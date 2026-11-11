Налоговая оптимизация без серых схем: 5 законных способов снизить нагрузку на бизнес

При этом законная налоговая оптимизация существует. И начинать её стоит с анализа экономики бизнеса.
Какие инструменты стоит проверить?
1. Пересмотрите налоговый режим.
УСН «Доходы» не всегда выгоднее УСН «Доходы минус расходы». Например, при выручке 10 млн рублей и подтверждённых расходах 7 млн рублей:
- УСН 6% - 600 тыс. рублей;
- УСН 15% - 450 тыс. рублей.
Разница — 150 тыс. рублей.
Это упрощённый пример без учёта страховых взносов, региональных ставок, НДС и других особенностей. Но он показывает, почему налоговую нагрузку нужно рассчитывать, а не оценивать только по ставке.
Проверить доступные режимы можно через сервис ФНС
2. Проверьте право на налоговые льготы.
Региональные пониженные ставки УСН, инвестиционные налоговые вычеты и другие предусмотренные законом преимущества могут уменьшать обязательства компании.
Но право на них зависит от вида деятельности, региона, расходов и выполнения установленных условий.
3. Наведите порядок с НДС.
Проверьте, правильно ли оформлены счета-фактуры, приняты ли покупки к учёту и используются ли они в облагаемой НДС деятельности.
Отсутствие необходимых документов может привести к отказу в вычете. При этом право на вычет зависит и от применяемого режима и ставки НДС.
4. Оцените структуру бизнеса.
Несколько юридических лиц - не нарушение само по себе.
Риск возникает, когда разделение носит искусственный характер и используется для неправомерного уменьшения налогов.
Проверьте, есть ли у компаний самостоятельные функции, ресурсы, реальные договорные отношения и экономические причины для разделения.
5. Рассчитайте налоговую нагрузку на год вперёд.
Составьте три сценария: при текущей выручке, при росте продаж и при снижении маржинальности.
Учитывайте не только налог на прибыль или УСН, но и НДС, страховые взносы, налоги на имущество и другие обязательства компании.
Так можно заранее увидеть, когда рост оборота перестанет означать рост чистой прибыли.
Прозрачная налоговая модель - это когда бизнес использует предусмотренные законом возможности, а его структура и документы отражают реальные операции.