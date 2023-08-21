Самые дурацкие спонтанные увольнения всегда происходят летом. Почему так происходит?

Cередина календарного года в компаниях (даже с минимальным уровнем планирования) — как правило затишье для подбора (хотя, конечно, есть старты проектов требующие срочного подбора персонала, но это редкость).
Клиенты, работающие над своей карьерой и находящиеся на разной стадии поиска новых возможностей, всегда интересуются:
А ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ ЛЕТОМ ИСКАТЬ РАБОТУ?
Вакансий мало, руководство в отпуске, никому ничего не нужно!
По моему мнению, как раз в летний период можно «выхватить» интересную вакансию. Это правило кстати касается не только поиска внутри своей локации, но и по всему миру.
Потому что логика принятия решений одинаковая у всех.
Как это происходит и почему не стоит летом складывать свое резюме в дальний ящик?
1. Люди планируют увольнение и переход на новое место после своего отпуска, понимая, что на новом месте работы отпуск им дадут не сразу. И не ставят в известность об увольнении свое руководство заранее – дабы иметь возможность спокойно отдохнуть.
Вернувшись из отпуска, они кладут заявление об увольнении на стол, и вуаля — вакансия открыта.
2. Как я уже говорила выше — самые эмоциональные увольнения (как ТОП менеджмента, так и любых специалистов) происходят именно в период отпусков! Почему?
Здесь все просто.
Причина А. Находясь на отдыхе, многие наконец получают возможность абстрагировано подумать о своей жизни и выводы их посещают очень разные, но вывод «Да катитесь вы все к чертовой матери!» — это очень частое умозаключение.
Причина Б. Период массовых отпусков — это всегда возросшая нагрузка на коллег, которые по малодушию или другим личным причинам, остались в это время на работе и приняли на себя весь объем работы. Не выдержав пресса ответственности и масштаба, многие срываются и шлют работу все к той же чертовой матери.
3. В летний период и в отсутствие половины офиса и большей части руководства, у HR отдела появляется время на разбор откликов, более внимательное изучение резюме и вдумчивое интервью.
Это значит, что шансы соискателей быть замеченным возрастают.
4. Лето — лучшее время для хэдхантинга. «Раскачать» и склонить человека к смене компании проще всего именно летом. Причина — все то же отпускное затишье и возможность осмотреться по сторонам, рассмотрев входящие предложения.
По моим наблюдениям за 27 лет работы, летом появляются самые интересные и неожиданные вакансии как раз за счет уволившихся и последующих кадровых перестановок.
Вышеперечисленное — достаточная причина для того, чтобы настроить уведомления о вакансиях и регулярно их просматривать.
P.S. И кстати, летом отдыхают не только рекрутеры и люди прочно занимающие интересные вам позиции.
Отдыхают и ваши конкуренты — потенциальные соискатели, а это значит, что пора действовать!
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