Обеденный перерыв на 24-часовой смене: оплачивать или нет?

Может ли работник требовать оплату за время обеденного перерыва, если он всю смену находится на территории работодателя и не покидает рабочее место?

На первый взгляд, если сотрудник не может уйти с объекта, значит, он продолжает работать. Но суды в одном из споров пришли к другому выводу: само по себе нахождение на территории работодателя ещё не означает, что время перерыва должно оплачиваться.

Разберём ситуацию и посмотрим, как правильно оформить обеденные перерывы в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка.