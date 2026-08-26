Арендодатель стал платить НДС и поднял аренду: суд объяснил, когда так делать нельзя

ИП решил увеличить аренду после появления НДС

Индивидуальный предприниматель сдавал организации нежилые помещения за 142 800 рублей в месяц.

В договоре стороны предусмотрели, что если арендодатель станет плательщиком НДС, они оформят соглашение о размере арендной платы и сумме налога. После этого ИП должен был выставлять счета-фактуры.

С 1 января 2025 года предприниматель стал плательщиком НДС.

В апреле он получил от арендатора предложение оформить соглашение, по которому арендная плата увеличивалась до 171 360 рублей в месяц, включая НДС 20%.

ИП подписал документ, передал его арендатору и начал выставлять счета с НДС. Однако арендатор продолжал платить прежние 142 800 рублей.

Тогда предприниматель обратился в суд и потребовал взыскать разницу.