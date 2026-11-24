Меморандум - первый официальный документ, в котором ФНС с участием мегарегулятора – Банка России обобщили практику использования ЗПИФ и предложили базовые признаки риска недобросовестного использования правовой конструкцией ЗПИФ, а также зафиксировали ориентиры добросовестного использования ЗПИФ.
Изначально данный инструмент предполагалось использовать как институт коллективных инвестиций для неквалифицированных инвесторов.
При структурировании операций с использованием ЗПИФ необходимо учитывать, что эта конструкция не предполагает ведение владельцем инвестиционных паев через фонд собственной коммерческой деятельности.
Экономическая смысл создания ЗПИФ в направлении «длинных» денег в объекты реальной экономики, обеспечении доступа инвесторов к активам, которые они не могли бы приобрести самостоятельно.
В Меморандуме названы законные цели создания ЗПИФ.
Во-первых, это долгосрочных инвестиций: сдача недвижимости в аренду, финансирование строительства, привлечения партнеров и инвесторов в проекты, в том числе государственные проекты с последующей продажей паев на рынке;
Во-вторых, структурирования сделок профессиональных инвесторов, например, приобретения объектов через паи с учетом требований к диверсификации вложений;
В-третьих, защиты активов и корпоративного контроля от недобросовестных действий менеджмента, корпоративных конфликтов и рейдерских атак за счет профессионального управления и независимого контроля, а также планирования преемственности;
В-четвертых, ЗПИФ может быть создан в целях обособления активов: непрофильных активов, необращающихся инструментов, заблокированных иностранных ценных бумаг (решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023); 3 5) продолжения деятельности в условиях санкционных ограничений, в том числе при структурировании сделок банков и сохранении возможности работы с иностранными контрагентами.
В каких операциях с участием ЗПИФ Инспекция видит риски?
Например, «Транзитный ЗПИФ».
Актив (например, недвижимость) вносится в ЗПИФ, после чего в короткий срок инвестиционные паи реализуются покупателю, определенному до создания фонда. Управляющая компания ЗПИФ не осуществляет инвестиционных действий, а роль фонда сводится к техническому оформлению перехода прав на актив.
Второй пример, «Вывод текущей прибыли бизнеса через ЗПИФ».
Имущество, используемое в бизнесе, передается в ЗПИФ, после чего прибыль, ранее облагавшаяся налогом на прибыль по общей ставке, переносится на уровень фонда в виде арендной платы за имущество, остающееся в пользовании прежнего владельца. Прибыль аккумулируется в фонде и налогообложение осуществляется только при распределении дохода пайщикам.
Третий пример, «Финансирование группы через ЗПИФ вместо прямого займа». Владелец инвестиционных паев вносит средства в ЗПИФ, которые направляются в виде займов аффилированным лицам.
Налоговая выгода возникает при несовпадении систем налогообложения участников цепочки: заемщик учитывает проценты в расходах; доход фонда от такого вложения не облагается налогом или облагается на более благоприятных условиях, чем доход кредитора по прямому займу; налогообложение владельца паев происходит позднее (при выплатах, погашении или продаже паев).
Ключевым критерием является самостоятельность Управляющей компании. Управляющая компания должна самостоятельно формировать инвестиционную стратегию, принимать решения и реально управлять активами пайщиков. Управляющая компания должна иметь достаточный опыт в управлении подобными активами и быть активным участником в указанных правоотношениях.
Вторым по значимости критерием является – наличие деловой цели создания ЗПИФ (цель инвестирование и преумножение активов), которая отражается в инвестиционной стратегии ЗПИФ. При этом цель не должна быть декларативной. Стратегия должна фактически исполняться, в случае невозможности исполнения Управляющая компания фонда должна обосновать это.
Остальные критерии- единственный пайщик, отсутствие регулярных выплат не могут являться сами по себе нарушением. Но при наличии иных критериев (аффилированность УК с пайщиками, отсутствие инвестиционной стратегии, либо фактическое ее неисполнение) могут стать красным флагом для налогового органа.