Как оптимально организовать налоговый учет расходов?

Расходы – это затраты, уменьшающие прибыль. По этой причине затраты на капитальные вложения расходами не являются. Отнесение затрат на расходы отчётного периода в бухгалтерском и налоговом учёте может существенно различаться. Рассмотрим, как оптимально организовать налоговый учёт расходов в системе бухгалтерского учета.

Состав и порядок формирования расходов для определения налогооблагаемой прибыли определён главой 25 Налогового Кодекса РФ. В общих чертах, классификация расходов следующая:

1. Расходы, связанные с производством и реализацией;

1.1. Расходы, связанные с производством, хранением, доставкой продукции (товаров, услуг);

1.1.1. Материальные расходы (в т.ч.: сырьё, материалы, инструменты, комплектующие, топливо, энергия, вода, услуги подрядчиков, технологические потери и др.);

1.1.2. Оплата труда;

1.1.3. Амортизация;

1.1.4. Прочие;

1.2. Содержание и ремонт имущества;

1.3. Освоение природных ресурсов;

1.4. НИОКР;

1.5. Страхование;

1.6. Прочие (в т.ч. взносы на обязательное страхование в Социальный Фонд и др.);

2. Внереализационные (проценты, комиссии банков и др.).

Сумма материальных расходов текущего месяца (п.1.1.1) уменьшается на стоимость остатков запасов, переданных в производство, но не использованных до конца месяца. Остатки оцениваются одним из следующих методов: по стоимости каждой единицы запасов; по средней стоимости; по методу ФИФО. Материальные расходы, расходы на оплату труда и связанные с ними взносы в Социальный Фонд производственного персонала, амортизация производственных основных средств относятся к прямым расходам. Прямые расходы – это аналог себестоимости в бухгалтерском учёте. Прямые расходы распределяются между остатками незавершённого производства, готовой продукции на складе и реализованной в периоде продукции. Другие расходы считаются косвенными и полностью списываются в уменьшение прибыли в периоде их возникновения. Компании, которые производят услуги, могут остатки НЗП не формировать.

Правила учёта бухгалтерских расходов установлены ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие. Расходы по обычным видам должны группироваться на элементы: материальные затраты, оплата труда, отчисления на социальные нужды, амортизация; прочие расходы. В рамках этих элементов предприятие имеет право вводить свою группировку по статьям затрат. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов) путем их обоснованного распределения между отчетными периодами (если расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем). Расходы в бухучёте признаются независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы.

Как видим, при формировании учётной политики существует возможность сблизить прямые расходы в налоговом учёте и себестоимость в бухгалтерском учёте, используя одни и те же бухгалтерские счета и регистры. К сожалению, далеко не всегда это возможно на 100%. Как же оптимизировать учёт, избегая двойной обработки одних и тех же финансово-хозяйственных операций, и обеспечить при этом необходимую прозрачность?

Некоторые «налоговые» расходы не являются бухгалтерскими в отчётном периоде. Например, проценты по кредитам на создание основных средств увеличивают стоимость основных средств и включаются в амортизацию в бухучёте, а в налоговом учёте проценты по любым кредитам относят к расходам в периоде их начисления. Аналогичным образом, проценты по кредиту, использованному на приобретение запасов, увеличивают стоимость запасов, но только в бухгалтерском учёте. Отсюда возникают временные разницы между периодом признания расходов в налоговом и бухгалтерском учёте. Другой пример: расходы, превышающие установленные Налоговым кодексом нормативы. Сверхнормативные расходы могут уменьшать бухгалтерскую прибыль, но не должны уменьшать налоговую.

Чтобы решить проблему несовпадения расходов, рекомендуем рассмотреть возможность использования следующего подхода: если операция порождает разницу в расходах между бухгалтерским и налоговым учётом, то данную разницу можно учитывать, как отдельный номенклатурный объект. Напомним, что номенклатура – это перечень (справочник) товаров, услуг, материалов, продукции и других объектов учета, используемых организацией для ведения деятельности и отражения операций в учете. Например, в случае с процентами по кредиту на приобретение объекта основных средств, можно стоимость ОС разделить на два объекта: ОС-1 (стоимость без процентов) и ОС-2 (только капитализированные проценты). Общая балансовая стоимость объекта по бухучёту будет складываться из ОС-1 и ОС-2, а налоговая – только ОС-1. Соответственно, амортизация ОС-1 будет считаться налоговой, а прибавление к ней амортизации ОС-2 будет давать бухгалтерскую амортизацию.

Другой пример. Предположим, что расходы на оплату труда работников транспортного цеха в бухучёте фиксируются на сч. 25 «Общепроизводственные расходы», по окончании месяца списываются на сч 20 «Основное производство» и формируют, таким образом, стоимость остатков незавершённого производства, далее – стоимость готовой продукции и себестоимость реализации. А в налоговом учёте они относятся к косвенным расходам. Объектный метод предполагает, что на счете 20 и других счетах по учёту запасов будет использовано два субсчёта, один из которых будет отведён под те расходы, которые в налоговом учёте являются косвенными. Соответственно, остатки по субсчетам с косвенными расходами будут представлять собой временную разницу между бухгалтерскими и налоговыми расходами.

Такой подход удобен ещё и тем, что на любую отчётную дату можно получить внятный расчёт, объясняющий причину различий между бухгалтерской и налоговой прибылью.