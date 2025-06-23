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Наталия Свиридова
Отпускные

💥 С 1 сентября — новые правила расчета отпускных и выходных пособий: бухгалтеры, не проспите перемены!

Бухгалтера, не проспите перемены!

📆 С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных и выходных пособий. Это не косметические правки, а системная перестройка подхода, которая затронет каждого бухгалтера и работодателя.

И да — эта схема будет действовать до 2031 года. Ошибаться теперь — себе дороже: штрафы, перерасчёты, иски от сотрудников.

Разберёмся, что изменилось и как выстроить работу по-новому.

🔍 Что изменилось?

Раньше:

  • отпускные и выходные пособия рассчитывались исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество календарных дней отпуска/периода.

Теперь:

  • применяется усреднённое количество рабочих дней в месяце, что сближает расчёт с реальной рабочей ситуацией.

Новая формула:

Среднемесячный заработок = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в месяце

Причём «среднее количество рабочих дней» теперь берётся по установленному графику пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, а не по фактическому календарю.

⚖️ Нормативное основание

Нововведения введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 430-ФЗ, которым внесены изменения в:

  • ст. 139 ТК РФ — порядок определения среднего заработка;

  • Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 (в редакции от 2025 года) — «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Применяться будет до 31 декабря 2030 года включительно, с возможным продлением или пересмотром.

🧮 Что это значит на практике?

✅ Прозрачнее и предсказуемее

Теперь бухгалтер может заранее рассчитать, сколько составят отпускные или выходное пособие, без сюрпризов, связанных с разным количеством календарных дней в месяцах.

❌ Снижение суммы выплат

В большинстве случаев итоговые выплаты сотруднику станут ниже, особенно если отпуск попадает на длинный календарный месяц. Это уже вызвало бурную реакцию со стороны профсоюзов.

⚠️ Повышенная ответственность

Ошибки в расчётах могут привести к спорам с работниками и проверкам от ГИТ и прокуратуры. Важно адаптировать расчётные модули в 1С и других системах до сентября.

📌 Что нужно сделать бухгалтеру уже сейчас?

  1. Проверить все внутренние положения об оплате труда на предмет устаревших ссылок.

  2. Настроить 1С или другую систему учёта под новые расчёты.

  3. Обучить персонал кадровой службы и бухгалтерии новым правилам.

  4. Предупредить сотрудников: они должны знать, как теперь рассчитываются выплаты.

  5. Запланировать переход заранее — особенно если выплаты будут начисляться в сентябре, но за периоды до него.

💼 Кому особенно важно?

  • Бухгалтерским агентствам: чтобы не подставить клиента.

  • HR-отделам: чтобы грамотно объяснить изменения.

  • Собственникам бизнеса: чтобы понимать, где можно оптимизировать фонд оплаты труда.

  • ИП с работниками: незнание закона не освобождает от ответственности.

📊 Пример расчёта по-новому

Допустим, средний дневной заработок сотрудника — 3 000 ₽
Среднее количество рабочих дней в месяце — 21.

Отпускные за месяц:

3 000 × 21 = 63 000 ₽

Раньше могли бы быть выше, если месяц был длинным (например, август — 31 день).

⚙️ Финальный вывод

Новая методика расчёта — попытка стандартизировать выплаты, снизить нагрузку на работодателей и сделать расчёты более системными. Но она требует быстрой адаптации со стороны бизнеса.

Не ждите сентября — готовьтесь сейчас.

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

1 подписчик 15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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  • Светлана Вейс
    Главный бухгалтер

    Что-то я не поняла... У нас все оформляют отпуск дважды в год по две недели 14+14 дней. Некоторые берут 16 дней и 12 дней. Так за счет выходных добавляют себе +2 дня в отпуск продолжительностью 16 дней. Итого отдыхают 30 календарных дней.

    Как в этом случае будут рассчитываться отпускные?

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