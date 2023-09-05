Как не отравиться оптимизацией. На что налоговики обращают особое внимание

Вот есть фраза такая знаменитая: не ошибается тот, кто ничего не делает. Я согласна и от себя добавлю: а тот, кто делает много, ошибается часто. Потом платит штрафы, устаёт от вызовов в налоговую, грустит, злится и обещает себе, что в следующий раз ваще ничего делать не будет! Но в следующий раз опять делает.

Недавно я с собакой и с сыном гуляла в лесу. И нашли там грибы. Мы были очень рады находке, но грибники из нас.... так себе. Посмотрели по умному поиску в гугл — грибы вроде съедобные. И собрали их с азартом, а потом пришли к опытному грибнику (это мой отец!) и спросили:

— А это гриб ядовитый или съедобный?

А он отвечает:

— Гриб съедобный, но в отдельных случаях может быть ядовитым.

(то есть есть и ядовитые такие грибы а есть и съедобные).

И мы стоим, такие растерянные: с одной стороны — охота грибочков да с картошечкой, с другой — риски. Отравимся все.

Вот вы как?Будете жарить картошечку с такими грибами?



Этот несчастный грибник — это образ любого предпринимателя, который вроде как и хочет платить меньше налогов, и слышал что такое оптимизация, но боится отравиться этой всей оптимизацией. Ну ок, не буду за всех говорить, скажу за тех, про кого точно знаю.

Но вы тоже задайте себе вопрос. Я тот грибник?

Вот есть фраза такая знаменитая: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Я согласна и от себя добавлю: а тот, кто делает много, ошибается часто. Потом платит штрафы, устаёт от вызовов в налоговую, грустит, злится и обещает себе, что в следующий раз ваще ничего делать не будет!

Но в следующий раз опять делает.



Хочу рассказать мой скромный опыт работы в этом направлении. Так сказать — свою ДОРОЖНУЮ КАРТУ.



1. Первое , что надо проверять, когда вы очень хотите оформить расходы в компании — это реальность работ (товаров, услуг). Договорились что подпишите акты оказанных услуг уже сейчас, но вторая сторона банально забывает отразить у себя ваши акты. А еще часто вы их принимаете, а контрагент — не проводит, потому что не подписано. В таких случаях ИФНС ставит под сомнение реальность вашей сделки. И придется привлекать свидетелей, документы, факты для доказательства ее реальности.

2. Далее — это ошибочное (или умышленное) задвоение объёма работ. Кончено, это может быть и чисто техническая ошибка, когда банк выгружаешь из программы и раз — два раза контрагент загрузился. И соответственно счет-фактура и на первого и на второго контрагента проведена. Увы, если вы платите НДС — такой кувырок не пройдет. На УСН проходит. Потому что УСН расходы проверяют реже.



3. Много продаж? А вот не буду я показывать часть реализации, все равно мне не заплатили. Если так сделали, что требование от налоговой придет еще на этапе камеральной проверки, если вы отчитываетесь по НДС.

При упрощенке метод кассовый, тут чаще не отражают в выручке поступление на расчетный счет. По итогам года после сдачи декларации налоговая сопоставит ваши объемы движений по расчетному счету и суммы доходов в декларации, и попросит пояснить суть этих расхождений.

Я рассказала 3 момента оптимизации, которые могут отравить ваш бизнес. Поставьте лайк, завтра расскажу еще. Всего таких пунктов у меня, в моей личной дорожной карте — 14.



P.S. Грибочки кстати были очень вкусные.