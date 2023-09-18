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Про новую рекрутинговую реальность: Основной игрок — государство

Рынок поменялся на 180 градусов. И старые схемы рекрутинга больше не работают.
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В начале сентября я провожу традиционный вебинар про актуальных тенденциях рынка труда. В этом году на него был особенный ажиотаж - более 6 тысяч участников. Публикую дайджест самого важного

  • Основной игрок на рынке рекрутинга — государство. Это государственные компании или те, у кого основной денежный поток идёт от государства. Особенность этих вакансий в узкой дельте фиксированных зарплат, а «добирают» сумму премиями, KPI, соцпакетом и т.д. Поэтому если вам предложили работу в такой компании с низкой зарплатой, уточните про бонусы. С их учётом зарплата может оказаться вполне в рынке

  • Зарплаты инженеров растут, а топ-менеджеров (зарплаты, а не совокупный доход) в большей части индустрий падают. Причём именно в бизнесе. В результате оплаты в госкомпаниях почти сравниваются с бизнесом.

  • Новым кандидатам часто предлагают зарплаты меньше, чем текущим сотрудникам. Теперь формат “я работаю, мне не нравится, уволюсь и буду искать” не работает. Сейчас это “я посмотрю рынок и скорее всего никуда не уйду”.

  • Из-за нехватки кадров эйджизма становится меньше. Сотрудникам 50+ и женщинам становится проще найти работу.

  • Новая тенденция — набирать людей на короткий срок: взяли, попробовали, не получилось, уволили. Так происходит, потому что после ухода международных компаний рынок освободился, и наши пробуют разные новые сферы. Внимательно смотрите, куда вас приглашают, иначе рискуете испортить карьеру.

  • Много хантит центральная Азия, тут большой интерес к российским специалистам. Правда, рынки толком не развиты, процессы не выстроены, собственники не готовы вкладываться и просто ждут чуда. Поэтому мало кто работает больше года.

  • Карьерный рост сегодня реально возможен в промышленности, оборонке, российском консалтинге, агро, ритейле (продуктовом и не продуктовом), государственных и окологосударственных компаниях, девелопменте. В эти отрасли точно стоит идти.

Те, кто остался без работы после ухода международных компаний и ждёт, когда они вернутся — срочно выходите на рынок! Как раньше точно не будет, и если вы сейчас не найдёте себе место, потом будет гораздо сложнее. Те, кто задумывается о смене работы —- сейчас это не выгодно, если вы не знаете реальностей рынка!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

19
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Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Основной игрок на рынке рекрутинга — государство. Это государственные компании или те, у кого основной денежный поток идёт от государства.

    Кто бы сомневался

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