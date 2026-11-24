Меморандум - первый официальный документ, в котором ФНС с участием мегарегулятора – Банка России обобщили практику использования ЗПИФ и предложили базовые признаки риска недобросовестного использования правовой конструкцией ЗПИФ, а также зафиксировали ориентиры добросовестного использования ЗПИФ.

Изначально данный инструмент предполагалось использовать как институт коллективных инвестиций для неквалифицированных инвесторов.

При структурировании операций с использованием ЗПИФ необходимо учитывать, что эта конструкция не предполагает ведение владельцем инвестиционных паев через фонд собственной коммерческой деятельности.

Экономическая смысл создания ЗПИФ в направлении «длинных» денег в объекты реальной экономики, обеспечении доступа инвесторов к активам, которые они не могли бы приобрести самостоятельно.