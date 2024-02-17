Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Общественники просят обязать инфобизнесменов раскрывать юридическую информацию о себе, своих курсах, а также не давать клиентам несбыточных обещаний.
Кто такой коуч, а инфобизнесмен? В законах сейчас таких понятий нет.
Вроде и не запрещены, но и определить кто есть кто сложно.
Коуч — это инфобизнсмен? А может же инфобизнесмен быть коучем? ОКВЭД можно подобрать, да и режим налогообложения не проблема, только вот термины и критерии профессии нужны.
А это профессия — коуч, инфобизнесмен? Как думаете?
Нужны законы в этой сфере?
Комментарии2
Добрый вечер, Надежда! Очень рады вам на Клерке! Классная тема поста! Закон нужен, инфоцыганство давно пора законодательно урегулировать
Наконец-то!