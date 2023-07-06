И если новый порядок заведения уголовных дел по налоговым составам (действующий с 9 марта 2022 года) это улучшение, которое просто не случилось, то вот добавление ст. 174.1 УК вызывает серьезные опасения. Ведь по налоговым преступлениям уголовное дело можно прекратить погасив недоимку, штраф и пеню, а вот прекратить дело за легализацию денежных средств, полученных в результате преступления (уклонения от уплаты налогов) не получится. Нет такого в УПК РФ.
Новый порядок заведения уголовных дел по налоговым преступлениям. Или можно заводить когда угодно?
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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