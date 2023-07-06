Новый порядок заведения уголовных дел по налоговым преступлениям. Или можно заводить когда угодно? Только ленивый за последние полгода не «проехался» по блоггерам за последние полгода. Да только истории про дробление на ИПшников для спецов в налогах уже лет 5 как не новость. А вот откуда взялось уголовное при новом порядке заведения уголовных дел? И будет ли теперь легализация денежных средств всегда сопровождать налоговые преступления? Комментировать 23 11

И если новый порядок заведения уголовных дел по налоговым составам (действующий с 9 марта 2022 года) это улучшение, которое просто не случилось, то вот добавление ст. 174.1 УК вызывает серьезные опасения. Ведь по налоговым преступлениям уголовное дело можно прекратить погасив недоимку, штраф и пеню, а вот прекратить дело за легализацию денежных средств, полученных в результате преступления (уклонения от уплаты налогов) не получится. Нет такого в УПК РФ.