Налоговая недоимка в два раза превысила суммарный доход предпринимателя за три года. Как такое возможно

Причем в суммарный доход предпринимателя вошла не только выручка от предпринимательской деятельности, но и пополнения расчетного счета наличными и какие-то сомнительные беспроцентные займы от жены. И все равно налоговая недоимка оказалась гораздо больше. Невероятно!

100 розничных магазинов и 17 ИП на спецрежимах, но налоговая инспекция в проверке не складывала выручку ИП.

Еще две компании на общей системе, каждая прошла свою выездную налоговую проверку без начислений. Никто им выручку ИП тоже не вменял.

У самого главного ИП выручка была 80 млн рублей за три года (правда еще почти 300 млн рублей наличными он получил в качестве беспроцентного займа от своей жены, своей сотрудницы).

И при этих всех обстоятельствах налоговая инспекция доначислила ему почти 1 миллиард рублей налогов и 400 млн пеней и штрафов!

Как получилось так, что недоимка по налогам в два раза превышает совокупный доход предпринимателя (включая странный займ)?

Эту крайне запутанную налоговую схему дробления бизнеса мы разбираем в своем новом ролике на ютуб-канале «Финансовая разведка».