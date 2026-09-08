Налоговая оптимизация медицинской клиники в 2026 году: что должен проверить бухгалтер, прежде чем собственник начнет «экономить»

Когда собственник медицинской клиники приходит к бухгалтеру с вопросом: «Как нам законно снизить налоги?», соблазнительно сразу перейти к выбору налогового режима, льготам или расчету страховых взносов.

Автор: Алина Шереметьева, налоговый и финансовый консультант, директор «Батискаф Консалтинг», совладелец Dental Consulting Group

Когда собственник медицинской клиники приходит к бухгалтеру с вопросом: «Как нам законно снизить налоги?», соблазнительно сразу перейти к выбору налогового режима, льготам или расчёту страховых взносов.

Но в медицинском бизнесе налоговая оптимизация начинается не со ставки налога. Она начинается с понимания всей модели клиники: кто оказывает услуги, на кого оформлена лицензия, из чего складывается выручка, какие расходы документально подтверждены, как оформлены врачи и есть ли экономический смысл в существующей структуре бизнеса.

Именно поэтому роль бухгалтера медицинской организации в 2026 году становится значительно шире привычного «посчитать налоги и сдать отчётность».

1. ИП или ООО: сначала проверяем структуру бизнеса

Один из первых вопросов — соответствует ли организационно-правовая форма тому, как клиника фактически работает.

В медицинском бизнесе выбор между ИП и ООО влияет не только на налогообложение, но и на лицензирование, ответственность, возможность распределения прибыли и дальнейшее масштабирование.

При этом само по себе наличие медицинской деятельности не означает, что полноценная клиника обязательно должна существовать только в форме ООО. В материалах моего выступления отдельно разбиралась возможность работы ИП с многопрофильной медицинской лицензией при соблюдении лицензионных требований и наличии необходимых специалистов.

Для бухгалтера здесь важно не предлагать решение изолированно от остальных процессов. Сначала нужно сопоставить юридическую структуру, лицензию, собственников, персонал, обороты и налоговые последствия.

2. УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы»: считать нужно не ставку, а результат

Ещё одна типичная ситуация: клиника много лет работает на одном объекте УСН просто потому, что когда-то он оказался удобным.

Но структура бизнеса меняется. Растёт ФОТ, закупки материалов, аренда, лабораторные и другие расходы.

В материалах выступления приводился ориентир: при небольшой доле документально подтверждённых расходов может быть экономически интереснее УСН «Доходы», а при значительной расходной части необходимо отдельно считать «Доходы минус расходы». Но это именно ориентир, а не универсальное правило.

Бухгалтеру имеет смысл ежегодно моделировать хотя бы несколько сценариев:

выручка → подтверждённые расходы → ФОТ и взносы → налоги → чистая прибыль.

Иногда разница между двумя вариантами становится существенной именно после изменения структуры расходов.

3. Медицинская льгота по НДС требует внимания к составу выручки

Для клиник особенно важно разделять медицинские и немедицинские операции.

Медицинские услуги при выполнении предусмотренных законодательством условий освобождаются от НДС. Но клиника может одновременно получать доход от других операций: реализации товаров, аренды помещений и оборудования, отдельных немедицинских услуг.

И тогда бухгалтеру недостаточно увидеть в ЕГРЮЛ медицинский ОКВЭД и автоматически распространить соответствующий налоговый подход на всю выручку.

Нужно понимать, что именно продаёт организация, на каком основании и как оформлена конкретная операция.

При сочетании разных видов деятельности может потребоваться и соответствующая организация учёта.

4. ОСНО не всегда означает максимальные налоги

Для медицинского бизнеса это особенно интересный момент.

Медицинские организации при выполнении установленных НК РФ условий могут применять ставку 0% по налогу на прибыль.

В материалах выступления среди условий рассматривались требования к структуре доходов, численности сотрудников и доле медицинского персонала.

Поэтому бухгалтеру полезно периодически считать не только действующую систему налогообложения, но и альтернативную.

Иногда собственник уверен, что переход на ОСНО автоматически сделает бизнес менее выгодным. Расчёт может показать более сложную картину.

Главное здесь — не переносить выводы одной клиники на другую. Налоговая модель должна рассчитываться индивидуально.

5. ФОТ врачей — одна из главных точек налогового планирования

Для стоматологий и других медицинских организаций выплаты врачам часто составляют значительную часть расходов.

И именно здесь возникает множество спорных решений: часть зарплаты официально, часть — нет; врачи оформлены как ИП или самозанятые; проценты от выручки рассчитываются без учёта полной стоимости работодателя.

В презентации рассматривалась модель стоматологической клиники с выручкой 10 млн рублей в месяц и ФОТ врачей около 28% выручки.

В конкретном модельном расчёте перевод выплат из частично серой в полностью официальную систему увеличивал совокупный ФОТ примерно на 4,2 процентного пункта относительно выручки. Это не норматив и не средний показатель отрасли, а результат расчёта при заданных условиях примера.

Для бухгалтера ценность такого расчёта в другом: собственнику необходимо показывать не абстрактное «налогов станет больше», а финансовое последствие решения в рублях и процентах от выручки.

6. Белая модель оплаты труда не сводится к одному окладу

Законодательство предусматривает инструменты, которые при соблюдении необходимых условий могут использоваться работодателем при формировании компенсационного и социального пакета сотрудников.

В материалах выступления рассматривались ДМС и отдельные расходы на медицинское обслуживание, профессиональное обучение, некоторые виды материальной помощи, компенсация процентов по ипотеке в установленных пределах, санаторно-курортные программы и ученические договоры.

Здесь бухгалтеру особенно важно проверять каждую выплату отдельно: основание, лимиты, документы, условия освобождения от НДФЛ и страховых взносов, порядок признания расходов.

Название выплаты само по себе налоговой льготы не создаёт.

7. Самозанятые: важна фактическая модель отношений

Самозанятый может совершенно законно оказывать услуги клинике.

Но наличие договора ГПХ и чека НПД ещё не гарантирует отсутствия налогового риска, если фактически отношения обладают признаками трудовых.

Поэтому бухгалтеру стоит смотреть шире первичных документов: кто устанавливает график, как организована работа исполнителя, кому принадлежат оборудование и материалы, насколько человек самостоятельен и работает ли с другими заказчиками.

Особенно внимательно стоит относиться к ситуации, когда сотрудник увольняется, а затем продолжает выполнять ту же работу уже в статусе самозанятого.

8. Несколько ИП и ООО — ещё не дробление. Но структура должна иметь смысл

Наличие группы компаний само по себе не означает незаконного дробления.

Однако риски возрастают, когда несколько субъектов фактически ведут единый бизнес, используют общие ресурсы и персонал, не обладают самостоятельностью, а разделение совпадает с приближением к налоговым лимитам.

В презентации отдельно рассматривались такие признаки риска, как взаимозависимость, единый вид деятельности, формальное распределение сотрудников, отсутствие собственных ресурсов у отдельных субъектов и создание новых компаний при приближении к лимитам спецрежима.

Поэтому задача бухгалтера — не просто вести несколько юридических лиц, а своевременно обратить внимание собственника на структуру, которая может потребовать налогово-правовой оценки.

Бухгалтер медицинской клиники в 2026 году — уже немного финансовый аналитик

Самая полезная работа часто начинается ещё до расчёта налогов.

Бухгалтер может показать руководителю:

— какую реальную налоговую нагрузку несёт клиника;

— сколько стоит официальный ФОТ;

— какие направления генерируют основную прибыль;

— как изменится результат при другой системе налогообложения;

— какие льготы действительно применимы;

— где существуют налоговые риски;

— выдержит ли экономика клиники полное обеление.

Именно здесь бухгалтер перестаёт быть человеком, который фиксирует уже совершённые операции, и становится специалистом, способным заранее показать собственнику последствия его решений.

Для бухгалтеров медицинских клиник

Налогообложение медицины — довольно специфичная область: общие нормы здесь постоянно пересекаются с лицензированием, отраслевыми льготами, особенностями ФОТ и экономикой самой клиники.

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