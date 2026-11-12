Экстерриториальные побуждения

Моему постоянному московскому клиенту [уже 8 лет мы вместе] по ТКС, в рамках всероссийского площадочно-побудительного фестиваля “Отдай [НДС и НП] не греши”, приходит уведомление о вызове для дачи пояснений [посредством ВКС] из одного российского региона [+4 МСК].

Цитаты из уведомления:

“Инспекцией по результатам анализа состава вычетов по НДС в налоговых декларациях за период с 2023 по 2025, за 1 кв., 2 кв.2026 установлены вычеты, заявленные от контрагентов с высоким уровнем риска”

“В случае использования незаконных вычетов от участников «площадки автоматически осуществляется контроль ФНС за исполнением законодательства о налогах и сборах. (Площадка– это сеть связанных фирм, которая за плату продает бизнесу фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты) на несуществующие товары (работы, услуги)).”

“ФНС совместно с Генеральной прокуратурой РФ, ФСБ РФ, МВД России и СК РФ, проводит действия по пресечению деятельности организованной группы лиц, осуществляющей представление в налоговые органы РФ и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций через организаторов «площадки».”

“Обращаем внимание, что установленные налоговые риски являются основанием для проведения выездной налоговой проверки.”

“В целях соблюдения принципов открытости и взаимного доверия между обществом и государством, а также во избежание негативных последствий, вызванных издержками по истребованию документов у налогоплательщика и его контрагентов по вопросу хозяйственных взаимоотношений с Обществом, налогоплательщику (его бенефициарному, собственнику) предлагается самостоятельно оценить указанные риски и уточнить налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль с учетом рисков указанных выше налоговые/отчетные периоды.”

”Учитывая возможные негативные последствия выездной налоговой проверки, Вы вправе уведомить налоговый орган о мерах, предпринятых Вами для устранения выявленных рисков. В случае принятия решения об уточнении налоговых обязательств, необходимо уведомить налоговый орган об этих обстоятельствах в срок до …., путём направления пояснительной записки со ссылкой на настоящее уведомление.”

“На основании указанных правовых норм и организационно-распорядительных документов Инспекцией в пределах представленных полномочий по результатам анализа состава вычетов по НДС в налоговых декларациях за период с 2023 по 2025, за 1 кв., 2 кв.2026 установлены вычеты, заявленные от контрагента (ов) с высоким уровнем риска:”

Далее в уведомлении указано 5 контрагентов налогоплательщика, с общей суммой НДС на 34 миллиона рублей.

Регламент юридического сопровождения подобных процедур у нас отработан до автоматизма 👌🏻 Контрагентам направляются письма, с просьбой представить выписки из книг продаж, налоговые декларации по НДС и квитанции об их приеме, за указанные налоговые периоды. Также просим представить свою юрпозицию [пояснения] по информации, указанной наложкой в уведомлении, в части их касающейся и с учетом того, какую «погремуху» им дала наложка: «контрагент с высоким налоговым риском», «техническая компания», участник «площадки», «бедолага», «чОрт».

В этом случае, из 5 контрагентов, один контрагент прекратил деятельность в ходе реорганизации в 2024г., с одним контрагентом налогоплательщик взаимодействует в настоящее время, а с остальными тремя он прекратил работу в 2024г.

4 контрагента из 5, явно сущностные организации [штат, ФОТ, имущество и т.п.]. Долгов перед ними нет. 3 из них на связи налогоплательщиком

К моменту назначенной даты проведения ВКС, 3 контрагента прислали ответы на наши письма, представив запрошенные у них документы и свои юрпозиции, изложенные ими на фирменных бланках этих компаний, с указанием всех своих имеющихся контактов.

Для понимания. Региональная наложка, перед вызовом не направляла требования об истребовании у налогоплательщика документов по взаимоотношениям с контрагентами и не предпринимала попыток, направить поручения о допросах гендиров контрагентов.