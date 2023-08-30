Не хотите платить НДС за контрагента? Тогда будьте осмотрительнее при его выборе

ФНС активно работает по отраслевым проектам обеления. С отраслью клининга, например, откровенно заявляет, что все компании, заключившие договоры на поддержание чистоты помещений по низким ценам так или иначе заинтересованы в налоговых махинациях своих контрагентов по чистоте.

Чего опасаются бухгалтеры?

Пожалуй, того, что дебет не сойдется с кредитом. А еще налоговой проверки, уголовной ответственности или отказа в возврате НДС. Впрочем, мало ли чего можно опасаться королям дебитов и падишахам кредитов. Задач у бухгалтера невпроворот!

Требуется четко соблюдать множество различных законов, правил, нормативов, регламентов, уследить за бесконечными налоговыми новшествами и так далее и еще много чего подобного. К тому же важно не просто соблюдать это самому, но, порой принуждать всеми мыслимыми и немыслимыми ухищрениями остальных сотрудников (и руководство) делать то, что они бы делать не хотели, например, правильно и самостоятельно оформлять расходы по командировкам, внимательно отчитываться по подотчетным средствам и т.д.

Еще одна головная боль, присоединившаяся не так давно, особенная должная осмотрительность при заключении контрактов на уборку.

ФНС активно работает по проекту обеления этой отрасли и откровенно заявляет, что все компании, заключившие договоры на поддержание чистоты помещений по низким ценам так или иначе заинтересованы в налоговых махинациях своих контрагентов по чистоте.

Чем это грозит? Как минимум отказом в возврате НДС, а как максимум ответственностью непосредственно бухгалтера, от административной до уголовной. В соответствие с ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» «Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законодательством РФ».

Ситуация в последнее время кардинально меняется, крупные игроки на рынке (главным образом входящие в профессиональную саморегулируемую ассоциацию под названием АКФО, а также те, кто открыто работает с заказчиками в специальном информационном ресурсе Инфоресурс ФМ) перестроились и исправно платят налоги, но есть побочный эффект… раз в цену честно включены все необходимые налоги, то она соответственно выросла.

Как быть, когда хочется купить услуги подешевле, при этом не нарваться на проблемы? Как быть уверенным в том, что, заплатив бОльшую цену за контракт на уборку, клинер не положит деньги в карман, а заплатит все положенные налоги и взносы?

По мнению налогового органа, все зло проистекает от самих заказчиков, которые, выигрывая на более низких ценах, являются бенефициарами всего того, что творится. Не важно, что мы соблюдаем все процедуры, которые касаются закупки у наших поставщиков. Такая концепция нас не устраивает, мы дорожим своей репутацией добросовестного налогоплательщика, — отметила директор Департамента налогов ПАО «Сбербанк» Людмила Катулевская.

Во избежание недоразумений, финансовый гигант внедрил «особую форму налоговой оговорки: есть специальная форма, для тех компаний, которые не являются плательщиками НДС». Весь прошлый год в банке перезаключали контракты на уборку с налоговой оговоркой, в текущем году работают с контрагентами посредством Инфоресурс ФМ (Ресурс, кстати, совершенно бесплатный, и даже не регистрируясь в нем, можно увидеть, насколько действующий (или предполагаемый) подрядчик добросовестно платит налоги).

В ФНС справедливо отмечают, что выбор проверенного контрагента, имеющего устойчивую и положительную репутацию на рынке продаж, исключает все возможные финансовые и налоговые риски. Понятие «должной осмотрительности» подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности.

Налоговики рекомендуют использовать все возможные ресурсы для проверки будущего партнера: