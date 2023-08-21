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Самые дурацкие спонтанные увольнения всегда происходят летом. Почему так происходит?

Рекрутинг также зависим от сезонности, невзирая на отрасль и уровень вакансий. Особенно летом.
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Самые дурацкие спонтанные увольнения всегда происходят летом. Почему так происходит?
фото freepik.com

Cередина календарного года в компаниях (даже с минимальным уровнем планирования) — как правило затишье для подбора (хотя, конечно, есть старты проектов требующие срочного подбора персонала, но это редкость).

Клиенты, работающие над своей карьерой и находящиеся на разной стадии поиска новых возможностей, всегда интересуются:

А ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ ЛЕТОМ ИСКАТЬ РАБОТУ?

Вакансий мало, руководство в отпуске, никому ничего не нужно!

По моему мнению, как раз в летний период можно «выхватить» интересную вакансию. Это правило кстати касается не только поиска внутри своей локации, но и по всему миру.

Потому что логика принятия решений одинаковая у всех.

Как это происходит и почему не стоит летом складывать свое резюме в дальний ящик?

1. Люди планируют увольнение и переход на новое место после своего отпуска, понимая, что на новом месте работы отпуск им дадут не сразу. И не ставят в известность об увольнении свое руководство заранее – дабы иметь возможность спокойно отдохнуть.

Вернувшись из отпуска, они кладут заявление об увольнении на стол, и вуаля — вакансия открыта.

2. Как я уже говорила выше — самые эмоциональные увольнения (как ТОП менеджмента, так и любых специалистов) происходят именно в период отпусков! Почему?

Здесь все просто.

Причина А. Находясь на отдыхе, многие наконец получают возможность абстрагировано подумать о своей жизни и выводы их посещают очень разные, но вывод «Да катитесь вы все к чертовой матери!» — это очень частое умозаключение.

Причина Б. Период массовых отпусков — это всегда возросшая нагрузка на коллег, которые по малодушию или другим личным причинам, остались в это время на работе и приняли на себя весь объем работы. Не выдержав пресса ответственности и масштаба, многие срываются и шлют работу все к той же чертовой матери.

3. В летний период и в отсутствие половины офиса и большей части руководства, у HR отдела появляется время на разбор откликов, более внимательное изучение резюме и вдумчивое интервью.
Это значит, что шансы соискателей быть замеченным возрастают.

4. Лето — лучшее время для хэдхантинга. «Раскачать» и склонить человека к смене компании проще всего именно летом. Причина — все то же отпускное затишье и возможность осмотреться по сторонам, рассмотрев входящие предложения.

По моим наблюдениям за 27 лет работы, летом появляются самые интересные и неожиданные вакансии как раз за счет уволившихся и последующих кадровых перестановок.

Вышеперечисленное — достаточная причина для того, чтобы настроить уведомления о вакансиях и регулярно их просматривать.

P.S. И кстати, летом отдыхают не только рекрутеры и люди прочно занимающие интересные вам позиции.

Отдыхают и ваши конкуренты — потенциальные соискатели, а это значит, что пора действовать!

qmax

qmax

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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