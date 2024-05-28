Тренд на обеление заработных плат и мониторинг нелегальной занятости. Что ждет бизнес?

В России начинали работать межведомственные комиссии по решению таких проблем, как зарплата ниже МРОТ, «серая» и «черная» зарплата, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми и не только.

Что будут делать межведомственные комиссии?

С 1 марта вступили в силу ч. 3-4 ст. 67 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Теперь в регионах РФ появятся межведомственные комиссии для противодействия нелегальной занятости. Они будут запрашивать и направлять информацию, создавать рабочие группы по легализации теневой занятости.

Главная задача комиссий — координация между властями регионов и муниципалитетов, ФНС, СФР, Рострудом, центрами занятости, МВД, прокуратурой, профсоюзами и объединениями работодателей. Задачи контроля у межведомственных комиссий нет, они будут заниматься синхронизацией работы этих структур для противодействия теневой занятости.

Какие сведения будет передавать комиссиям ФНС?

Информация о работодателях (организациях и ИП), которые выплачивают более чем 10 сотрудникам зарплату ниже МРОТ, если доля таких сотрудников больше 10% от общего числа работников Информация о фактах нелегальной занятости с указанием сведения об организациях и ИП Информацию об организациях и ИП, взаимодействующих более чем с 10 самозанятыми, если среднемесячная выплата составляет более 20 000 рублей и средняя продолжительность выплат более 3 месяцев Информацию о работодателях, где заработная плата более чем на 35% ниже среднеотраслевой зарплаты в регионе Информацию об организациях и ИП применяющих контрольно-кассовую технику

Компании и предприниматели, которые перечислены в этих пяти пунктах, попадут под особое внимание межведомственных комиссий.

На текущий момент Приказ Минтруда не влечет санкций для предпринимателей: сейчас идет процесс мониторинга и сбора информации. Но чтобы исключить риски претензий в будущем, проанализируйте свою деятельность и примите меры для устранения возможных нарушений. С этим можем помочь вам мы в Батискаф Консалтинг.