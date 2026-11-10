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Екатерина Седенко
Учет расходов
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Директор оплатил личные покупки корпоративной картой. Где налоговый риск?

Руководитель компании использует корпоративную карту для личных расходов: оплачивает покупки, ужин с семьей и поездку на выходные. Бухгалтерия получает чеки, но расходы не связаны с деятельностью компании.

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Возникает вопрос: если деньги принадлежат бизнесу, можно ли считать такие покупки его расходами?

Что может пойти не так?
🔸 Налог на прибыль. Личные покупки не отвечают критериям экономически обоснованных расходов, связанных с деятельностью компании.
🔸 НДФЛ. Если директор получил личную экономическую выгоду за счёт организации, при определённых обстоятельствах возникает вопрос о налогооблагаемом доходе.
🔸 Бухгалтерский учёт. Без правильного оформления операций отчётность может искажать реальное финансовое положение компании.

При этом последствия зависят от обстоятельств: оформлены ли деньги под отчёт, возвращены ли средства и как квалифицирована операция.

Главная ошибка — смешивать личные финансы собственника и деньги компании.

Даже если руководитель контролирует бизнес, средства юридического лица требуют отдельного учёта.

А теперь вопрос: достаточно ли просто вернуть потраченные деньги на счёт компании, чтобы исключить все риски?

Делитесь мнением в комментариях. Разберём, почему ответ зависит от оформления операции.

Информации об авторе

Екатерина Седенко

Екатерина Седенко

Руководитель в АГЕНТСТВО МЕТОД

1 подписчик13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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