ФСБУ 9/2025 «Доходы»: добровольный старт в 2026 году — игра стоит свеч или лишняя головная боль?

В мае 2025 года Министерство финансов Российской Федерации утвердило новый стандарт бухгалтерского учета, который существенно изменяет подходы, сложившиеся за последние четверть века. Приказ № 56 н от 16 мая 2025 года вводит в действие ФСБУ 9/2025 «Доходы», разработанный на основе международного стандарта IFRS 15.
А 2026 г. — год выбора. Можно отсидеться в окопах старого порядка. А можно шагнуть в новую реальность добровольно, на год раньше срока . Вопрос: кому это действительно нужно, а кому нет.
Техническая пауза
Начнем с главного: массовый досрочный переход — затея сомнительная. И дело не в консерватизме бухгалтеров, а в железобетонной прагматике.
ФСБУ 9/2025 требует от учетной системы вещей, которых в российском бухучете не существовало. Расчет степени готовности долгосрочных договоров. Дисконтирование. Актив с дивным названием «не предъявленная к оплате начисленная выручка» . Всё это нужно не просто освоить — это нужно зашить в «1С» и прочие программы.
Опыт предыдущих переходов на новые ФСБУ показывает: качественная доработка софта появляется значительно позже официальной даты обязательного применения . Разработчики создают продукт под массовый спрос, а не под энтузиастов-одиночек. До начала 2026 года оставались считанные недели, когда эксперты уже констатировали: крайне маловероятно, что вендоры успеют реализовать все новые подходы .
Добавьте сюда отсутствие правоприменительной практики, молчание налоговой и разъяснения Минфина, которые появятся только после того, как стандарт начнут применять миллионы. Для среднего предприятия досрочный переход — не подвиг, а риск.
Кому однозначно стоит
Пункт 11 ФСБУ 9/2025 делит организации на категории:
Первая — те, кто обязан составлять отчетность по МСФО.
Для них стандарт предписывает использовать не сам ФСБУ, а IFRS 15. Если такая компания перейдет на новые правила досрочно, учет выручки по РСБУ и МСФО станет идентичным. Исчезнет необходимость в трансформационных корректировках — вечной головной боли финансовых директоров, которые каждую отчетную кампанию проводят бессонные ночи, перекладывая данные из российских регистров в международные форматы .
Экономия ресурсов колоссальная. Сроки подготовки отчетности сокращаются до нормативных 120 дней для годовой и 60 — для промежуточной. Данные по выручке перетекают из одной отчетности в другую без потерь и искажений.
Вторая категория — организации с длительными циклами производства.
Строительство, проектирование, разработка софта, НИОКР. Всё, что исполняется дольше одного отчетного периода. ФСБУ 9/2025 вводит обязательное применение способа «по мере готовности», если степень завершенности можно определить . Раньше это касалось только строителей (ПБУ 2/2008), теперь — всех . Досрочный переход позволит унифицировать учет долгосрочных договоров и не жить с раздвоением личности.
Контроль вместо собственности: философский камень
Самая глубокая новация стандарта лежит в плоскости не методологии, а философии. ПБУ 9/99 признавало выручку в момент перехода права собственности. Подписал акт — молодец. ФСБУ 9/2025 вводит понятие «контроль» .
Выручка признается, когда контрагент может определять способ использования продукции, получать от нее экономические выгоды и ограничивать доступ третьих лиц . В Гражданском кодексе такого термина нет, и это порождает вопросы. Но практика проще теории. При продаже недвижимости, например, переход контроля происходит в момент подписания передаточного акта, а не после регистрации права собственности в Росреестре. Выручку можно признавать раньше, чем разрешали старые правила.
Как перейти и не сломать учет
Если решились, технически это делается через учетную политику на 2026 год. Пункт 2 приказа Минфина дает такое право, но воспользоваться им нужно грамотно .
Стандарт предлагает несколько методов перехода:
Ретроспективный — пересчитать всё с начала времен, как будто стандарт действовал всегда. Красиво, но безумно трудоемко.
Упрощенный — скорректировать нераспределенную прибыль на начало года только по незакрытым на дату перехода договорам. Именно этот вариант эксперты считают оптимальным .
Для тех, кто вправе вести упрощенный учет, есть третий путь — перспективный: применяем новые правила только к новым фактам хозяйственной жизни, прошлое не трогаем .
В учетной политике придется прописать многое: как определяете степень готовности (по доле объема или по доле расходов), как учитываете скидки (теперь они влияют на оценку выручки), как дисконтируете при отсрочке платежа больше года .
Что делать бухгалтеру в 2026 году
Если ваш бизнес далек от МСФО и у вас нет длинных контрактов — не дергайтесь. Спокойно работайте по старым правилам. Готовьтесь к 2027-му без спешки: изучайте стандарт, смотрите вебинары разработчиков, примеряйте новые правила на свои договоры. К моменту обязательного перехода и софт допилят, и практика накопится, и Минфин выпустит разъяснения.
Если вы обязаны сдавать отчетность по МСФО — переход в 2026 году почти неизбежен. Разрыв между РСБУ и МСФО съедает слишком много ресурсов. Синхронизация учета окупится уже в первую отчетную кампанию .
Если у вас долгострой, проектные работы или любые договоры, растянутые во времени — посчитайте. Возможно, досрочный переход избавит вас от шизофрении, когда часть выручки признается по ПБУ 2/2008, часть по ПБУ 9/99, а часть вообще непонятно как. Один стандарт на все случаи жизни — это предсказуемость и защита от претензий.
В любом случае — откройте ФСБУ 9/2025 уже сегодня. Не откладывайте. Пробегитесь глазами по своим типовым договорам. Примерьте к ним понятие «контроль». Поймите, где у вас потенциальные расхождения. 2026 год для того и дан, чтобы войти в новую реальность подготовленным, а не на скорую руку перекраивать учет в декабре 2027-го.
Революция откладывается, но она неизбежна. Кто предупрежден, тот вооружен.
