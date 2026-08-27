Отсрочка налогов и приостановка проверок - разбор Постановления Правительства РФ № 1074 для пострадавших селлеров Wildberries

Правительство установило специальные налоговые меры для продавцов Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на объекты группы «РВБ». Речь идет не об обычной отсрочке, которую нужно получать по заявлению в налоговой инспекции. Поддержка оказывается на основании перечней, которые ООО «РВБ» формирует и направляет в ФНС и СФР.



Разбираемся, кто вправе воспользоваться отсрочкой, как определяется сумма ущерба, почему для действующего и нового бизнеса предусмотрены разные условия и какие действия стоит предпринять уже сейчас ⚠️ Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 «О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы «РВБ»» принято, официально опубликовано 26 августа 2026 г. и вступило в силу со дня официального опубликования. Меры поддержки, разобранные в статье, уже действуют.

🔗Официальный текст постановления

1. Кого касается постановление

Меры поддержки предусмотрены для организаций и ИП, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА на объекты группы «РВБ» начиная с июля 2026 г.



Для применения мер поддержки у продавца должен быть действующий договор о реализации товаров на сайте wildberries.ru с одним из следующих лиц: ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864

ООО «РВБ», ИНН 9714053621 Постановление не называет конкретную дату, на которую договор должен быть действующим. Из текста следует только требование о наличии действующего договора.



Помимо наличия договора и факта причинения ущерба, продавец должен соответствовать одному из двух критериев. Они зависят от даты регистрации бизнеса.

2. Как определяется сумма ущерба

Постановление № 1074 не содержит самостоятельной формулы расчета. Для определения расчетной суммы ущерба оно отсылает к порядку определения размера компенсации, установленному пунктами 11.3.5 и 11.3.6 оферты о реализации товара на сайте wildberries.ru от 7 июля 2026 г.



Для самостоятельной проверки понадобятся: оферта Wildberries для продавцов

раздел с комиссией Wildberries

таблица размера наценки В конечном итоге расчетную сумму ущерба для применения мер поддержки определяет ООО «РВБ». Оно формирует перечень пострадавших лиц, указывая в нем наименование организации или ФИО физического лица, ИНН, расчетную сумму ущерба по состоянию на дату представления перечня и период, в котором был получен ущерб. Перечни направляются в ФНС и территориальные органы СФР ежемесячно не позднее 10-го числа.



Самостоятельный расчет нужен прежде всего для контроля: он помогает проверить обоснованность суммы, которую маркетплейс включит в перечень, и понять, достигнут ли критерий в 5% от доходов за 2025 год.

3. Как рассчитать сумму ущерба: подробный пример

Рассмотрим условный пример. Все приведенные ниже цифры служат только для иллюстрации порядка расчета и не являются данными конкретного продавца.

Исходные данные: уничтожено 480 единиц товара

потенциальная цена одной единицы — 7 400 руб.

комиссия Wildberries — 18%

ставка НДС — 5%

размер наценки — 15% Комиссию и размер наценки для фактического расчета нужно брать в соответствии с правилами, применимыми к конкретному товару.



Шаг 1. Рассчитываем комиссию Wildberries 7 400×18% =1 332 руб. Комиссия Wildberries за одну единицу товара составит 1 332 руб.



Шаг 2. Выделяем НДС из потенциальной цены

Потенциальная цена включает НДС. Поэтому налог выделяется расчетным способом.

При ставке НДС 5%: 7 400×5/105 = 352,38 руб. НДС в цене одной единицы товара составляет 352,38 руб.



Шаг 3. Определяем стоимость после вычета НДС и комиссии 7 400−352,38 -1 332=5 715,62 руб Полученная сумма - это база для расчета наценки



Шаг 4. Рассчитываем наценку 5 715,62×15% = 857,34 руб. Размер наценки в нашем примере составляет 857,34 руб. на одну единицу товара.



Шаг 5. Определяем расчетную стоимость одной единицы товара 5 715,62 - 857,34 = 4 858,28 руб. Расчетная стоимость одной утраченной единицы товара составит 4 858,28 руб Шаг 6. Определяем расчетную сумму ущерба 4 858,28×480=2 331 974,40 руб Расчетная сумма ущерба по 480 единицам товара составит 2 331 974,40 руб. Важно: такой расчет нужен для самопроверки. Для отсрочки и других мер поддержки решающее значение будет иметь расчетная сумма ущерба, которую ООО «РВБ» включит в перечень для ФНС и СФР.

4. Сценарий 1. Бизнес зарегистрирован до 1 декабря 2025 г.

Для организаций и ИП, зарегистрированных до 1 декабря 2025 г., расчетная сумма ущерба от атак начиная с июля 2026 г. должна превысить 5% доходов за 2025 год.



Для этого критерия учитываются доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и внереализационные доходы по данным налоговых деклараций. Для плательщиков НПД и АУСН используются сведения о доходах, имеющиеся у налоговых органов. Для ИП на ПСН учитывается потенциально возможный к получению годовой доход за 2025 год.



Ущерб сравнивается с пороговым значением нарастающим итогом. Отсрочка по налогам и взносам и последующая рассрочка начинают действовать с месяца, в котором ущерб впервые превысил 5% доходов за 2025 год.



Например, доход продавца за 2025 год составил 42 млн руб.. Порог равен: 42 000 000×5%=2 100 000 руб. Допустим, расчетная сумма ущерба составила: в июле 2026 г. — 850 тыс. руб.

в августе 2026 г. — еще 720 тыс. руб.

в сентябре 2026 г. — еще 960 тыс. руб. Нарастающим итогом: июль 2026 г. — 850 тыс. руб.

август 2026 г. — 1,57 млн руб.

сентябрь 2026 г. — 2,53 млн руб. В июле и августе порог не достигнут. В сентябре ущерб нарастающим итогом составил 2,53 млн руб. и превысил 2,1 млн руб. Поэтому отсрочка и рассрочка начинают действовать с сентября 2026 г.



Приостановка проверок и продление сроков направления требований и принятия решений о взыскании для этой категории применяются со дня представления перечня ООО «РВБ», в котором ущерб нарастающим итогом впервые превысил установленный порог.

5. Сценарий 2. Бизнес зарегистрирован с 1 декабря 2025 г.

Для организаций и ИП, зарегистрированных начиная с 1 декабря 2025 г., правило о 5% доходов за 2025 год не применяется. Для них достаточно, чтобы ущерб был причинен в результате атак, начиная с июля 2026 г.



Например, ИП зарегистрирован 15 марта 2026 г. Его товары пострадали в июле 2026 г. В этом случае ему не нужно: определять доход за 2025 год

рассчитывать 5-процентный порог

ждать, пока сумма ущерба достигнет определенного значения Отсрочка по налогам и взносам, а также рассрочка для такого продавца применяются с месяца, в котором был получен ущерб.



Приостановка проверок и продление сроков направления требований и принятия решений о взыскании применяются со дня представления перечня ООО «РВБ», в который продавец включен как получивший ущерб.

6. Бесплатный Excel-калькулятор ущерба

Чтобы упростить предварительную проверку, я подготовил Excel-калькулятор. Его можно скачать бесплатно.

В калькуляторе два листа: «До 01.12.2025» — для действующего бизнеса, где нужно сравнить ущерб нарастающим итогом с 5% от дохода за 2025 год

«С 01.12.2025» — для нового бизнеса, для которого доход за 2025 год и 5%-ный порог не рассчитываются Скачать Excel-калькулятор для предварительной проверки суммы ущерба бесплатно Бесплатный Excel-калькулятор ущерба В таблице нужно заполнить выделенные ячейки: количество товара, потенциальную цену, ставку НДС, комиссию Wildberries и размер наценки. Для первого сценария дополнительно указывается доход за 2025 год. Для второго — дата регистрации и период, в течение которого был нанесен ущерб.



Калькулятор предназначен для самопроверки. Он не заменяет расчет ООО «РВБ» и не подтверждает право на меры поддержки.

7. Какие платежи переносятся

Пострадавшим лицам на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, подлежащих уплате в период с августа 2026 г. по июль 2027



Перенос распространяется на: НДС, кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ

налог на прибыль организаций

налог при УСН

налог при АУСН

налог на профессиональный доход

НДФЛ, уплачиваемый ИП от предпринимательской деятельности

страховые взносы, в том числе взносы на травматизм

авансовые платежи по указанным налогам НДФЛ, уплачиваемый налоговым агентом, под отсрочку не подпадает. Поэтому удержанный НДФЛ с выплат работникам, исполнителям и другим физлицам необходимо перечислять в обычные сроки.

8. Как работает рассрочка

После отсрочки большинство перенесенных платежей уплачиваются равными частями — по одной двенадцатой ежемесячно. Платеж нужно перечислить не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты.



Важно: рассрочка не распространяется на налог при АУСН и НПД. Для этих налогов постановление предусматривает продление срока уплаты на 12 месяцев, но не устанавливает уплату равными частями в последующие 12 месяцев.



Проценты за предоставление мер поддержки не начисляются

9. Проверки и взыскание задолженности

До 31 декабря 2026 г. включительно приостанавливаются: вынесение решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок

вынесение решений о выездных проверках правильности исчисления и своевременности уплаты взносов на травматизм

проведение уже назначенных проверок

течение отдельных процессуальных сроков по этим проверкам, в том числе сроков, предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев. Эта мера действует со дня официального опубликования постановления, но не ранее дня, когда ФНС получит перечень, в который соответствующий продавец включен впервые.

10. Нужно ли подавать заявление

Нет. Налоговые органы и уполномоченные органы страховщика не принимают решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по этому постановлению.



ООО «РВБ» формирует перечни пострадавших и направляет их в ФНС и территориальные органы СФР ежемесячно, не позднее 10-го числа. В последующих перечнях общество вправе уточнить ранее направленные сведения о лице и сумме ущерба.

11. Что сделать бухгалтеру и предпринимателю