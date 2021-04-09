Инициативный аудит бухгалтерии и финансов в бизнесе

Существуют обязательные аудиты, которые должны проходить все публичные акционерные общества, а также компании, у которых сумма активов превышает 400 000 000 ₽, а годовой доход 800 000 000 ₽. Однако помимо обязательных аудитов есть аудиты инициативные, когда акционеры, собственники или руководители приглашают внешних экспертов проверить бухгалтерский и налоговый учет в компании. Когда это необходимо? Когда вы ничего не понимаете в бухучете, но хотите быть уверены, что бухгалтер ведет его корректно.

Радислав Гандапас, известный бизнес-тренер, как-то сравнил бухгалтеров с шаманами: «Вы никогда не постигнете, что делает главбух. Нельзя немного прочитать про бухучет, а потом спросить главбуха, почему он рассчитал налог именно так. Вы ничего не поймете из его объяснений. Бухгалтеры — это шаманы, которые совершают свои таинственные ритуалы».

Именно поэтому многие собственники и руководители даже не пытаются контролировать своего главбуха, а просто верят, что раз человек много лет выполняет свою работу, то превосходно ее знает и делает на пятерку. Только это заблуждение.

Взгляните на ситуацию глазами главбуха. Сначала сотрудник действительно старается и делает все, что требуется. А потом видит, что собственник его не проверяет, налоговая не приходит, и он расслабляется. Где-то не доделывает, где-то забивает на документацию. Этого опять никто не замечает, и лет через десять от бухучета остается одна видимость.

А дальше происходит одно из двух.

Либо приходит налоговая проверка, и выясняется, что налоги рассчитаны неверно, а подтверждающих документов, которые помогли бы обосновать свою позицию, попросту нет. В результате компании доначисляют налоги на серьезные суммы, а собственник хватается за голову, ведь доверять своему «надежному» бухгалтеру он уже не может. Либо бухгалтер своевременно увольняется, а его преемник хватается за голову, поскольку учет велся как попало, и концы с концами не сходятся.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, надо регулярно проводить инициативный аудит, который позволит держать главбуха в тонусе и выявит все недочеты до того, как они станут проблемой.

По нашему опыту 90% аудитов окупаются уже в момент проведения. Это случается даже когда учет достаточно простой, поскольку многие бухгалтеры ухитряются делать ошибки на ровном месте. Например, недавно мы проводили аудит в группе компаний состоящей из ООО и ИП на упрощенке 6%. Казалось бы, что может пойти не так, если у вас упрощенка 6%? Однако бухгалтер не уменьшал УСН на сумму страховых взносов, и в результате мы смогли уменьшить налог почти на полмиллиона, что сразу окупило аудит в 2 раза.

В последние годы, когда нас приглашают провести аудит, все чаще звучит запрос проверить, не представляет ли бизнес интерес для налоговой? Нет ли признаков фиктивного дробления бизнеса или признаков, что бизнес мухлюет с налоговой, из-за которых могут инициировать проверку. Соответственно, мы работаем с этим запросом тоже и даем рекомендации, как избавиться от этих признаков.

Сейчас самое время провести инициативный аудит в преддверии окончания года и внедрения изменений, которые несет за собой новая налоговая реформа 2025. Узнать подробнее о нас и оставить заявку можно на в тг-канале https://t.me/btskf_bot.