиненные сами, своими руками, закопали себя вместе с этой выездной налоговой проверкой, выдав по итогу дополнение к акту ещё более ужасное, чем акт налоговой проверки. Я кстати думал такое не возможно 😂

И вот на днях закономерный итог: снижение налоговых претензий в решении о привлечении на 17 554 765 рублей, в итоге по выездной налоговой проверке 25 миллионов рублей недоимки, вместо 120 миллионов, которыми эта самая заместитель начальника налоговой инспекции грозила налогоплательщику в своем кабинете чуть больше года назад.

А впереди у нас апелляционная жалоба.

Не переключайтесь.

Мой телеграм