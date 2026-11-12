Экстерриториальные побуждения

Моему постоянному московскому клиенту [уже 8 лет мы вместе] по ТКС, в рамках всероссийского площадочно-побудительного фестиваля “Отдай [НДС и НП] не греши”, приходит уведомление о вызове для дачи пояснений [посредством ВКС] из одного российского региона [+4 МСК].
Цитаты из уведомления:
“Инспекцией по результатам анализа состава вычетов по НДС в налоговых декларациях за период с 2023 по 2025, за 1 кв., 2 кв.2026 установлены вычеты, заявленные от контрагентов с высоким уровнем риска”
“В случае использования незаконных вычетов от участников «площадки автоматически осуществляется контроль ФНС за исполнением законодательства о налогах и сборах. (Площадка– это сеть связанных фирм, которая за плату продает бизнесу фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты) на несуществующие товары (работы, услуги)).”
“ФНС совместно с Генеральной прокуратурой РФ, ФСБ РФ, МВД России и СК РФ, проводит действия по пресечению деятельности организованной группы лиц, осуществляющей представление в налоговые органы РФ и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций через организаторов «площадки».”
“Обращаем внимание, что установленные налоговые риски являются основанием для проведения выездной налоговой проверки.”
“В целях соблюдения принципов открытости и взаимного доверия между обществом и государством, а также во избежание негативных последствий, вызванных издержками по истребованию документов у налогоплательщика и его контрагентов по вопросу хозяйственных взаимоотношений с Обществом, налогоплательщику (его бенефициарному, собственнику) предлагается самостоятельно оценить указанные риски и уточнить налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль с учетом рисков указанных выше налоговые/отчетные периоды.”
”Учитывая возможные негативные последствия выездной налоговой проверки, Вы вправе уведомить налоговый орган о мерах, предпринятых Вами для устранения выявленных рисков. В случае принятия решения об уточнении налоговых обязательств, необходимо уведомить налоговый орган об этих обстоятельствах в срок до …., путём направления пояснительной записки со ссылкой на настоящее уведомление.”
“На основании указанных правовых норм и организационно-распорядительных документов Инспекцией в пределах представленных полномочий по результатам анализа состава вычетов по НДС в налоговых декларациях за период с 2023 по 2025, за 1 кв., 2 кв.2026 установлены вычеты, заявленные от контрагента (ов) с высоким уровнем риска:”
Далее в уведомлении указано 5 контрагентов налогоплательщика, с общей суммой НДС на 34 миллиона рублей.
Регламент юридического сопровождения подобных процедур у нас отработан до автоматизма 👌🏻
Контрагентам направляются письма, с просьбой представить выписки из книг продаж, налоговые декларации по НДС и квитанции об их приеме, за указанные налоговые периоды.
Также просим представить свою юрпозицию [пояснения] по информации, указанной наложкой в уведомлении, в части их касающейся и с учетом того, какую «погремуху» им дала наложка: «контрагент с высоким налоговым риском», «техническая компания», участник «площадки», «бедолага», «чОрт».
В этом случае, из 5 контрагентов, один контрагент прекратил деятельность в ходе реорганизации в 2024г., с одним контрагентом налогоплательщик взаимодействует в настоящее время, а с остальными тремя он прекратил работу в 2024г.
4 контрагента из 5, явно сущностные организации [штат, ФОТ, имущество и т.п.]. Долгов перед ними нет. 3 из них на связи налогоплательщиком
К моменту назначенной даты проведения ВКС, 3 контрагента прислали ответы на наши письма, представив запрошенные у них документы и свои юрпозиции, изложенные ими на фирменных бланках этих компаний, с указанием всех своих имеющихся контактов.
Для понимания. Региональная наложка, перед вызовом не направляла требования об истребовании у налогоплательщика документов по взаимоотношениям с контрагентами и не предпринимала попыток, направить поручения о допросах гендиров контрагентов.
То есть в распоряжении налогового органа были только АСК-НДС и напутственное слово Даниила Вячеславовича.
И вот наступает дата нашего виртуального свидания с региональной МИФНС.
Процедура побуждения налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств проводилась заместителем начальника МИФНС единолично.
Единолично и эпично..
Сначала короткая лекция об экстерриториальном принципе работы налоговых органов с напутствием в конце: “Если вы не подадите уточнённые налоговые декларации, то назначенную вам выездную налоговую проверку будет проводить наша МИФНС, а я вам такого не советую.
Это вам не Москва».
Затем ещё более короткая лекция о ратных подвигах этой МИФНС, в ходе которых, как я понял, всем всё доказали: «Мы со своей позицией дошли до Верховного суда региона, там мы тоже всех выиграли, весь регион вычистили, в нашей МИФНС остались только две организации…»
Из-за плохой связи я не расслышал, то ли в регионе, по итогам этих подвигов, остались только две организации или остались только две организации без почётных грамот от МИФНС за образцовые побуждения.. 🤣🤣
После этого мы плавно перешли к контрагентам, указанным в уведомлении. И стало понятно, что по ту сторону ВКС к мероприятию не готовы. От слова совсем.
Со словами «Тааак, сейчас посмотрим, что тут у вас…» заместитель начальника МИФНС, прям во время ВКС, приступила к изучению сведений о контрагентах в АСК НДС.
И судя по всему, впервые. 🤦♂️
Дальше от должностного лица налогового органа посыпались стандартные “смешилки-страшилки”:
— Так у вас тут разрыв на пятом звене!
— У вашего контрагента нет земельных участков и транспорта!
— Что, что?! У вас не было личной встречи с генеральным директором подрядчика?!
Ну всё понятно: контрагент вам никаких работ не выполнял, счета-фактуры подложные!
Дождавшись момента в этом бесконечном потоке фискального сознания, я сообщил, что сразу после получения уведомления от МИФНС налогоплательщик направил контрагентам письма, в которых попросил представить подтверждение отправки деклараций по НДС, документы об отражении реализации в адрес налогоплательщика и пояснения по претензиям МИФНС.
- Три контрагента нам уже ответили.
И я продемонстрировал письма контрагентов в камеру, но на лице должностного лица не дрогнул ни один мускул.
Опыт, чё..
Далее, заместитель начальника МИФНС дала четко понять, что документально подтверждённая позиция налогоплательщика о реальности сделок никого на той стороне экрана, не интересует:
«Вы можете присылать что угодно, но я вам настоятельно рекомендую подать уточнёнки по НДС и НП, иначе у вас ВНП будет.А вы, товарищ адвокат, своими действиями и советами, только вред своему клиенту нанесёте!»
Вот такая получилась беседа: документы — «присылайте что угодно», уточнёнки — настоятельно рекомендуется.
Хочется напомнить сотрудникам налоговых органов, что ещё в июне, замглавы ФНС Тимур Шиналиев разъяснил порядок действий компаний, получивших запросы по «бумажному НДС».
По его словам, бизнесу следует представить документы, подтверждающие реальность работы с непосредственным контрагентом.
А через два дня мы получили протокол рабочей встречи по результатам ВКС.
Продолжение следует..
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