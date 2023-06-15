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Как главный бухгалтер «отразила» свою налоговую схему в отчетности. А потом еще и в пояснениях «созналась»
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
жаль нет текста(( но заголовок уже НЕ понравился: "главный бухгалтер «отразила» свою налоговую схему". Что значит свою???