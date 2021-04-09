АУСН. Автоматизированная упрощенка от А до Я

Летом 2022 года появился новый спецрежим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Его запустили в экспериментальном режиме в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. В чем суть эксперимента?

Для налоговой АУСН — это очередной шаг автоматизации процессов и снижения затрат на проверки. А достигается это за счет полной прозрачности бизнеса. Если вы выберете АУСН, то вам не придется сдавать налоговую отчетность. Нужно будет просто сообщить, сколько вы заработали и потратили, и дальше налоговая все сделает сама.

Однако АУСН выгодна не всем и далеко не все ее могут в принципе использовать. Кто может?

Компания должна быть зарегистрирована в одном из экспериментальных регионов. При этом для ИП есть отдельное разъяснение, что предприниматель может работать и в другом регионе — смотреть будут именно на место регистрации. Средняя численность работников не должна превышать 5 человек. Сюда относятся и сотрудники, которые работают по гражданско-правовым договорам, а вот самозанятых учитывать не нужно. Все работники должны быть резидентами РФ и получать выплаты на карту. Доход за год не превышает 60 000 000 ₽. Остаточная стоимость основных средств не более 150 000 000 ₽. Существует закрытый перечень банков, в которых у компании может быть открыт расчетный счет. У компании не должно быть филиалов и обособленных подразделений. Кроме того, АУСН разрешена не для всех видов деятельности. Например, если у вас адвокатская контора, ломбард или вы работаете по агентским договорам, то АУСН использовать нельзя.

Если вы можете использовать АУСН, нужно еще посчитать, выгодно ли ее использовать именно в вашем случае. У АУСН есть ряд преимуществ:

нет выездных налоговых проверок, только камеральные;

не надо сдавать налоговую отчетность;

нет страховых взносов, в том числе и с доходов сотрудников. Единственное, нужно уплатить страховые взносы от несчастных случаев, но это незначительная сумма. В 2023 году это 2217 ₽ за год независимо от количества сотрудников.

Но есть и большой минус по сравнению с обычной упрощенкой — более высокие налоговые ставки. Если у вас «Доходы», вы платите 8%, если «Доходы — расходы», то 20%.

Возьмем рекламное агентство в Москве, у которого годовой доход 30 000 000 ₽, в штате 5 сотрудников, средняя зарплата 250 000 ₽. Что выгоднее: АУСН или упрощенка 6%?

АУСН Упрощенка 6% Доход — 30 000 000 ₽ Налог АУСН 8% — 2 400 000 ₽ Итого налогов — 2 400 000 ₽ Доход — 30 000 000 ₽ Годовой ФОТ — 15 000 000 ₽ Страховые взносы — 2 423 178 Налог УСН 6% — 900 000 ₽ Итого налогов — 3 323 178 ₽

UPD: В 2025 перейти на АУСН теперь можно будет и в Санкт-Петербурге. Законодательное собрание города внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас автоматизированная упрощенка действует в 4 регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. С 2025 года к этим субъектам добавится еще один – Санкт-Петербург. Срок проведения эксперимента по АУСН останется прежним – до 31 декабря 2027 года.

На авто-УСН смогут перейти компании и ИП с численностью работников не более 5 человек и годовым доходом менее 60 млн руб. На АУСН можно будет выбрать объект налогообложения «доходы» со ставкой 8% или «доходы минус расходы» со ставкой 20%.

Инспекторы сами исчислят налог на основе информации от банков, с ККТ и из личного кабинета. Сдавать налоговые декларации, а также РСВ и 6-НДФЛ на АУСН не придется. Кроме того, плательщики налога при АУСН не становятся плательщиками НДС в отличие от обычных упрощенцев.

Специально для вас я разработала калькулятор, который поможет автоматически рассчитать примерные расходы и понять подойдет ли вам АУСН? Здорово же?! Хотите получить его? — переходите в моей телеграм-канал и пишите в комментариях «КАЛЬКУЛЯТОР».

Еще больше о налогах, бухгалтерии и финансах для бизнеса в блоге.