Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.

Общественники просят обязать инфобизнесменов раскрывать юридическую информацию о себе, своих курсах, а также не давать клиентам несбыточных обещаний.

Кто такой коуч, а инфобизнесмен? В законах сейчас таких понятий нет.

Вроде и не запрещены, но и определить кто есть кто сложно.

Коуч — это инфобизнсмен? А может же инфобизнесмен быть коучем? ОКВЭД можно подобрать, да и режим налогообложения не проблема, только вот термины и критерии профессии нужны.

А это профессия — коуч, инфобизнесмен? Как думаете?

Нужны законы в этой сфере?