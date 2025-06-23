💥 С 1 сентября — новые правила расчета отпускных и выходных пособий: бухгалтеры, не проспите перемены!

📆 С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных и выходных пособий. Это не косметические правки, а системная перестройка подхода, которая затронет каждого бухгалтера и работодателя.

И да — эта схема будет действовать до 2031 года. Ошибаться теперь — себе дороже: штрафы, перерасчёты, иски от сотрудников.

Разберёмся, что изменилось и как выстроить работу по-новому.

🔍 Что изменилось?

Раньше:

отпускные и выходные пособия рассчитывались исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество календарных дней отпуска/периода.

Теперь:

применяется усреднённое количество рабочих дней в месяце, что сближает расчёт с реальной рабочей ситуацией.

Новая формула:

Среднемесячный заработок = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в месяце

Причём «среднее количество рабочих дней» теперь берётся по установленному графику пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, а не по фактическому календарю.

⚖️ Нормативное основание

Нововведения введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 430-ФЗ, которым внесены изменения в:

ст. 139 ТК РФ — порядок определения среднего заработка;

Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 (в редакции от 2025 года) — «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Применяться будет до 31 декабря 2030 года включительно, с возможным продлением или пересмотром.

🧮 Что это значит на практике?

✅ Прозрачнее и предсказуемее

Теперь бухгалтер может заранее рассчитать, сколько составят отпускные или выходное пособие, без сюрпризов, связанных с разным количеством календарных дней в месяцах.

❌ Снижение суммы выплат

В большинстве случаев итоговые выплаты сотруднику станут ниже, особенно если отпуск попадает на длинный календарный месяц. Это уже вызвало бурную реакцию со стороны профсоюзов.

⚠️ Повышенная ответственность

Ошибки в расчётах могут привести к спорам с работниками и проверкам от ГИТ и прокуратуры. Важно адаптировать расчётные модули в 1С и других системах до сентября.

📌 Что нужно сделать бухгалтеру уже сейчас?

Проверить все внутренние положения об оплате труда на предмет устаревших ссылок. Настроить 1С или другую систему учёта под новые расчёты. Обучить персонал кадровой службы и бухгалтерии новым правилам. Предупредить сотрудников: они должны знать, как теперь рассчитываются выплаты. Запланировать переход заранее — особенно если выплаты будут начисляться в сентябре, но за периоды до него.

💼 Кому особенно важно?

Бухгалтерским агентствам : чтобы не подставить клиента.

HR-отделам : чтобы грамотно объяснить изменения.

Собственникам бизнеса : чтобы понимать, где можно оптимизировать фонд оплаты труда.

ИП с работниками: незнание закона не освобождает от ответственности.

📊 Пример расчёта по-новому

Допустим, средний дневной заработок сотрудника — 3 000 ₽

Среднее количество рабочих дней в месяце — 21.

Отпускные за месяц:

3 000 × 21 = 63 000 ₽

Раньше могли бы быть выше, если месяц был длинным (например, август — 31 день).

⚙️ Финальный вывод

Новая методика расчёта — попытка стандартизировать выплаты, снизить нагрузку на работодателей и сделать расчёты более системными. Но она требует быстрой адаптации со стороны бизнеса.

Не ждите сентября — готовьтесь сейчас.