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Андрей Тарасевич
Налоговые изменения 2026
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Отсрочка налогов и приостановка проверок - разбор Постановления Правительства РФ № 1074 для пострадавших селлеров Wildberries

Разбор Постановления Правительства РФ от 25 августа 2026 г. № 1074 о налоговой поддержке селлеров Wildberries, пострадавших из-за атак БПЛА на объекты группы «РВБ». Рассказываю, кто получит отсрочку по налогам и взносам, как работает рассрочка, какие проверки приостановят и как проверить расчет суммы ущерба.

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Правительство установило специальные налоговые меры для продавцов Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на объекты группы «РВБ». Речь идет не об обычной отсрочке, которую нужно получать по заявлению в налоговой инспекции. Поддержка оказывается на основании перечней, которые ООО «РВБ» формирует и направляет в ФНС и СФР.

Разбираемся, кто вправе воспользоваться отсрочкой, как определяется сумма ущерба, почему для действующего и нового бизнеса предусмотрены разные условия и какие действия стоит предпринять уже сейчас

⚠️ Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 «О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы «РВБ»» принято, официально опубликовано 26 августа 2026 г. и вступило в силу со дня официального опубликования. Меры поддержки, разобранные в статье, уже действуют.
🔗Официальный текст постановления

1. Кого касается постановление

Меры поддержки предусмотрены для организаций и ИП, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА на объекты группы «РВБ» начиная с июля 2026 г.

Для применения мер поддержки у продавца должен быть действующий договор о реализации товаров на сайте wildberries.ru с одним из следующих лиц:

  • ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864

  • ООО «РВБ», ИНН 9714053621

Постановление не называет конкретную дату, на которую договор должен быть действующим. Из текста следует только требование о наличии действующего договора.

Помимо наличия договора и факта причинения ущерба, продавец должен соответствовать одному из двух критериев. Они зависят от даты регистрации бизнеса.

2. Как определяется сумма ущерба

Постановление № 1074 не содержит самостоятельной формулы расчета. Для определения расчетной суммы ущерба оно отсылает к порядку определения размера компенсации, установленному пунктами 11.3.5 и 11.3.6 оферты о реализации товара на сайте wildberries.ru от 7 июля 2026 г.

Для самостоятельной проверки понадобятся:

В конечном итоге расчетную сумму ущерба для применения мер поддержки определяет ООО «РВБ». Оно формирует перечень пострадавших лиц, указывая в нем наименование организации или ФИО физического лица, ИНН, расчетную сумму ущерба по состоянию на дату представления перечня и период, в котором был получен ущерб. Перечни направляются в ФНС и территориальные органы СФР ежемесячно не позднее 10-го числа.

Самостоятельный расчет нужен прежде всего для контроля: он помогает проверить обоснованность суммы, которую маркетплейс включит в перечень, и понять, достигнут ли критерий в 5% от доходов за 2025 год.

3. Как рассчитать сумму ущерба: подробный пример

Рассмотрим условный пример. Все приведенные ниже цифры служат только для иллюстрации порядка расчета и не являются данными конкретного продавца.
Исходные данные:

  • уничтожено 480 единиц товара

  • потенциальная цена одной единицы — 7 400 руб.

  • комиссия Wildberries — 18%

  • ставка НДС — 5%

  • размер наценки — 15%

Комиссию и размер наценки для фактического расчета нужно брать в соответствии с правилами, применимыми к конкретному товару.

Шаг 1. Рассчитываем комиссию Wildberries

7 400×18% =1 332 руб.

Комиссия Wildberries за одну единицу товара составит 1 332 руб.

Шаг 2. Выделяем НДС из потенциальной цены
Потенциальная цена включает НДС. Поэтому налог выделяется расчетным способом.
При ставке НДС 5%:

7 400×5/105 = 352,38 руб.

НДС в цене одной единицы товара составляет 352,38 руб.

Шаг 3. Определяем стоимость после вычета НДС и комиссии

7 400−352,38 -1 332=5 715,62 руб

Полученная сумма - это база для расчета наценки

Шаг 4. Рассчитываем наценку

5 715,62×15% = 857,34 руб.

Размер наценки в нашем примере составляет 857,34 руб. на одну единицу товара.

Шаг 5. Определяем расчетную стоимость одной единицы товара

5 715,62 - 857,34 = 4 858,28 руб.

Расчетная стоимость одной утраченной единицы товара составит 4 858,28 руб

Шаг 6. Определяем расчетную сумму ущерба

4 858,28×480=2 331 974,40 руб

Расчетная сумма ущерба по 480 единицам товара составит 2 331 974,40 руб.

Важно: такой расчет нужен для самопроверки. Для отсрочки и других мер поддержки решающее значение будет иметь расчетная сумма ущерба, которую ООО «РВБ» включит в перечень для ФНС и СФР.

4. Сценарий 1. Бизнес зарегистрирован до 1 декабря 2025 г.

Для организаций и ИП, зарегистрированных до 1 декабря 2025 г., расчетная сумма ущерба от атак начиная с июля 2026 г. должна превысить 5% доходов за 2025 год.

Для этого критерия учитываются доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и внереализационные доходы по данным налоговых деклараций. Для плательщиков НПД и АУСН используются сведения о доходах, имеющиеся у налоговых органов. Для ИП на ПСН учитывается потенциально возможный к получению годовой доход за 2025 год.

Ущерб сравнивается с пороговым значением нарастающим итогом. Отсрочка по налогам и взносам и последующая рассрочка начинают действовать с месяца, в котором ущерб впервые превысил 5% доходов за 2025 год.

Например, доход продавца за 2025 год составил 42 млн руб.. Порог равен:

42 000 000×5%=2 100 000 руб.

Допустим, расчетная сумма ущерба составила:

  • в июле 2026 г. — 850 тыс. руб.

  • в августе 2026 г. — еще 720 тыс. руб.

  • в сентябре 2026 г. — еще 960 тыс. руб.

Нарастающим итогом:

  • июль 2026 г. — 850 тыс. руб.

  • август 2026 г. — 1,57 млн руб.

  • сентябрь 2026 г. — 2,53 млн руб.

В июле и августе порог не достигнут. В сентябре ущерб нарастающим итогом составил 2,53 млн руб. и превысил 2,1 млн руб. Поэтому отсрочка и рассрочка начинают действовать с сентября 2026 г.

Приостановка проверок и продление сроков направления требований и принятия решений о взыскании для этой категории применяются со дня представления перечня ООО «РВБ», в котором ущерб нарастающим итогом впервые превысил установленный порог.

5. Сценарий 2. Бизнес зарегистрирован с 1 декабря 2025 г.

Для организаций и ИП, зарегистрированных начиная с 1 декабря 2025 г., правило о 5% доходов за 2025 год не применяется. Для них достаточно, чтобы ущерб был причинен в результате атак, начиная с июля 2026 г.

Например, ИП зарегистрирован 15 марта 2026 г. Его товары пострадали в июле 2026 г. В этом случае ему не нужно:

  • определять доход за 2025 год

  • рассчитывать 5-процентный порог

  • ждать, пока сумма ущерба достигнет определенного значения

Отсрочка по налогам и взносам, а также рассрочка для такого продавца применяются с месяца, в котором был получен ущерб.

Приостановка проверок и продление сроков направления требований и принятия решений о взыскании применяются со дня представления перечня ООО «РВБ», в который продавец включен как получивший ущерб.

6. Бесплатный Excel-калькулятор ущерба

Чтобы упростить предварительную проверку, я подготовил Excel-калькулятор. Его можно скачать бесплатно.
В калькуляторе два листа:

  • «До 01.12.2025» — для действующего бизнеса, где нужно сравнить ущерб нарастающим итогом с 5% от дохода за 2025 год

  • «С 01.12.2025» — для нового бизнеса, для которого доход за 2025 год и 5%-ный порог не рассчитываются

Скачать Excel-калькулятор для предварительной проверки суммы ущерба бесплатно

Бесплатный Excel-калькулятор ущерба
Бесплатный Excel-калькулятор ущерба

В таблице нужно заполнить выделенные ячейки: количество товара, потенциальную цену, ставку НДС, комиссию Wildberries и размер наценки. Для первого сценария дополнительно указывается доход за 2025 год. Для второго — дата регистрации и период, в течение которого был нанесен ущерб.

Калькулятор предназначен для самопроверки. Он не заменяет расчет ООО «РВБ» и не подтверждает право на меры поддержки.

7. Какие платежи переносятся

Пострадавшим лицам на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, подлежащих уплате в период с августа 2026 г. по июль 2027

Перенос распространяется на:

  • НДС, кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ

  • налог на прибыль организаций

  • налог при УСН

  • налог при АУСН

  • налог на профессиональный доход

  • НДФЛ, уплачиваемый ИП от предпринимательской деятельности

  • страховые взносы, в том числе взносы на травматизм

  • авансовые платежи по указанным налогам

НДФЛ, уплачиваемый налоговым агентом, под отсрочку не подпадает. Поэтому удержанный НДФЛ с выплат работникам, исполнителям и другим физлицам необходимо перечислять в обычные сроки.

8. Как работает рассрочка

После отсрочки большинство перенесенных платежей уплачиваются равными частями — по одной двенадцатой ежемесячно. Платеж нужно перечислить не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты.

Важно: рассрочка не распространяется на налог при АУСН и НПД. Для этих налогов постановление предусматривает продление срока уплаты на 12 месяцев, но не устанавливает уплату равными частями в последующие 12 месяцев.

Проценты за предоставление мер поддержки не начисляются

9. Проверки и взыскание задолженности

До 31 декабря 2026 г. включительно приостанавливаются:

  • вынесение решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок

  • вынесение решений о выездных проверках правильности исчисления и своевременности уплаты взносов на травматизм

  • проведение уже назначенных проверок

  • течение отдельных процессуальных сроков по этим проверкам, в том числе сроков, предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ

Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев. Эта мера действует со дня официального опубликования постановления, но не ранее дня, когда ФНС получит перечень, в который соответствующий продавец включен впервые.

10. Нужно ли подавать заявление

Нет. Налоговые органы и уполномоченные органы страховщика не принимают решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по этому постановлению.

ООО «РВБ» формирует перечни пострадавших и направляет их в ФНС и территориальные органы СФР ежемесячно, не позднее 10-го числа. В последующих перечнях общество вправе уточнить ранее направленные сведения о лице и сумме ущерба.

11. Что сделать бухгалтеру и предпринимателю

Рекомендую выполнить следующие действия:

  • проверить наличие действующего договора с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ»

  • определить дату регистрации ИП или организации и выбрать свой сценарий

  • для бизнеса, зарегистрированного до 1 декабря 2025 г., рассчитать 5% доходов за 2025 год и отслеживать ущерб нарастающим итогом

  • для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 г., проверить период возникновения ущерба, не рассчитывая порог 5%

  • сверить данные о пострадавших товарах с информацией Wildberries

  • проверить расчет ущерба по оферте, комиссии и применимому размеру наценки

  • проконтролировать включение ИНН, расчетной суммы ущерба и периода возникновения ущерба в перечень ООО «РВБ»

  • скорректировать платежный календарь с учетом переноса сроков

  • отдельно контролировать обычный срок уплаты НДФЛ, удержанного как налоговым агентом

Постановление № 1074 дает пострадавшим продавцам Wildberries время на восстановление: отсрочку по налогам и взносам, рассрочку по большинству перенесенных обязательств без процентов и приостановку отдельных контрольных процедур. Чтобы правильно использовать меры поддержки, важно определить свой сценарий по дате регистрации, проверить сумму и период ущерба, а также контролировать сведения, переданные ООО «РВБ» в ФНС и СФР.

Информации об авторе

Андрей Тарасевич

Андрей Тарасевич

Главный бухгалтер в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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