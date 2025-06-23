💥 С 1 сентября — новые правила расчета отпускных и выходных пособий: бухгалтеры, не проспите перемены!
📆 С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных и выходных пособий. Это не косметические правки, а системная перестройка подхода, которая затронет каждого бухгалтера и работодателя.
И да — эта схема будет действовать до 2031 года. Ошибаться теперь — себе дороже: штрафы, перерасчёты, иски от сотрудников.
Разберёмся, что изменилось и как выстроить работу по-новому.
🔍 Что изменилось?
Раньше:
отпускные и выходные пособия рассчитывались исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество календарных дней отпуска/периода.
Теперь:
применяется усреднённое количество рабочих дней в месяце, что сближает расчёт с реальной рабочей ситуацией.
Новая формула:
Среднемесячный заработок = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в месяце
Причём «среднее количество рабочих дней» теперь берётся по установленному графику пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, а не по фактическому календарю.
⚖️ Нормативное основание
Нововведения введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 430-ФЗ, которым внесены изменения в:
ст. 139 ТК РФ — порядок определения среднего заработка;
Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 (в редакции от 2025 года) — «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Применяться будет до 31 декабря 2030 года включительно, с возможным продлением или пересмотром.
🧮 Что это значит на практике?
✅ Прозрачнее и предсказуемее
Теперь бухгалтер может заранее рассчитать, сколько составят отпускные или выходное пособие, без сюрпризов, связанных с разным количеством календарных дней в месяцах.
❌ Снижение суммы выплат
В большинстве случаев итоговые выплаты сотруднику станут ниже, особенно если отпуск попадает на длинный календарный месяц. Это уже вызвало бурную реакцию со стороны профсоюзов.
⚠️ Повышенная ответственность
Ошибки в расчётах могут привести к спорам с работниками и проверкам от ГИТ и прокуратуры. Важно адаптировать расчётные модули в 1С и других системах до сентября.
📌 Что нужно сделать бухгалтеру уже сейчас?
Проверить все внутренние положения об оплате труда на предмет устаревших ссылок.
Настроить 1С или другую систему учёта под новые расчёты.
Обучить персонал кадровой службы и бухгалтерии новым правилам.
Предупредить сотрудников: они должны знать, как теперь рассчитываются выплаты.
Запланировать переход заранее — особенно если выплаты будут начисляться в сентябре, но за периоды до него.
💼 Кому особенно важно?
Бухгалтерским агентствам: чтобы не подставить клиента.
HR-отделам: чтобы грамотно объяснить изменения.
Собственникам бизнеса: чтобы понимать, где можно оптимизировать фонд оплаты труда.
ИП с работниками: незнание закона не освобождает от ответственности.
📊 Пример расчёта по-новому
Допустим, средний дневной заработок сотрудника — 3 000 ₽
Среднее количество рабочих дней в месяце — 21.
Отпускные за месяц:
3 000 × 21 = 63 000 ₽
Раньше могли бы быть выше, если месяц был длинным (например, август — 31 день).
⚙️ Финальный вывод
Новая методика расчёта — попытка стандартизировать выплаты, снизить нагрузку на работодателей и сделать расчёты более системными. Но она требует быстрой адаптации со стороны бизнеса.
Не ждите сентября — готовьтесь сейчас.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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Что-то я не поняла... У нас все оформляют отпуск дважды в год по две недели 14+14 дней. Некоторые берут 16 дней и 12 дней. Так за счет выходных добавляют себе +2 дня в отпуск продолжительностью 16 дней. Итого отдыхают 30 календарных дней.
Как в этом случае будут рассчитываться отпускные?