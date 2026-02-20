Электронные транспортные накладные с 1 сентября 2026: полный разбор новой обязанности, скрытых рисков и стратегии выживания для бизнеса

Пошаговый алгоритм перехода на электронные транспортные накладные, анализ типовых проблем , обзор мнений отраслевых экспертов и прогноз ситуации на 2026-2027 годы.

Коллеги, до вступления в силу обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН) осталось чуть больше полугода. С 1 сентября 2026 года бумажные ТТН и транспортные накладные уходят в прошлое для всех участников грузоперевозок . Проанализировав нормативную базу, изучив мнения экспертов и, что важнее, опроса коллег, которые уже тестируют ЭТрН в пилотном режиме, я готова поделиться полной картиной грядущих изменений — с фокусом на риски, о которых пока мало говорят.

Что именно меняется с 1 сентября 2026

Законодательная основа: цифры и факты

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ вносит фундаментальные изменения в порядок оформления перевозок . С 1 сентября 2026 года все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности обязаны оформлять в электронном виде:

транспортные накладные и заказы-заявки для автомобильных перевозок

экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка)

транспортные железнодорожные накладные

грузовые накладные при авиаперевозках

ЭТрН заменяет собой сразу три бумажных документа: транспортную накладную, товарно-транспортную накладную и сопроводительную ведомость.

Исключения будут, но их критически мало

Минтранс России планирует во II квартале 2026 года определить перечень случаев, при которых документы можно будет оформлять на бумаге . Но, по прогнозам экспертов, таких исключений будет немного — только при объективных технических ограничениях, например, в зонах без устойчивой связи или при перевозках стратегических грузов.

Кого это коснется: полный круг участников

Важно понимать: обязанность распространяется на всех участников перевозочного процесса, а не только на перевозчиков:

Как это работает: пошаговая инструкция

Все электронные перевозочные документы передаются в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) . Обмен происходит через аккредитованных операторов — их перечень опубликован на сайте Минтранса. Вы выбираете оператора, заключаете договор и работаете через его интерфейс или через интеграцию с вашей учетной системой.

Пошаговый процесс обычной перевозки

Давайте пройдем путь груза от склада до получателя и посмотрим, кто и что делает на каждом этапе. Это поможет понять логику и подготовить регламенты.

Шаг 1. Грузоотправитель создает документ и фиксирует отправку

Грузоотправитель заходит в систему (через оператора ЭДО или прямо в ГИС ЭПД) и заполняет электронную форму:

данные о себе (название, ИНН, адрес)

данные о грузополучателе

данные о перевозчике

информацию о грузе (наименование, вес, объем, количество мест)

данные о водителе и транспортном средстве

реквизиты договора перевозки

После заполнения он подписывает документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) . С этого момента документ считается созданным, а перевозка — начатой. Система автоматически уведомляет перевозчика и грузополучателя.

Шаг 2. Перевозчик подтверждает получение груза

Когда водитель забирает груз со склада отправителя, перевозчик (или его представитель — диспетчер, логист, сам водитель, если у него есть электронная подпись) проверяет, соответствует ли фактический груз тому, что заявлено в документе. Если все в порядке, он нажимает "Подтвердить получение" и подписывает документ своей электронной подписью .

Если есть замечания (например, поврежденная упаковка, недогруз, пересорт), перевозчик фиксирует их в специальном поле документа . Это важно для дальнейших разбирательств — запись остается в системе навсегда.

После этого водитель может ехать. При проверке на дороге инспектор ГИБДД считывает QR-код из приложения водителя и видит, что перевозка оформлена легально .

Шаг 3. Грузополучатель подтверждает получение груза

Груз приехал на склад получателя. Сотрудник склада (обычно кладовщик или начальник склада) осматривает груз, сверяет количество, качество, фиксирует время прибытия. Если все хорошо, он нажимает "Подтвердить получение" и подписывает документ своей электронной подписью .

Если есть расхождения (недовоз, бой, повреждения), он обязан зафиксировать их в документе. В идеале — составить акт и приложить его скан, но система позволяет внести замечания прямо в поле документа . Это критически важно: если получатель просто подпишет документ без замечаний, считается, что груз принят без претензий.

Шаг 4. Перевозчик подтверждает завершение перевозки

После того как груз принят получателем, перевозчик делает последний шаг — подтверждает, что груз выдан, его обязательства выполнены, претензий к получателю нет. Он подписывает финальный раздел документа, и документооборот считается завершенным .

Только после этого перевозка юридически окончена, и можно закрывать акты и выставлять счета.

Если что-то пошло не так: как оформлять изменения

В реальной жизни часто возникают ситуации, когда планы меняются в пути. Для этого система предусматривает возможность внесения изменений.

Изменилась стоимость перевозки

В процессе выяснилось, что нужно было сделать дополнительный рейс или, наоборот, маршрут сократился. Перевозчик создает корректировку — заполняет раздел "Новая стоимость перевозки" и подписывает его. Грузоотправитель видит это в системе и либо подтверждает новой стоимостью, либо отклоняет. После подтверждения в бухгалтерии у всех будет корректная сумма для закрытия актов .

Сломался водитель или машина

В пути водитель заболел или сломался грузовик. Прислали другого. Перевозчик заходит в систему, находит эту перевозку и вносит изменения: меняет данные водителя или госномер машины. Все участники видят актуальную информацию, груз едет дальше, а контролирующие органы понимают, что за рулем теперь другое лицо .

Груз нужно везти не туда, куда планировали

Покупатель передумал и просит доставить на другой адрес. Получатель (или отправитель, в зависимости от того, кто инициирует изменение) заходит в систему и оформляет запрос на изменение адреса. Перевозчик подтверждает, что согласен везти по новому адресу. Все легально, все под контролем .

Что нужно успеть сделать до 1 сентября

На основе анализа требований и рекомендаций экспертов, я составила чек-лист обязательных действий:

1. Выбрать оператора ИС ЭПД

Изучите реестр на сайте Минтранса, сравните тарифы и условия. Лучше выбрать оператора, с которым уже работаете по обычному ЭДО — будет проще с интеграцией.

2. Оформить электронные подписи для всех ответственных сотрудников

Подписи нужны:

руководителю (он подписывает договоры и может подписывать документы)

бухгалтеру (для работы с финансовыми разделами)

логисту (для создания документов)

кладовщикам на складе (для подтверждения получения и выдачи груза)

водителям (если они будут подписывать документы на линии)

3. Настроить машиночитаемые доверенности

Если документы будут подписывать не руководитель, а сотрудники (кладовщики, водители, логисты), на каждого нужно оформить машиночитаемую доверенность (МЧД). Это электронный аналог бумажной доверенности, который подтверждает полномочия сотрудника .

4. Обеспечить водителей техникой

Водителям понадобятся смартфоны или планшеты с приложением оператора для подписания документов на линии. Дешевый смартфон с приложением — обязательный минимум. Некоторые компании уже закупают партии корпоративных телефонов для водителей.

5. Разработать регламенты для нештатных ситуаций

Пропишите на бумаге, что делать, если:

груз приехал ночью, а кладовщик не имеет права подписи

сломался интернет на складе

водитель потерял телефон

получатель отказывается подписывать из-за расхождений

6. Провести пилотный проект

Выберите 5-10 ключевых маршрутов с лояльными контрагентами и начните тестировать ЭТрН уже сейчас. Лучше найти и исправить ошибки в спокойном режиме, чем в сентябре в аврале .

Скрытые риски

Здесь начинается самое интересное. Изучив реальный опыт компаний, уже тестирующих ЭТрН, и экспертные оценки , я выделила шесть системных рисков, о которых обязан знать каждый бухгалтер.

Риск 1. Юридическая неопределенность в сложных цепочках

Проблема: Часто в перевозке участвуют не три стороны, а пять и более: грузоотправитель, экспедитор, основной перевозчик, субподрядчик, получатель. Нормативно-техническая база ЭТрН пока не предусматривает четкого оформления таких цепочек .

Последствия: Кто должен подписывать документ как «перевозчик»? Как фиксируется передача ответственности через посредника? Юридическая неопределенность может привести к тому, что при срыве поставки или порче груза виновного будет невозможно определить документально.

Моя оценка: Риск высокий. До сентября Минтранс должен выпустить разъяснения, но успеют ли — большой вопрос.

Риск 2. Ночные и внеурочные перевозки

Проблема: Более 40% заборов и доставок происходят до 9:00 и после 18:00 . В это время на стороне отправителя или получателя зачастую отсутствуют сотрудники с правом электронной подписи — или ключи ЭП физически недоступны (хранятся в головном офисе, в другом городе).

Последствия: Водитель приезжает на склад в 7 утра, а подписать документ некому. Простой транспорта, срыв сроков доставки, штрафные санкции от клиента.

Реальная история от коллег: Одна торговая сеть тестировала ЭТрН на ночных поставках. Первую неделю машины простаивали по 3-4 часа, пока не нашли решение — наделили правом подписи старших смен и выдали им корпоративные смартфоны с электронными подписями. Но это потребовало пересмотра штатного расписания и должностных инструкций.

Риск 3. Приемка с расхождениями

Проблема: В бумажной практике кладовщик ставит пометку: «упаковка повреждена», «вес меньше на 3 кг». В электронной среде это не предусмотрено по умолчанию . Либо оператор ЭДО поддерживает расширенные поля для комментариев (что реализовано не везде), либо требуется составление отдельного акта.

Последствия: Отдельный акт нарушает принцип «одного документа на перевозку», требует дополнительного времени на оформление и создает риск расхождений между данными в ЭТрН и реальными обстоятельствами приемки.

Риск 4. Отсутствие четких регламентов экспедирования

Проблема: По словам Юлии Кондратьевой, руководителя проектов направления «Транспорт» компании X5, все ключевые сложности лежат не в технической, а в организационной плоскости. Отсутствуют четкие правила для экспедирования, непрописаны регламенты выезда с территории при отсутствии QR-кода .

Последствия: Каждая компания вынуждена изобретать собственные процедуры, что при взаимодействии разных участников создает конфликты и сбои.

Риск 5. Неготовность малого бизнеса

Проблема: Перевозчики — это в основном ИП и микробизнес, а грузополучатели часто не заинтересованы в подписании ТРН в принципе . У них нет ни технической базы, ни мотивации.

Последствия: Крупные компании, перешедшие на ЭТрН, могут столкнуться с тем, что их контрагенты-«мелкие» просто откажутся работать или не смогут подписать документы. Это приведет к разрыву хозяйственных связей и необходимости срочного поиска новых перевозчиков.

Риск 6. Макроэкономический риск: переток грузов на ЖД

Проблема: Это, пожалуй, самый недооцененный риск. Советник президента РФ Игорь Левитин прямо заявил: при переходе на электронный документооборот автомобильный транспорт может просесть в объемах из-за проблем с оформлением, и тогда грузы уйдут на железную дорогу .

Последствия: Для компаний, чей бизнес завязан на автоперевозках (торговля, дистрибуция, производство с доставкой клиентам), это означает:

удорожание доставки при сохранении автотранспорта

необходимость перестраивать логистику под ЖД, что требует времени и инвестиций

риск потери клиентов, которым важна скорость, а не только цена

Важно: Левитин подчеркнул, что железная дорога сможет воспользоваться этим шансом только при грамотной тарифной политике государства. Но гарантий, что тарифы не вырастут, нет .

Экспертные оценки и прогнозы

По данным ФНС, компании, уже перешедшие на электронные перевозочные документы, получают оплату за перевозки на 20 дней быстрее, избавляясь от задержек с пересылкой бумажных оригиналов . Это весомый аргумент в пользу перехода.

Совокупный экономический эффект от цифровизации транспортных документов правительство оценивает в 170 млрд рублей за счет отказа от бумаги, снижения административных издержек и минимизации ошибок .

Елена Ткаченко, руководитель Экспертного совета «Электронные документы — эффективная экономика», отмечает: несмотря на активизацию рынка после объявления сроков, информированность бизнеса остается низкой .

Многие компании до сих пор не понимают:

что ЭТрН — это не просто замена бумаги, а изменение всех процессов

что внедрение сложнее, чем кажется (три участника вместо двух, как в УПД)

что откладывать подготовку нельзя

Когда ждать коллапса

Мой прогноз, основанный на анализе мнений экспертов :

Август 2026: ажиотажный спрос на подключение к операторам, очереди, технические сбои. Компании, не начавшие подготовку заранее, просто не успеют подключиться.

Сентябрь 2026: массовые сбои при первых попытках работы. Простои транспорта, недопоставки, конфликты с контрагентами. Наибольшие сложности будут у компаний со сложными логистическими цепочками.

Октябрь-декабрь 2026: период «стабилизации через боль». Те, кто переживет первые два месяца, отладят процессы. Остальные либо уйдут с рынка, либо будут работать в зоне постоянного риска.

2027 год: новая реальность, где ЭТрН — норма, а бумага — экзотика для отдельных исключительных случаев.

ЭТрН — это не просто замена бумаги на цифру. Это фундаментальное изменение всей логистики и бухгалтерии. Бумага допускала неформальную гибкость: ее можно было поправить на месте, подписать задним числом, заменить при утере. ЭТрН требует строгой последовательности действий — и каждая операция имеет юридическую силу .

Будьте дальновидны. Время на подготовку еще есть, но его катастрофически мало.