Ожидание и реальность в налоговых спорах

Подтверждение реальности совершения сделки с контрагентом — это фундамент, который нужно строить адвокату [налоговому консультанту, юристу] защищая интересы налогоплательщика от необоснованных претензий [уму не постижимо, бывают и такие! 😲] налогового органа.

Постараюсь в двух постах рассказать вам как эту самую “не реальную” реальность подтверждать, какие доказательства необходимо собирать, и как их представить налоговому органу. Рассказывать буду на личном практическом примере, как раз сейчас у меня и моей команды такой кейс.

Две недели назад ко мне обратилась компания, которая была вызвана в налоговый орган для дачи пояснений по ряду своих контрагентов. Вызвана уведомлением в порядке п.п. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.

Руководитель изъявил желание сходить в инспекцию вместе со мной, не смотря на то, что по таким уведомлениям в налоговый орган может являться уполномоченный представитель налогоплательщика [ст. 29 НК РФ].

Разместившись на неудобном, [казённом] стуле отдела камеральных проверок № 7, в ожидании очередной комиссии по побуждению, я краем глаза увидел, что налоговый инспектор начинает составлять протокол допроса свидетеля, а не протокол комиссии.

“Хитрецы..” - подумал я и быстро прекратил эту инициативу налогового инспектора, сообщив ему, что явились мы к нему для дачи пояснений, а не для допроса в качестве свидетеля, попутно напомнив инспектору, что для вызова в налоговый орган для дачи свидетельских показаний используется совсем другая форма уведомления и если пояснения генерального директора никому сейчас не нужны, то мы с руководителем отправляемся по своим, более важным делам.

Дальше короткая сценка по ролям, в которую в обнимку с видеокамерой стремительно впорхнул начальник этого отдела, желающий запечатлеть как руководитель компании отказывается от допроса, на который его никто и не вызвал 🤷🏻‍♂️

Когда режиссерский стартап начальника отдела поутих, я предложил вручить директору уведомление о вызове на допрос на другой день, что он в итоге и сделал, но без явного удовольствия 🙁

Явившись через несколько дней на допрос мы узнали, что по версии налогового органа, [хотя что там версии, в ОКП № 7 уже почти акт ВНП составили] руководитель компании жёсткий и бескомпромиссный схематозник!

Со слов инспектора, про компанию “и делишки её директора..” налоговому органу уже известно буквально всё, от налоговой нагрузки до цвета трусов генерального директора, в которых он в тот день пришел на допрос. Оказывается и такие сведения можно найти в “АСК НДС-2” если уметь им пользоваться!

Инспектор сообщил, что два наших контрагента - это две “технические” компании, которые никакого товара нам никогда не поставляли, а генеральный директор просто встроил их в цепочку между субъектами, осуществлявшими действительное исполнение договорных отношений.

Само собой, что ни каких доказательств инспектор не предъявил. Видимо джентельменам из ФНС России верят на слово.

А история взаимоотношений налогоплательщика с этими контрагентами на самом деле совсем иная и совсем не та, которую рисуют себе налоговый инспектор и его руководитель:

❗Контрагенты не обладали [и не обладают сейчас] признаками “технических” организаций.

❗Контрагенты в действительности поставляли налогоплательщику товар, который доставлялся на склад как силами самих поставщиков [номера машин и оформленные на них пропуски на территорию в наличии] так и транспортом самого налогоплательщика со складов этих самых поставщиков.

❗В последствии, данный товар был реализован покупателям налогоплательщика, что подтверждается первичной финансово-хозяйственной документацией и пояснениями покупателей налогоплательщика.

❗При выборе контрагентов, коммерческая осмотрительность и осторожность была соблюдена налогоплательщиком в должной мере, о чем так же имеются документальные доказательства.

❗Об обстоятельствах, вероятно порочащих исполнение поставщиками их налоговых обязательств, налогоплательщику ничего не было известно и доказать обратное налоговый орган никогда не сможет. Придумать такое конечно сможет, а вот доказать не сможет.

А ведь стоило всего лишь направить требования о предоставлении документов этим контрагентам, направить требования покупателям налогоплательщика,

ну или уж в краааааааааааайнем случае, изучить все операции с использованием ПК “АСК НДС-2”, а не открывать его впервые при мне и генеральном директоре во время допроса, чем вызывать у меня “испанский стыд” как за отдельного начальника отдела, так и за всю Федеральную налоговую службу России.

Пока готовим ответы на требования о предоставлении документов, по взаимоотношениям с данными контрагентами, поступившие налогоплательщику.

И ещё кое чего делаем конечно.

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