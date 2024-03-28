Алина Шереметьева
Оптимизация налогообложения

Все прозрачнее и прозрачнее. О том, как не нужно оптимизировать налоги в 2024 г.

Как получить многомиллионные доначисления по налогам или о том, как не нужно оптимизировать налоги в 2024 г.
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История о собственнике бизнеса, который имел неосторожность создать несколько компаний, чтобы снизить налоговую нагрузку, а в результате получил претензию на 30 миллионов. Почему налоговики стали интересоваться такими, как он, ведь годами такая практика считалась законной?

Дело в том, что налоговая всегда ищет способы пополнить бюджет, но когда в 2010 году ФНС возглавил Михаил Мишустин, он сделал очень много, чтобы налоговая стала суперэффективной. По данным Википедии, если до 2010 года налоговики проверяли каждого десятого налогоплательщика, то в 2018 году уже одну компанию малого бизнеса из 4000. При этом 99% проверок заканчиваются доначислением налогов. 

Представляете, насколько возросла осведомленность налоговой о ваших делах? Система контроля и администрирования налогов самая автоматизированная в мире. Есть шутка, что Мишустин давно бы придумал искусственный интеллект, если бы не бросил все силы на оцифровку данных для налоговой. Не удивлюсь, кстати, если в некоторых телеграм-чатах отвечают не сотрудники налоговой, а ИИ — уже очень быстро реагируют.

Сначала налоговики объявили войну компаниям, которые покупали НДС. Как сдавали НДС раньше? Декларации отправляли на бумаге по почте. Затем их стали передавать в электронном виде и прикладывать к ним книгу покупок и книгу продаж, но проверял все равно человек. Теперь же у налоговой есть целый арсенал программ, которые ищут расхождения. Например, программа, которая автоматизирует проверку деклараций по НДС и смотрит:

  • Совпадают ли показатели в декларации с контрольными соотношениями.

  • Ищет расхождения между счетами-фактурами вашей компании и данными, которые заявили контрагенты. Например, вы указали в книге покупок, что приобрели станок за 5 000 000 ₽ у ООО «Лютик» по счет-фактуре №12. Программа сверяет эти данные с книгой продаж ООО «Лютик» и присылает требование: «Нет у ООО ”Лютик” счет-фактуры №12, есть №13. Объяснитесь». Объяснять ничего не надо, надо просто сделать корректировку, чтобы данные соответствовали друг другу.

  • Уплачен ли НДС. Например, вы купили у поставщика товар с НДС. Естестественно, ваш поставщик должен учесть эту сумму в книге продаж и заплатить налог. Если он этого не сделал, а, например, вывел деньги себе на карточку через ИП, то программа это увидит. То есть теперь налоговая отслеживает цепочки поставок в автоматическом режиме и выявляет всех, кто пытается сэкономить на налогах.

К этой программе есть надстройка, которая присваивает каждому налогоплательщику уровень налогового риска. Он зависит от многих факторов: фиктивных сделок, связями с однодневками, отсутствием ресурсов, чтобы заниматься заявленной деятельностью и т.д. Категория риска может меняться от квартала к кварталу.

Есть у налоговой и программно-информационные комплексы (ПИК). Например, ПИК «Однодневка» собирает сведения о «массовых» учредителях и руководителях и о «массовых» регистрациях. Если у вашей компании есть связи с «однодневками», к вам могут возникнуть вопросы.

ПИК «Налог-3» собирает объемную базу данных о налогоплательщике. Сколько денег на ваших счетах? Сколько у вас других активов? Кто руководит компанией, а кто владеет? Все это нужно инспекторам, чтобы не делать лишних движений. Зачем выдвигаться с проверкой и терять время, если с компании или с ее руководителей нечего взять.

Важно понимать, что налоговая исследует вопрос очень тщательно. Инспекторы делают запросы в Росреестр (есть ли недвижимость?), ГИБДД (есть ли автомобили?), Ростехнадзор (есть ли строительная техника?). Например, компания задолжала налогов на 10 000 000 ₽. Инспекторы проверяют, есть ли деньги на счетах. Нет? А есть ли имущество у учредителя или директора? Снова нет? А что там с женой или дочкой учредителя? О, автомобили, квартира в центре, загородный дом и даже трактор? Отлично, идем к вам! 

Чтобы вы осознали тщательность, с которой инспекторы выявляют фиктивные сделки и потом доначисляют налоги, поделюсь историей одной выездной проверки. Налоговая оспорила транспортные расходы компании, что привело к доначислению НДС на 25 000 000₽. Как доказали?

По документам компании машина с номером, допустим, м700мм перевозила грузы по маршруту «Тула — Москва» в июле-августе 2022 года. Инспектор делает запрос в ГИБДД: «Где находилась машина номер м700мм в это время?» ГИБДД присылает справку, что эта машина была оштрафована в июле 2022 в Кемерово. Где Кемерово и где Тула? Это становится основанием, чтобы признать сделку фиктивной и сказать: «А НДС-то вы нарисовали!» Но это еще не все.

Раз сделка фиктивная, то стоит проследить, на что на самом деле пошли деньги. Налоговая видит, что компания, которую проверяют, переводит платеж за транспортные услуги ООО «Ромашка», а та делит эту сумму пополам и один платеж отправляет в ИП Игнатов, а другой в ИП Сидоров. А дальше ИП распоряжаются деньгами так: часть выводят на личные нужды предпринимателей, а часть перечисляют как возврат займа… кому бы вы думали? Директору компании, которую проверяют.

Как видите, все стало очень прозрачно, поэтому «рисовать» НДС не имеет смысла, все равно налоговики это обнаружат.

Но как быть компаниям, которым не выжить без «фиктивного» НДС? Например, практически невозможно заниматься строительными подрядами и не фантазировать с НДС. Почему? Вспомним, когда возникает обязанность уплачивать НДС — либо, когда вы получили аванс, либо когда подписали акт выполненных работ или КС (Акт о приемке выполненных работ в капитальном строительстве). И вот компания получает аванс, начинает строить, а денег у нее лишних нет. Авансы обычно маленькие — хорошо, если хватит на материалы, приходится брать кредиты, чтобы платить зарплату работникам и т.д.

В результате объект построили, КС подписали, обязательства по уплате НДС возникли, а платить не с чего. Дело усугубляется, если речь идет о госконтрактах, когда деньги могут перечислить через полгода после окончания работ, а платить НДС надо уже сейчас. Естественно, предприниматели покупают НДС по документам, а налоговики знают об этом и пристально следят за строителями. Как быть, я разберу, когда буду говорить про оптимизацию налогообложения, а пока хочу донести ключевую мысль.

Не нужно покупать документы для НДС — этот метод остался в прошлом и ничего кроме штрафов и проблем вам не принесет

Естественно, когда налоговики признают фиктивными сделки, это приводит не только к доначислению НДС, но и налога на прибыль, поскольку когда расходы исключаются, то прибыль становится больше. 

Однако крестовый поход за пополнение бюджета на этом не кончился. Когда налоговики добились ясности с НДС и налогом на прибыль, они сфокусировались на том, чтобы мотивировать предпринимателей увеличить зарплаты — стали создавать межведомственные комиссии и оказывать психологическое давление. Есть даже примета — зовут на межведомственную комиссию? Это к увеличению страховых взносов и НДФЛ!

И, наконец, в 2017 году инспекторы стали преследовать предпринимателей, которые создали несколько компаний, чтобы сэкономить на налогах. Практика, которая была нормой до 2017 года, вдруг оказалась преступлением, за которое заводят громкие уголовные дела. Но об этом в следующих статьях.

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