Особенности заключения трудового договора с трудовыми мигрантами. На что обратить внимание

Расскажем об особенностях заключения трудового договора с трудовыми мигрантами в зависимости от статуса, а также какие органы необходимо уведомлять, в какие сроки.

Трудящиеся мигранты в России однозначно ассоциируются исключительно с низкоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Считается, что мигрантам-иностранцам можно платить меньше. Они готовы работать больше, тяжелее, находятся в зависимом положении, а значит, проще пренебрегать их правами, чтобы сократить расходы и получить необоснованную экономическую выгоду. Для недобросовестных представителей российского бизнеса такой подход остается в приоритете. Заместитель председателя Правительства страны Марат Хуснуллин как- то отметил:

Давайте смотреть правде в глаза: мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будем работать без мигрантов, тогда давайте среднюю зарплату доведем до средней по стране…

Одним словом, мигранты оказывают существенное влияние на экономику страны, но в то же время «насильственные» трудовые отношения становятся барьером для конкуренции, инвестиций и технологического прогресса, то есть всего, без чего существование развитой экономики просто невозможно. Манипуляции подобного рода несут в себе определенные риски для компаний. Поэтому важно заключать трудовые отношения с иностранными гражданами в соответствие с законодательством.

Расскажем об особенностях заключения трудового договора с трудовыми мигрантами в зависимости от статуса, а также какие органы необходимо уведомлять, в какие сроки.

Особенности заключения трудового договора с трудовыми мигрантами

Трудовой договор по общему правилу заключается на неопределенный срок (ч. 5 ст. 327.1 ТК). Срочный трудовой договор заключается только в случаях, перечисленных в статье 59 ТК. К ним, в частности, относятся:

замещение временно отсутствующего сотрудника;

сезонные работы;

выполнение временных (до двух месяцев) работ.

Соответственно, если обстоятельства, предусмотренные статьей 59 ТК, отсутствуют, с иностранцем, временно пребывающим в РФ, трудовой договор заключается на неопределенный срок. При этом с 1 января 2023 года работодатели больше не обязаны требовать от временно пребывающих работников-иностранцев полис ДМС или обеспечивать их платной медицинской помощью. Вместо этого такие работники получили право на обязательное медицинское страхование.

Срок временного пребывания в Российской Федерации трудового продлевается при выдаче ему патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента (Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Также срок действия патента может продлеваться, но при этом общий срок действия патента иностранного сотрудника с учетом всех продлений не может превышать одного календарного года со дня выдачи патента п.5 ст.13.3 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, подлежат постановке на временный учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется принимающей стороной в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. Необходимо подать в территориальный орган ГУВМ специальное уведомление о прибытии. Форма уведомления утверждена Приказом № 881. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.05.2021) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Принимающей стороной может выступать:

физическое лицо, которое предоставило жилое или иное помещение для фактического проживания, прибывшего;

организация, в которой мигрант осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

В случае если принимающей стороной является организация, уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации представляется (направляется) ответственным лицом организации, сведения о котором указываются в уведомлении о прибытии.

Обо всех нюансах работы с трудовыми мигрантами расскажут представители подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по г. Москве 29 июня. Подробности на нашем сайте.