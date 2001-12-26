Новые изменения Налогового кодекса РФ в рамках налоговой реформы 2025 года: что нужно знать каждому?

10 июля 2024 года был принят новый Федеральный закон с поправками к Налоговому кодексу РФ. Этот закон вводит значительные изменения в части налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), который будет зависеть от размера и вида дохода. Принятый закон также вносит ряд иных важных изменений, которые рассматриваются ниже.
Важно отметить, что все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и будут применяться в отношении 2025 налогового периода.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):
Законодателем была введена пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ, которая будет применяться не ко всему доходу, а только к его части, превышающей установленные пороги:
13% для дохода до 2,4 млн руб. в год;
15% для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб. в год (312 тыс. руб. плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 млн руб.);
18% для части дохода в диапазоне 5–20 млн руб. в год (702 тыс. руб. плюс 18% с суммы, превышающей 5 млн руб.);
20% для части дохода в диапазоне 20–50 млн руб. в год (3,402 млн руб. плюс 20% с суммы, превышающей 20 млн руб.);
22% при доходах свыше 50 млн руб. в год (9,402 млн руб. плюс 22% с суммы, превышающей 50 млн руб.).
Изменение порядка налогообложения отдельных видов доходов:
Для налоговых резидентов:
К отдельной категории «инвестиционных доходов» будет применяться двуступенчатая ставка - 13% (для дохода до 2,4 млн. руб.) и 15% (для дохода свыше 2,4 млн. руб.) без последующей прогрессии для:
Дохода от продажи и дарения имущества (кроме ценных бумаг), включая недвижимость и/или доли в этом имуществе;
Дохода в виде страховых выплат и выплаты по пенсионному обеспечению;
Дивидендных доходов;
Дохода от операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), ценными бумагами и ПФИ;
Дохода от операций РЕПО и займа ценных бумаг;
Дохода от реализации долей участия в уставном капитале РФ организаций, акций, облигаций, инвестиционных паев (в части дохода, превышающего 50 млн. руб.);
Дохода в виде процентов по вкладам в российских банках.
Однако есть исключения, прогрессивная шкала 13–22% будет применяться для:
Дохода в виде процентов по вкладам в иностранных банках;
Дохода, полученного от закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)**. Операции, которые осуществляются внутри ЗПИФ, как и прежде, не облагаются НДФЛ, при этом выплаты из фондов «инвестиционными доходами» не являются, в данной связи к таким доходам будет применяться прогрессивная шкала НДФЛ.
Еще одна законодательная инициатива предполагает введение НДФЛ на материальную выгоду от покупки долей в уставном капитале ООО. Это означает, что налогооблагаемым доходом теперь будет считаться разница между рыночной стоимостью приобретенных долей и фактическими расходами, понесенными на их покупку. Рыночная стоимость таких долей участия в уставном капитале ООО будет рассчитываться пропорционально части стоимости чистых активов ООО на последнюю отчетную дату. Ставка для такого дохода будет применяться прогрессивная 13-22%.
От повышенного НДФЛ освобождены надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К таким доходом будут применяться старые ставки (13% для дохода до 5 млн. руб.; 650 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 5 млн рублей).
Для налоговых нерезидентов:
В соответствии с общими правилами, нерезиденты уплачивают НДФЛ по ставке 30% с доходов, полученных из источников в Российской Федерации. Доходы, полученные из иностранных источников, не подлежат налогообложению в РФ, однако могут подлежать налогообложению в стране пребывания нерезидента.
Для граждан РФ, уехавших за границу, но работающих удаленно в штате российских компаний по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет действовать исключение: НДФЛ будет рассчитываться по прогрессивным ставкам 13-22%, как для налоговых резидентов РФ.
Налог на доход по вкладам или процентам на остаток на счетах в российских банках нерезиденты будут платить в размере 15% независимо от размера налоговой базы.
Ставка налога на доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, для нерезидентов также устанавливается в размере 15%.
Налогообложение доходов от продажи акций и долей
Нерезиденты утратят право не платить налог при реализации долей в уставном капитале и акций российских компаний, при владении этими активами более 5 лет, а также при реализации акций, облигаций российских организаций и инвестиционных паев высокотехнологических компаний, при владении этими активами более 1 года.
В то же время резиденты смогут не платить налог с таких сделок, если их доход не превышает 50 млн руб*(**). Доходы, превышающие эту сумму, будут облагаться по ставкам 13% и 15%.
*Обращаем Ваше внимание, что из принятой версии законопроекта на данный момент не ясно, будет ли учитываться освобожденный доход (до 50 млн. руб.) для целей определения налоговой ставки по НДФЛ при налогообложении доходов от продажи имущества, превышающих лимит. Не ясен и порядок расчета применимых имущественных вычетов к сумме дохода, превышающего порог.
Продажа недвижимости и порядок определения срока владения имуществом
Важным изменением при продаже недвижимости является то, что региональные власти, для расчета НДФЛ, смогут устанавливать повышающий коэффициент до 100% от кадастровой стоимости. Чтобы предотвратить занижение дохода при продаже недвижимости, законодатель теперь может вносить изменения и устанавливать коэффициент выше 70% (коэффициент 70% применялся до изменений, вступающих в силу с 01.01.2025) вплоть до 100%. Например, при продаже недвижимости за 500 тыс. руб., кадастровая стоимость которой составляет 1 млн. руб., НДФЛ будет исчисляться исходя из 100% кадастровой стоимости – 1 млн. руб.
Также изменения затронули порядок определения срока владения недвижимостью для применения освобождения доходов от продажи недвижимости от налогообложения. При продаже жилых помещений или долей, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции, срок владения этими новыми объектами включает срок владения исходным объектом. Если жилое помещение было образовано путем объединения, срок владения считается с даты приобретения последнего из объединенных объектов.
Фиксированная прибыль контролируемых иностранных компаний (далее – КИК)
Изменились особенности исчисления сумм налога с фиксированной прибыли КИК. Начиная с налогового периода 2025 года налог с фиксированной прибыли КИК будет рассчитываться в зависимости от количества КИК и облагаться по прогрессивной шкале (13-22%). Для владельцев до 4 КИК НДФЛ составит 5 млн. руб. в отношении каждой компании, а для пяти и более КИК в размере 25 млн руб. фиксированно за все компании.
Сумма фиксированной прибыли составит:
Для одной КИК – 27 990 000 рублей;
Для двух КИК – 52 718 000 рублей,
Для трех или четырех КИК – 22 727 300 за каждую КИК, начиная с третьей;
Для пяти и более КИК – 120 899 900 рублей (за все компании).
Напоминаем, что в случае законодательного изменения режима налогообложения КИК, который повлечет увеличение суммы налога, у налогоплательщиков есть право представить в налоговые органы уведомление об отказе в применении фиксированного режима уплаты НДФЛ в срок до 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого применяются изменения, и перейти на обычный режим уплаты налога. Предварительно полагаем, что крайний срок подачи такого уведомления - 31 декабря 2024 года.
Изменения были также внесены по части непредставления налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля за КИК. Закон был дополнен пунктом касательно освобождения Контролирующих лиц иностранных компаний от штрафов за непредставление в установленный срок необходимых документов, подтверждающих размер прибыли КИК за финансовые 2022 -2024 годы, при условии, что в отношении контролируемых лиц действовали иностранные ограничения (санкции), а постоянным местонахождением таких КИК являлись государства, включенные в список, совершающие недружественные действия в отношении РФ.
Налог на прибыль организаций
С 2025 года ставка налога на прибыль увеличится с 20% до 25%.
Новая стандартная ставка Личных фондов будет закреплена в размере 25%. Однако льготная ставка налога на прибыль Личных фондов останется на уровне 15%. Напоминаем, что для применения этой льготной ставки необходимо, чтобы более 90% доходов фонда за отчетный период составляли “пассивные доходы”, такие как дивиденды, доходы от продажи долей, имущества и ценных бумаг.
Для аккредитованных IT-компаний ставка налога до 2030 года составит 5%, ставка НДС останется без изменений.
Кроме того, регионы получат право до 2030 года вводить пониженные ставки налога на прибыль для местного бюджета и снять ограничения по видам НИОКР, на которые применяется повышающий коэффициент.
Упрощенная система налогообложения (далее - УСН)
Предельная численность сотрудников, при которой налогоплательщик может применять УСН, увеличена со 100 до 130 человек. Порог доходов для применения УСН повышается с 250 млн до 450 млн руб.
При этом, организации и индивидуальные предприниматели с доходами за предшествующий год, превышающими 60 млн руб., признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Однако плательщики УСН с доходами до 60 млн руб. освобождаются от уплаты НДС.
У организаций и ИП, применяющих УСН, есть возможность использовать пониженные ставки НДС:
5% (для выручки до 250 млн руб.) – без права применения налоговых вычетов;
7% (для выручки до 450 млн руб.) – без права применения налоговых вычетов.
Стандартные ставки НДС (0%, 10%, 20%) применяются при доходах свыше 450 млн руб. с возможностью применения налоговых вычетов.Амнистия за «дробление бизнеса»:
Закон закрепляет термин «дробление бизнеса» - «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов с превышением пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов».
Амнистия будет распространяться на организации и ИП, которые добровольно откажутся от схем дробления и начнут работать прозрачно.
Компании должны прекратить использование схем дробления бизнеса в 2025–2026 годах.
А предусмотренная налоговая амнистия будет освобождать такие компании от ответственности за нарушения, допущенные в период с 2022 по 2024 годы. Это означает, что при условии добровольного отказа от схем дробления в отношении 2025 и 2026 годов, компании не будут подвергаться налоговым проверкам и штрафам за предыдущие периоды.
В случае, если выездная налоговая проверка за 2025-2026 годы не будет назначена, обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов прекращается с 1 января 2030 года.
Обращаем внимание, что, на текущий момент, принятый закон в некоторых своих положениях не содержит чётких указаний или оговорок, ввиду чего необходимо ожидать дополнительных разъяснений со стороны Федеральной налоговой службы или Министерства финансов Российской Федерации для правильного применения таких положений. В данной связи, до момента публикации таких разъяснений, толкование данных аспектов закона может быть неоднозначным.
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