Директор оплатил личные покупки корпоративной картой. Где налоговый риск?

Руководитель компании использует корпоративную карту для личных расходов: оплачивает покупки, ужин с семьей и поездку на выходные. Бухгалтерия получает чеки, но расходы не связаны с деятельностью компании.

Возникает вопрос: если деньги принадлежат бизнесу, можно ли считать такие покупки его расходами?

Что может пойти не так?

🔸 Налог на прибыль. Личные покупки не отвечают критериям экономически обоснованных расходов, связанных с деятельностью компании.

🔸 НДФЛ. Если директор получил личную экономическую выгоду за счёт организации, при определённых обстоятельствах возникает вопрос о налогооблагаемом доходе.

🔸 Бухгалтерский учёт. Без правильного оформления операций отчётность может искажать реальное финансовое положение компании.



При этом последствия зависят от обстоятельств: оформлены ли деньги под отчёт, возвращены ли средства и как квалифицирована операция.

Главная ошибка — смешивать личные финансы собственника и деньги компании.

Даже если руководитель контролирует бизнес, средства юридического лица требуют отдельного учёта.



А теперь вопрос: достаточно ли просто вернуть потраченные деньги на счёт компании, чтобы исключить все риски?



Делитесь мнением в комментариях. Разберём, почему ответ зависит от оформления операции.