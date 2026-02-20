ФСБУ 9/2025 «Доходы»: добровольный старт в 2026 году — игра стоит свеч или лишняя головная боль?

Техническая пауза

Начнем с главного: массовый досрочный переход — затея сомнительная. И дело не в консерватизме бухгалтеров, а в железобетонной прагматике.

ФСБУ 9/2025 требует от учетной системы вещей, которых в российском бухучете не существовало. Расчет степени готовности долгосрочных договоров. Дисконтирование. Актив с дивным названием «не предъявленная к оплате начисленная выручка» . Всё это нужно не просто освоить — это нужно зашить в «1С» и прочие программы.

Опыт предыдущих переходов на новые ФСБУ показывает: качественная доработка софта появляется значительно позже официальной даты обязательного применения . Разработчики создают продукт под массовый спрос, а не под энтузиастов-одиночек. До начала 2026 года оставались считанные недели, когда эксперты уже констатировали: крайне маловероятно, что вендоры успеют реализовать все новые подходы .

Добавьте сюда отсутствие правоприменительной практики, молчание налоговой и разъяснения Минфина, которые появятся только после того, как стандарт начнут применять миллионы. Для среднего предприятия досрочный переход — не подвиг, а риск.