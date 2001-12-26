Новые изменения Налогового кодекса РФ в рамках налоговой реформы 2025 года: что нужно знать каждому?

Законодателем была введена пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ, которая будет применяться не ко всему доходу, а только к его части, превышающей установленные пороги:

13% для дохода до 2,4 млн руб. в год;

15% для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб. в год (312 тыс. руб. плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 млн руб.);

18% для части дохода в диапазоне 5–20 млн руб. в год (702 тыс. руб. плюс 18% с суммы, превышающей 5 млн руб.);

20% для части дохода в диапазоне 20–50 млн руб. в год (3,402 млн руб. плюс 20% с суммы, превышающей 20 млн руб.);

22% при доходах свыше 50 млн руб. в год (9,402 млн руб. плюс 22% с суммы, превышающей 50 млн руб.).

Изменение порядка налогообложения отдельных видов доходов:

Для налоговых резидентов:

К отдельной категории «инвестиционных доходов» будет применяться двуступенчатая ставка - 13% (для дохода до 2,4 млн. руб.) и 15% (для дохода свыше 2,4 млн. руб.) без последующей прогрессии для:

Дохода от продажи и дарения имущества (кроме ценных бумаг), включая недвижимость и/или доли в этом имуществе;

Дохода в виде страховых выплат и выплаты по пенсионному обеспечению;

Дивидендных доходов;

Дохода от операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), ценными бумагами и ПФИ;

Дохода от операций РЕПО и займа ценных бумаг;

Дохода от реализации долей участия в уставном капитале РФ организаций, акций, облигаций, инвестиционных паев (в части дохода, превышающего 50 млн. руб.);

Дохода в виде процентов по вкладам в российских банках.

Однако есть исключения, прогрессивная шкала 13–22% будет применяться для:

Дохода в виде процентов по вкладам в иностранных банках;

Дохода, полученного от закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)**. Операции, которые осуществляются внутри ЗПИФ, как и прежде, не облагаются НДФЛ, при этом выплаты из фондов «инвестиционными доходами» не являются, в данной связи к таким доходам будет применяться прогрессивная шкала НДФЛ.

Еще одна законодательная инициатива предполагает введение НДФЛ на материальную выгоду от покупки долей в уставном капитале ООО. Это означает, что налогооблагаемым доходом теперь будет считаться разница между рыночной стоимостью приобретенных долей и фактическими расходами, понесенными на их покупку. Рыночная стоимость таких долей участия в уставном капитале ООО будет рассчитываться пропорционально части стоимости чистых активов ООО на последнюю отчетную дату. Ставка для такого дохода будет применяться прогрессивная 13-22%.

От повышенного НДФЛ освобождены надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К таким доходом будут применяться старые ставки (13% для дохода до 5 млн. руб.; 650 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 5 млн рублей).

Для налоговых нерезидентов:

В соответствии с общими правилами, нерезиденты уплачивают НДФЛ по ставке 30% с доходов, полученных из источников в Российской Федерации. Доходы, полученные из иностранных источников, не подлежат налогообложению в РФ, однако могут подлежать налогообложению в стране пребывания нерезидента.

Для граждан РФ, уехавших за границу, но работающих удаленно в штате российских компаний по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет действовать исключение: НДФЛ будет рассчитываться по прогрессивным ставкам 13-22%, как для налоговых резидентов РФ.

Налог на доход по вкладам или процентам на остаток на счетах в российских банках нерезиденты будут платить в размере 15% независимо от размера налоговой базы.

Ставка налога на доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, для нерезидентов также устанавливается в размере 15%.