12 признаков апокалипсиса. Как обезопасить себя от проблем с налоговой

Представьте, что вы налоговый инспектор, и ваша задача — выявлять компании, которые уклоняются от уплаты налогов. С учетом ИП, компаний в России около 6 миллионов. Согласитесь, было бы крайне неразумно приезжать наугад с проверкой, тратить сотни часов на поиск нарушений, а потом выяснить, что и предъявить-то особо нечего. Нет, вам нужно знать, что компания творит с налогами какую-то дичь, еще до того, как вы туда придете. Но как это сделать?

12 признаков апокалипсиса

Еще в 2010 году налоговая разработала документ, который помогает обнаружить «уклонистов» по 12 признакам. И сейчас мы сыграем в игру. Вы станете налоговым инспектором, которому нужно найти компанию для выездной налоговой проверки, и сможете увидеть свой бизнес так, как увидит его налоговик. Представляет ли ваш бизнес интерес для налоговой, или вы проходите под ее радарами?

Признак 1. Налоговая нагрузка

Первое, о чем подумали налоговики, — бизнесы из одной отрасли должны быть достаточно похожи друг на друга. Например, если компания занимается лесозаготовками, то, чтобы заработать 100 рублей выручки, ей придется 30 рублей вложить в топливо и материалы, 30 рублей в зарплаты и т.д. Не бывает так, чтобы эта пропорция в одной отрасли сильно отличалась — все делают плюс минус одно и то же. Какой же из этого следует вывод?

А такой, что для каждой отрасли «вырисовывается» нормативный уровень налогов, которые привязаны к доходам или расходам. Если ваша компания покажет в декларации сумму меньше отраслевого норматива, это будет звонок для налоговой — они что-то скрывают! Либо занижают доходы, либо рисуют расходы.

Какие же показатели мониторит налоговая? Их два:

Налоговая нагрузка. Если компания находится на общей системе налогообложения, то суммируют НДС и налог на прибыль и делят на выручку за тот же период. Если компания на упрощенке, то берут упрощенку, которую заплатили за год, и делят на доход за этот же год. Получается коэффициент, который у каждой отрасли будет свой. Налоговая нагрузка по страховым взносам. Берут страховые взносы, которые вы заплатили за год за работников, и делят их на доходы за этот год. Логика тут та же самая: средний оборот на сотрудника зависит от отрасли, и рост оборота компании часто прямо пропорционален количеству сотрудников. Это следует из данных Росстата.

В результате для каждой отрасли получается два коэффициента, с которыми налоговый инспектор будет сравнивать вашу компанию. Например, налоговая считает, что коэффициент налоговой нагрузки при производстве пищевых продуктов должен быть 21,7, а страховых взносов 2. Это общероссийские данные, но есть данные по регионам.

Признак 2. Убытки больше 2-х лет

Зачем люди создают бизнес? За тем, чтобы получать прибыль. Собственно, в Гражданском кодексе прямым текстом написано, что основная цель коммерческой организации — извлечение прибыли.

— Следовательно, если у компании нет прибыли, тут что-то нечисто. Зачем ее тогда вообще создавать? — рассуждают налоговики. — Но позвольте, — может возразить вы, — всякое же бывает? Компания только начала деятельность, и еще не отбила вложения. А кризис? А предпринимательские ошибки? Да что угодно может лишить бизнес прибыли! — Ну ладно, — смягчились налоговики, — такое действительно бывает, но если прибыли нет больше двух лет подряд, это все равно подозрительно. Мы такие компании будем брать на карандаш.

И это правда. Каждый раз, когда вы показываете убыток, налоговая присылает письмо: «Что за ерунда? Объясните, почему у вас убыток?» И вот в первый год бухгалтер пишет: «Мы только открылись, расходы понесли большие, а клиентов еще мало, но сейчас раскрутимся и прибыль пойдет». Налоговики читают и говорят: «Ладно, живите, не будем вас трогать».

И вот тут многие предприниматели потирают руки и думают: «А зачем мне на упрощенке «доходы - расходы» платить 15%, если я могу показывать убыток и платить 1% с доходов?» В результате они занижают доходы или наращивают расходы и заканчивают второй год с убытком.

Естественно, налоговая снова пишет письмо с требованием разъяснить, что происходит, и бухгалтер в припадке вдохновения сочиняет что-то вроде:

Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

Но расходов стало больше —

Как случилось, не пойму!

То ль инфляция шалит,

То ль доллар вверх летит,

Но доходу за расходом

Не поспеть как ни спешит!

— Ладно, — говорит налоговая, — но в последний раз! Понятно?

И вот тут я очень советую прислушаться к пожеланиям налоговой и убыток в третий год не показывать, даже если он действительно есть. Лучше убрать какие-то расходы и перенести на следующий год, но убыток не отражать. Иначе вы рискуете навлечь на себя выездную налоговую проверку, которая может парализовать деятельность компании и еще больше усугубить ситуацию.

Признак 3. Доля вычетов по НДС

Между бизнесом и налоговой всегда шла война за НДС. Предприниматели хотели платить поменьше, поскольку НДС создавал серьезную нагрузку на бизнес. А налоговикам важно в полной мере собирать НДС, поскольку это один из ключевых налогов. Но по каким признакам налоговая могла понять, что компания занижает НДС и нужно идти с проверкой? Ведь этот налог может быть как к уплате в бюджет, так и к возмещению из бюджета.

Напомню, как рассчитывается НДС. Скажем, вы продали товаров на 1 000 000 ₽ и должны заплатить с этой выручки 20%, то есть 200 000 ₽. При этом вы можете уменьшить сумму налога на размер НДС, который вы оплатили, когда сами приобретали товары и услуги. Скажем, купили товаров на 600 000 ₽, включая 120 000 ₽ НДС, и заплатили государству 200 000 ₽ - 120 000 ₽ = 80 000 ₽.

В этом случае, с точки зрения налоговой, все отлично. Но проблема в том, что НДС может получиться и к возмещению из бюджета. Так будет, если вы, например, купили товаров на 2 000 000 ₽, и в этом случае вам уже должно будет государство. А оно к таким ситуациям относится насторожено. Может, вы рисуете документы, чтобы не платить НДС?

Поэтому налоговики решили не вдаваться в детали и упростить себе жизнь. Для каждого региона ввели нормативы, какой процент НДС можно возместить, чтобы не вызвать подозрений. Этот показатель у каждого региона свой, он не привязан к отрасли и пересматривается каждый год.

Например, в Хабаровском крае можно возместить до 89,6% НДС, в Астраханской области всего 62,8%, а в Амурской области 100%. Откуда такой разброс? Например, в Амурской области в октябре 2015 года НИПИГАЗ начал строить газоперерабатывающий завод, а первую технологическую линию запустили только в 2021 году. Пока шло строительство, завод, естественно, ничего не производил, и дохода у него не было. Зато было очень много расходов с НДС, и этот НДС возмещали из бюджета, что влияло на статистику всей Амурской области.

Поэтому процент НДС, который вы можете без проблем возместить, никак не зависит от вашей деятельности или отрасли, а исключительно от того, какими получатся статистические данные в вашем регионе.

Как не попасть под подозрение налоговой? Во-первых, выяснить норматив по своему региону и не выходить за его пределы. А если это все-таки случилось, то постараться не попасть под другие признаки «уклониста» и со следующего года соблюдать норматив по НДС. Во-вторых, не «рисовать» НДС к возмещению. Сейчас налоговая полностью прослеживает цепочки поставок и видит фирмы, которые выдают липовые документы. В результате ваши сделки с такими фирмами будут признаны фиктивными, и вам придется не только заплатить НДС, но и штрафы с недоимками.

Продолжение следует…