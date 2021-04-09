Самозанятость. Возможно ли легально экономить налоги на таком сотрудничестве?

Этот праздник был учреждён в честь людей, которые выбрали путь самостоятельного заработка и независимости. Самозанятые — это те, кто работает на себя, создавая продукты или услуги и продавая их напрямую потребителям. Они вносят свой вклад в развитие экономики страны и создание новых рабочих мест.

Самозанятость — это не просто способ заработать деньги, это возможность реализовать свои идеи и таланты, стать успешным и независимым. Труд самозанятых важен для развития экономики, потому что он способствует созданию новых товаров и услуг, повышению качества жизни и снижению уровня безработицы.

Команда Батискаф Консалтинг поздравить всех самозанятых с их праздником! Желаем вам успехов в бизнесе, новых идей и возможностей для роста. Пусть ваше дело приносит вам радость и удовлетворение, а также способствует развитию общества.