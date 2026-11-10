Обеденный перерыв на 24-часовой смене: оплачивать или нет?

Может ли работник требовать оплату за время обеденного перерыва, если он всю смену находится на территории работодателя и не покидает рабочее место?
На первый взгляд, если сотрудник не может уйти с объекта, значит, он продолжает работать. Но суды в одном из споров пришли к другому выводу: само по себе нахождение на территории работодателя ещё не означает, что время перерыва должно оплачиваться.
Разберём ситуацию и посмотрим, как правильно оформить обеденные перерывы в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка.
1. Что произошло: сторож потребовал оплатить перерывы за всю 24-часовую смену
После увольнения работник обратился в суд. Он трудился сторожем и утверждал, что в течение всей смены продолжительностью 24 часа не мог покинуть пост, в том числе во время перерывов для отдыха и питания.
По мнению сотрудника, поскольку фактически он оставался на рабочем месте, время перерывов следовало включить в рабочее время и оплатить.
Однако три судебные инстанции поддержали организацию.
2. Почему суды отказали работнику?
Суды установили, что работодатель создал условия для отдыха и питания сотрудника:
для отдыха и приёма пищи было оборудовано специальное место;
во время перерывов работника не привлекали к исполнению трудовых обязанностей;
сотрудник мог использовать это время по своему усмотрению;
на время перерыва его мог заменить сменщик.
Суды также отметили важный момент: законодательство не обязывает работника обязательно покидать территорию работодателя во время обеденного перерыва.
Поэтому сам факт того, что сторож оставался на объекте, не означал, что он продолжал исполнять трудовые обязанности.
В результате суды не стали взыскивать с организации оплату за спорное время перерывов.
Подобный подход встречался и в практике других судов. Например, аналогичные выводы делал 6-й кассационный суд общей юрисдикции.
3. Что говорит Трудовой кодекс об обеденных перерывах?
Основные правила установлены статьёй 108 ТК РФ.
Работодатель должен предоставить работнику перерыв для отдыха и питания продолжительностью:
не менее 30 минут;
не более двух часов в течение рабочего дня (смены).
По общему правилу такой перерыв в рабочее время не включается и не оплачивается.
При этом конкретное время предоставления перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и работодателем.
Важный нюанс: если по условиям производства предоставить обычный перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время. Перечень таких работ и места для отдыха и питания должны быть предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка.
Именно поэтому важно не просто указать в документах, что у сотрудника есть обеденный перерыв, а организовать его фактически.
4. Как прописать обеденный перерыв при сменном графике?
Сменный график сам по себе не меняет общие правила предоставления перерывов.
В трудовом договоре можно установить фиксированное время обеда или предусмотреть так называемый плавающий перерыв.
Вариант 1. Фиксированный перерыв
Например:
«Перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час предоставляется Работнику ежедневно с 13:00 до 14:00. Указанный перерыв в рабочее время не включается и оплате не подлежит».
Вариант 2. Плавающий перерыв
Если время обеда зависит от организации работы, можно предусмотреть временной интервал:
«Перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час предоставляется Работнику в период с 13:00 до 15:00. Конкретное время перерыва Работник ежедневно согласовывает с непосредственным руководителем. Перерыв в рабочее время не включается и оплате не подлежит».
Такой вариант удобен для работников со сменным графиком, когда невозможно каждый день предоставлять обед строго в одно и то же время.
5. Можно ли не предоставлять обеденный перерыв при неполном рабочем дне?
Да, но только при соблюдении условия, предусмотренного статьёй 108 ТК РФ.
Если продолжительность ежедневной работы (смены) работника не превышает четырёх часов, правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором можно предусмотреть, что перерыв для отдыха и питания не предоставляется.
Например, условие в трудовом договоре может выглядеть так:
«В связи с тем, что продолжительность ежедневной работы Работника не превышает четырёх часов в день, стороны договорились, что перерыв для отдыха и питания Работнику не предоставляется».
Если же рабочий день длится более четырёх часов, перерыв должен быть предусмотрен. Его продолжительность — не менее 30 минут и не более двух часов.
6. Что важно учесть работодателю и бухгалтеру?
Рассматриваемое судебное решение полезно тем, что показывает: не всякое время нахождения работника на территории организации автоматически является рабочим.
Но чтобы перерыв действительно считался временем отдыха и не подлежал оплате, важно обеспечить сотруднику реальную возможность им воспользоваться.
Рекомендую проверить несколько моментов:
Закрепите порядок предоставления перерывов. Укажите их продолжительность и время в трудовом договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.
Определите, фиксированный перерыв или плавающий. Если время меняется в зависимости от обстоятельств, пропишите порядок его согласования.
Организуйте замену сотрудника. Если работник не может оставить пост, предусмотрите, кто будет выполнять его обязанности на время отдыха.
Оборудуйте место для отдыха и питания. Работник должен иметь реальную возможность отдохнуть и поесть.
Не привлекайте сотрудника к работе во время неоплачиваемого перерыва.Если он обязан продолжать наблюдать за объектом, отвечать на вызовы или выполнять другие обязанности, такой период нельзя автоматически считать временем отдыха.
Главное
Если сотрудник во время перерыва остаётся на территории работодателя, это ещё не означает, что перерыв нужно оплачивать.
В рассмотренном деле суды учли, что сторож мог использовать время отдыха по своему усмотрению, а на время перерыва его заменял другой работник.
Для работодателя главный практический вывод: неоплачиваемый перерыв должен быть не только прописан в документах, но и реально предоставлен работнику. Иначе возникает риск, что спорное время признают рабочим и потребуют оплатить его.
Источники
Статья 108 Трудового кодекса РФ «Перерывы для отдыха и питания».
Судебный акт 8-го кассационного суда общей юрисдикции по спору об оплате перерывов сторожа: текст судебного акта.
Выводы суда по обстоятельствам дела: позиция судебных инстанций.
Судебная практика 6-го кассационного суда общей юрисдикции: судебный акт.