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Бухгалтер выдал все намерения бенефициара в пояснениях к отчетности
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
То, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, сказано в Конституции.
Любой бизнес требует учёта не только доходов, но и расходов. Анализ, где предприятие больше всего теряет, помогает собственнику предотвращать кризисные ситуации. Ошибки в учёте затрат могут стоить компании не только денег, но и репутации. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, что такое операционные расходы, как их считать и оптимизировать.
Доля лизинга выросла с 10,1% до 14,6%. Договор лизинга быстрее одобряют, также он позволяет предпринимателям пользоваться льготами по НДС и налогу на прибыль. Можно вернуть до 40% стоимости контракта.
Social Media Marketing (SMM) — один из способов продвижения в бизнесе, который заключается в привлечении на сайт целевой аудитории из социальных сетей, форумов, веб-блогов. SMM-продвижение считается одним из перспективных методов раскрутки.
С 1 января 2023 года большинство организаций и ИП обязаны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ ввел ряд изменений, которые связаны с этим документом. Разберем, какие из них уже вступили в силу, а какие начнут действовать с 1 января 2024 года.
Если в 2018 и 2019 годах у компании не было доходов от реализации, она не является плательщиком налога на сверхприбыль.
Если не хочешь отдуплять бухучет, то бухучет рано или поздно отдуплит Тебя!!! Бенефициар хотел кинуть своего партнера, обанкротить компанию и не платить ДСД. Нанятые банкротные спецы сказали как укрыть «перевод бизнеса» в отчетности, но истинные намерения все равно скрыть не удалось
Операции купли-продажи драгоценных металлов, в том числе драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете (ОМС), облагаются НДФЛ в общем порядке, как и другое имущество.
Перед началом оказания услуг самозанятый может попросить у заказчика предоплату. Разберём, можно ли таким исполнителям перечислять аванс и как правильно это сделать, чтобы не вызвать подозрения у налоговых инспекторов.
При определении налоговой базы по УСН не учитывают доходы, полученного в рамках целевого финансирования. Взносы на капремонт от собственников квартир, поступающие на счет управляющей компании – это целевое финансирование.
Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
На конференции основатели и топ-менеджеры компаний смогут обменяться опытом и кейсами построения эффективных бизнес-процессов, обсудить маркетинг и продажи, лидерство и инвестирование в условиях кризиса.
В старых правилах заполнения трудовых книжек была норма про внесение записи об обучении на курсах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров. Но те правила отменили с 2021 года и в новых правилах такой нормы нет.
В маркетинге постоянно появляются новые тренды, к которым нужно адаптироваться, чтобы эффективно продвигаться. Что будет актуально в 2024 году? Попробую предположить, основываясь на текущих направлениях развития.
Передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения.
Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году.
Сейчас Apibank развивает платформу «Мои самозанятые»
Банк России продлил меры конфиденциальности для банковской информации, чувствительной к санкциям, до конца 2024 года.
В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.
Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.
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