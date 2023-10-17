Онбординг новичка в компании. Почему это очень важно

При этом не всегда важно иметь какой-то тул, автоматизирующий онбординг - можно начать с хорошего шаблона с чеклистом в Notion.
Что было в нашем:
1. Словарь новичка: перечень нашего "сленга" и устоявшихся терминов. Часто мы даже не замечаем, сколько привычных сокращений мы испольщуем внутри компании, а новичку требуется время, чтобы погрузиться в контекст, чтобы, например, понять значение фразы: "У нас только что произошел запуск DA в Ind, и завтра у нас будет дебаг вебинарной воронки. Приходи, у вебинарной воронки большой рычаг в маркетинге."
2. Знакомство с командой
Список людей, с которыми нужно провести 1:1 для погружения в контекст с описанием их ролей в компании, и в чем заключается ценность общения с ними.
3. Каналы в Slack
Перечень всех каналов в корпоративном мессенджере, в которые нужно вступить с описанием, а какие там темы обсуждают и какие команды в них состоят.
4. Важные встречи
Список важных регулярных встреч, на которые нужно ходить. Например, синки по коммерции, продуктовый брейнштормы, кросскомандные встречи (напр., продукт+маркетинг)
5. Погружение в продукт
Для каждой компании этот процесс будет уникальным, но у нас он состоял из:
изучить все материалы по исследованиям и касдевам от рисерч команды;
пройти путь студента от момента "оплаты" курса до прохождения первого модуля;
провести 1:1 звонки с продакт лидами и задать все вопросы по продукту;
первые несколько недель ходить на ежедневные статусы по продукту.
6. Погружение в культуру
Так как мы работали на незнакомых для большинства рынках Юго-Восточной Азии, то в рамках онбординга делились полезными книжками и статьями, помогающими быстрее погрузиться и понять местный менталитет и культурные особенности.
Также в рамках онбординга отдельное внимание мы уделяли разбору ценностей компании и потом возвращались к ним в рамках performance review.
7. Роль руководителя*
Для менеджерских позиций блок с описанием того, как мы видим роль руководителя - чтобы синхронизироваться на старте по ожиданиям.
8. Задачи на испытательный срок
Тут все понятно - детально описанные ожидания по тому, что мы ждем от новичка в первые месяцы его работы в компании. Конечно, с оговоркой, что это список может поменяться (иногда значительно) по ходу его онбординга.
А как устроен онбординг новичков у вас?
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