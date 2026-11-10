Директор оплатил личные покупки корпоративной картой. Где налоговый риск?
Руководитель компании использует корпоративную карту для личных расходов: оплачивает покупки, ужин с семьей и поездку на выходные. Бухгалтерия получает чеки, но расходы не связаны с деятельностью компании.
Возникает вопрос: если деньги принадлежат бизнесу, можно ли считать такие покупки его расходами?
Что может пойти не так?
🔸 Налог на прибыль. Личные покупки не отвечают критериям экономически обоснованных расходов, связанных с деятельностью компании.
🔸 НДФЛ. Если директор получил личную экономическую выгоду за счёт организации, при определённых обстоятельствах возникает вопрос о налогооблагаемом доходе.
🔸 Бухгалтерский учёт. Без правильного оформления операций отчётность может искажать реальное финансовое положение компании.
При этом последствия зависят от обстоятельств: оформлены ли деньги под отчёт, возвращены ли средства и как квалифицирована операция.
Главная ошибка — смешивать личные финансы собственника и деньги компании.
Даже если руководитель контролирует бизнес, средства юридического лица требуют отдельного учёта.
А теперь вопрос: достаточно ли просто вернуть потраченные деньги на счёт компании, чтобы исключить все риски?
Делитесь мнением в комментариях. Разберём, почему ответ зависит от оформления операции.
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