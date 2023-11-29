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Самозанятые

Самозанятых все больше.

ФНС России сообщает, что на 28 ноября 2023 зарегистрировала 9 млн. самозанятых. Их совокупный доход составил уже 2,9 трлн рублей.
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Самозанятых все больше.
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Откуда же столько желающих занять себя самостоятельно? На самом деле государство предоставляет очень удобный и выгодный инструмент для тех, кто желает обеспечивать себя самостоятельно, предоставляя собственные услуги. Это и IT–ишники, психологи, педагоги-репетиторы, косметологи, массажисты и огромная масса представителей прочих специальностей.

Самозанятость дает официальный статус и позволяет без риска, в открытую рекламировать и оказывать услуги, не опасаясь проверок и штрафов.  

Более того, в последнее время наметилась тенденция к тому, что все больше работодателей желает иметь дело с самозанятыми. Изучая специализированные ресурсы по размещению вакансий, замечаешь, что даже крупнейшие банки из красно- желто-зеленой линейки предпочитают искать сотрудников с таким статусом, что уж говорить о более мелких организациях.

Скрины с рекрутингового сайта

Многим ИП и ООО выгодно работать с исполнителями-самозанятыми, так как это уменьшает налоговую нагрузку, не нужно производить обычных выплат, которые должны быть гарантированы штатному сотруднику, работающему по трудовому договору, например, оплата больничных и отпусков, — а это существенная экономия!

К примеру, в клининге, даже бенчмарки рассчитаны, исходя из того, что минимальный размер фонда оплаты труда, характерный для фасилити-отрасли, составляет 43,3% от выручки. В таких условиях, конечно, компаниям выгодно сотрудничество с самозанятыми.

Отсюда огромное количество уборщиц из стран постсоветского пространства (стать самозанятыми в 2023 году могут жители не только России, но и граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии), обладающих этим статусом.

Доходит до абсурдных ситуаций, когда особо одаренные и озадаченные экономией работодатели предлагают штатным сотрудникам расторгнуть трудовой договор и оформить самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Понятно, что такая схема незаконна. Более того, закон прямо запрещает самозанятым сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения (закон о самозанятых №422-ФЗ).

Самим работодателям следует помнить, если договор гражданско-правового характера (ГПХ), заключенный с самозанятым будет иметь признаки трудового, - у налоговой могут возникнуть претензии. А в случае судебного разбирательства все сомнения суда в спорах о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, толкуются в пользу наличия трудовых отношений(ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ).

О возможных неприятных последствиях, которые могут возникнуть у работодателя, если суд признает договор ГПХ трудовым мы рассказывали ранее .  Напомним коротко:

• взыскать компенсацию за непредоставленные отпуска, оплатить сверхурочные, доплатить за вредные условия труда придется с момента выполнения работником работ по договору ГПХ (ч. 3 ст. 19.1 ТК)

• переквалифицированный в работника исполнитель имеет право взыскать проценты в порядке ст. 236 ТК, компенсацию морального вреда;

• заказчик-работодатель должен будет уплатить недоимки по страховым взносам в ФСС, а также штрафы и пени за несвоевременную уплату;

• возникает административная ответственность по ст. 5.27 КоАП.

Таким образом, заключая договоры с самозанятыми работодатели не должны забывать о требованиях законодательства и подменять трудовые договоры договорами гражданско-правового характера, заменять трудовые отношения, гарантирующие права работников, гражданскими, характеризующиеся разовыми оказаниями услуг.

Комментарии

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