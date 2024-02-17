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Надежда Гуселетова
Права потребителей

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.
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Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен
Изображение от freepik.com

Общественники просят обязать инфобизнесменов раскрывать юридическую информацию о себе, своих курсах, а также не давать клиентам несбыточных обещаний.

Кто такой коуч, а инфобизнесмен? В законах сейчас таких понятий нет.
Вроде и не запрещены, но и определить кто есть кто сложно.

Коуч — это инфобизнсмен? А может же инфобизнесмен быть коучем? ОКВЭД можно подобрать, да и режим налогообложения не проблема, только вот термины и критерии профессии нужны.

А это профессия — коуч, инфобизнесмен? Как думаете?

Нужны законы в этой сфере?

Комментарии

2
Логотип Надежда Гуселетова
Надежда Гуселетова
Права потребителей

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен
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