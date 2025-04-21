Вызвали в налоговый орган для дачи пояснений, а начали допрашивать

Мой знакомый , работающий в одной очень серьезной [ну в смысле как у взрослых, прям вот такой вот серьёзной] Межрайонной ИФНС, каждый раз, когда я ему рассказываю очередную “дичь”, которую творят его коллеги по налоговому цеху, спрашивает меня:

— Ты всё ещё удивляешься...? А я ему отвечаю: — Да. Твои коллеги не перестают меня удивлять...

Организация получает из наложки «уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика» [форма по КНД 1165009], для дачи пояснений по вопросу совместных финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом контрагентов.

В уведомлении указано всё, как полагается.

Что вызывается организация в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 31 НК РФ, который дает налоговым органам право вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

Всё, да не всё.. 😡

Далее в уведомлении текст следующего содержания:

Сообщаем, что ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР [да, да, прям CapsLock выделили] ООО "Добросовестный налогоплательщик" вызывается в Инспекцию в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31, а также в соответствии со статьей 90 Налогового кодекса Российской Федерации для дачи пояснений по финансово-хозяйственной деятельности организации.

Хитрецы, подумал я 🤣

И так по порядку ➡

По таким уведомлениям [форма по КНД 1165009] в налоговый орган для дачи пояснений может прийти уполномоченный представитель налогоплательщика. Кто это такой и как должны быть оформлены его полномочия, указано в статье 29 Налогового кодекса РФ.

Генеральный директор организации не обязан являться в налоговый орган по таким уведомлениям.

Даже если его должность в этом уведомлении написана CapsLock, выделена жирным и подчеркнута.

Даже если стоят три [❗❗❗] восклицательных знака, тоже не обязан. Про восклицательные знаки кстати реальная история, был у меня и такой опыт 😆

Являться или не являться генеральному директору по такому уведомлению – это его право, а не обязанность.

Пусть генеральный директор работает. Деньги зарабатывает, чтоб налоги заплатить, а по этому уведомлению юрист или адвокат сходит и даст интересующие налоговый орган пояснения.

Теперь про «законодательный винегрет» из статей 31 и 90 НК РФ, который государственный налоговый инспектор невкусно приготовил 🤢, потому что «поваренную книгу» вероятно не читал внимательно, иначе бы знал, что эти ингредиенты не сочетаемы в принципе.

У меня например от такого случается юридическое несварение 🤣

Пункт 1 статьи 90 НК РФ гласит, что в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.

В качестве свидетеля для дачи показаний. Это когда налоговый орган допрос свидетеля проводит, составляя соответствующий протокол допроса. В статье 90 НК РФ нет никаких упоминаний про дачу пояснений.

Но дальше, государственный налоговый инспектор, составивший это уведомление, тонко намекает в тексте уведомления, что вызывает он генерального директора на допрос, а не для дачи пояснений:

Обращаем Ваше внимание на диспозицию Решения ФНС России № CA-3-9/226@ от 11.04.2019 [ни в правовых системах, ни в интернете я этого решения не нашел], согласно которой допрос представителя (адвоката) вместо свидетеля является недопустимым вне зависимости от наличия у первого доверенности, предусматривающей такие полномочия.

Спасибо конечно, товарищ инспектор. Но это мы в принципе давно все знаем.

В данном случае, налоговым органом нарушается порядок вызова свидетеля для дачи показаний, а также подменяются мероприятия налогового контроля.

Вызов генерального директора [или иных лиц] в налоговый орган в качестве свидетеля для дачи показаний, уведомлением о вызове для дачи пояснений, является неправомерным.

Подобные, неправомерные действия налогового органа, не только лишают возможности и права налогоплательщиков подготовиться к даче конкретных свидетельских показаний, а также явиться на допрос с юристом или адвокатом, но и ведет к необоснованным трудозатратам и неэффективности проведения должностными лицами налоговых органов мероприятий налогового контроля, а также к формированию у налогоплательщиков отрицательного отношения к налоговым органам в целом.

Но кого это волнует…. 😐

В 2024 году, ФНС России довело до нижестоящих налоговых органов письмо № СД-4-2/2063@ от 22.02.2024г., “О рекомендуемой форме документа для вызова свидетеля на допрос”, которым было утверждено “уведомление о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний” [форма по КНД 1165207]. Только таким уведомлением можно вызывать свидетелей на допрос в налоговый орган. И никаким другим.

Поэтому если вы явились в налоговый орган для дачи пояснений, а налоговый инспектор решил вас допросить [ну всё равно уже приехали, чего вам два раза ездить..©], вы вправе отказаться от дачи показаний и попросить вызвать вас для допроса правильным уведомлением и в другой день. Не отказывайтесь получить такое уведомление на руки.

Про риски визитов в налоговые органы без юриста или адвоката, где вас огорошат тем, что сейчас вас допрашивать будут, светя вам казённой лампой в лицо [😂], чтоб в ваших честных глазах высокие налоговые риски разглядеть, я вам рассказывать не буду. Думаю знаете.

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