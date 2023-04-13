Что необходимо знать ИП, применяющему ПСН

1️⃣В каких случаях ИП может потерять право на применение патента:

Доход с начала календарного года превысил 60 000 000 ₽.

Сумму смотрят по всем видам деятельности ИП.

У ИП стало больше 15 работников. Считаются работники только на ПСН.

ИП стал вести деятельность на патенте не один, а с партнёром по договору о совместной деятельности.

Превышение допустимой площади (более 150 кв. м).

У перевозчика грузов и пассажиров стало больше 20 машин.

ИП перевёл розницу из офлайна в интернет-магазин.



2️⃣ИП на ПСН обязан вести Книгу доходов

Книга учёта доходов — это журнал хозяйственных операций. По книге определяют момент превышения лимита дохода (60 млн) Вести книгу можно в бумажном или электронном виде. Доходы отражаются по факту получения.



3️⃣Как учитываются расходы при совмещении ПСН с другой системой налогообложения.



Расход учитывают по той системе налогообложения, к которой он относится.

Иногда расход нельзя отнести только к одной из систем (например, аренда офиса). В этом случае расход учитывается пропорционально доходам по каждой из систем.

При получении одинаковых доходов, только половину общего расхода вы можете учесть в УСН, вторая половина будет относится к ПСН.

Для раздельного учёта можно завести отдельную книгу на УСН и ПСН. Законом это не запрещено.

4️⃣Как распределить страховые взносы при совмещении ПСН с другой системой налогообложения



Взносы за ИП распределяют между ПСН и другой системой налогообложения пропорционально доходам. Об этом же говорит письмо ФНС от 30 ноября 2021 г. N СД-4-3/16722@.



Что касается взносов за сотрудников, то в этом случае они учитываются там, где эти сотрудники заняты.



И НАПОСЛЕДОК ⬇️

Применяя ПСН, не забывайте, что это несамостоятельная система налогообложения.

ПСН «существует» только в связке с ОСНО или УСН. Поэтому, ❗️когда хоть какой-то доход выходит за рамки деятельности на патенте (например, получаете % по остатку на счете на конец месяца). И этот доход (%) попадает под обложение налогом на УСН или ОСНО. И тут конечно, лучше, чтоб у вас была УСН 😁