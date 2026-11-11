Налоговая оптимизация без серых схем: 5 законных способов снизить нагрузку на бизнес

При этом законная налоговая оптимизация существует. И начинать её стоит с анализа экономики бизнеса.



Какие инструменты стоит проверить?

1. Пересмотрите налоговый режим.

УСН «Доходы» не всегда выгоднее УСН «Доходы минус расходы». Например, при выручке 10 млн рублей и подтверждённых расходах 7 млн рублей:



- УСН 6% - 600 тыс. рублей;

- УСН 15% - 450 тыс. рублей.

Разница — 150 тыс. рублей.



Это упрощённый пример без учёта страховых взносов, региональных ставок, НДС и других особенностей. Но он показывает, почему налоговую нагрузку нужно рассчитывать, а не оценивать только по ставке.

Проверить доступные режимы можно через сервис ФНС



2. Проверьте право на налоговые льготы.

Региональные пониженные ставки УСН, инвестиционные налоговые вычеты и другие предусмотренные законом преимущества могут уменьшать обязательства компании.

Но право на них зависит от вида деятельности, региона, расходов и выполнения установленных условий.



3. Наведите порядок с НДС.

Проверьте, правильно ли оформлены счета-фактуры, приняты ли покупки к учёту и используются ли они в облагаемой НДС деятельности.

Отсутствие необходимых документов может привести к отказу в вычете. При этом право на вычет зависит и от применяемого режима и ставки НДС.



4. Оцените структуру бизнеса.

Несколько юридических лиц - не нарушение само по себе.

Риск возникает, когда разделение носит искусственный характер и используется для неправомерного уменьшения налогов.

Проверьте, есть ли у компаний самостоятельные функции, ресурсы, реальные договорные отношения и экономические причины для разделения.



5. Рассчитайте налоговую нагрузку на год вперёд.

Составьте три сценария: при текущей выручке, при росте продаж и при снижении маржинальности.

Учитывайте не только налог на прибыль или УСН, но и НДС, страховые взносы, налоги на имущество и другие обязательства компании.

Так можно заранее увидеть, когда рост оборота перестанет означать рост чистой прибыли.

Прозрачная налоговая модель - это когда бизнес использует предусмотренные законом возможности, а его структура и документы отражают реальные операции.



