Арендодатель стал платить НДС и поднял аренду: суд объяснил, когда так делать нельзя

Что происходит с арендной платой, если арендодатель, который раньше не платил НДС, становится его плательщиком? Может ли он просто увеличить стоимость аренды на сумму налога?
Свежий спор в Арбитражном суде Центрального округа показал: само появление обязанности платить НДС еще не дает арендодателю права в одностороннем порядке повысить арендную плату.
ИП решил увеличить аренду после появления НДС
Индивидуальный предприниматель сдавал организации нежилые помещения за 142 800 рублей в месяц.
В договоре стороны предусмотрели, что если арендодатель станет плательщиком НДС, они оформят соглашение о размере арендной платы и сумме налога. После этого ИП должен был выставлять счета-фактуры.
С 1 января 2025 года предприниматель стал плательщиком НДС.
В апреле он получил от арендатора предложение оформить соглашение, по которому арендная плата увеличивалась до 171 360 рублей в месяц, включая НДС 20%.
ИП подписал документ, передал его арендатору и начал выставлять счета с НДС. Однако арендатор продолжал платить прежние 142 800 рублей.
Тогда предприниматель обратился в суд и потребовал взыскать разницу.
Почему суд отказал во взыскании
Первая инстанция поддержала арендодателя, но апелляция и кассация с этим не согласились.
Суды указали: договор не давал арендодателю права самостоятельно увеличивать арендную плату.
При этом в договоре было предусмотрено, что изменение цены происходит по соглашению сторон. А такое условие не означает, что одна сторона обязана согласиться на предложенное увеличение.
Ключевым оказалось и другое обстоятельство: ИП не доказал, что соглашение об изменении арендной платы было подписано обеими сторонами.
Поэтому выставление счетов на увеличенную сумму само по себе не создало у арендатора обязанности платить больше.
НДС не означает автоматического повышения цены
Суд фактически разделил две вещи: обязанность арендодателя платить НДС и размер договорной платы.
Появление у ИП налоговой обязанности не изменило автоматически условия заключенного договора.
Если договором предусмотрена конкретная стоимость аренды и изменение цены возможно только по соглашению сторон, арендодателю необходимо получить согласие арендатора и оформить его надлежащим образом.
Просто добавить НДС к прежней цене и начать выставлять счета на большую сумму недостаточно.
Это важно не только для ИП
Хотя в споре участвовал индивидуальный предприниматель, вывод суда актуален и для организаций.
Арендодателям, которые стали плательщиками НДС, стоит проверить действующие договоры и обратить внимание на:
размер установленной арендной платы;
порядок изменения цены;
возможность одностороннего изменения;
необходимость дополнительного соглашения;
наличие подписей обеих сторон под таким соглашением.
Если договор требует соглашения сторон, одного желания арендодателя повысить цену недостаточно.
Главное
Статус плательщика НДС сам по себе не дает права увеличить арендную плату в одностороннем порядке.
Если стороны заранее договорились, что цена может изменяться только по соглашению, необходимо действительно заключить такое соглашение. В рассматриваемом деле арендодатель не смог доказать, что оно было подписано обеими сторонами, поэтому взыскать дополнительную сумму с арендатора не удалось.
Источники
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.07.2026 по делу № А48-9068/2025 — основной судебный акт.
Материалы дела № А48-9068/2025 — позиции судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по аналогичному вопросу о включении НДС в арендную плату вследствие изменения налоговых обязательств арендодателя.
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