Роботы заменят трудовых мигрантов

Активная роботизации и внедрение автоматизации позволит решить часть проблем, к примеру, снизить кадровый голод в части линейного персонала, ведь роботы могут выполнять повторяющиеся и трудоемкие задачи.

Роботы не пьют, не болеют и не насилуют, а вложения в автоматизацию со временем окупятся. Я бы лично направил деньги на роботизацию, а не вкладывался в центры адаптации мигрантов, не создавал бы резервации для переобучения иностранцев, — заявил сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

Согласно исследованию ВШЭ, проведенному в апреле, потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек.

данные hh.ru

С 2022 года по конец I квартала 2025 года рост заработных плат сотрудников клининга, в среднем вырос по данным Росстата почти на 64 %, а по фактическим рыночным ставкам рост составил почти 81%. При этом ужесточение миграционного законодательства, волатильность рубля, геополитическое влияние привели к тому, что в конце 2021 года на 1 вакансию работодателя приходилось 3,75 соискателей, то уже в 1 квартале 2025 года на 1 соискателя приходиться более 7 вакансий. При этом квалификация персонала за последние 4 года резко упала, т.к. большинство опытных сотрудников с навыками и умением общаться с заказчиком перешли из контрактного клининга в персональный и стали либо самозанятыми, либо открыли свое ИП.

Сегодня найти линейных сотрудников – настоящая проблема. Рынок испытывает острый дефицит уборщиков, дворников, операторов поломоечных машин, а также и менеджеров объектов. Ситуацию осложняет также и отсутствие бытовых условий для персонала на объектах. Расходу компаний на подбор персонала выросли до 80 000 за одного дошедшего до объекта сотрудника. И не факт, что он там останется. И тут на помощь может прийти роботизация.

Роботы снижают затраты и повышают производительность

По уровню автоматизации Россия отстает от других стран. По данным сенатора Сергея Муратова, на 10 тысяч рабочих мест в России примерно десять роботов, а в Южной Корее — тысяча.

Одна из отраслей, наиболее нуждающихся в рабочей силе – контрактный клининг (тот самый, усилиями которого наводится чистота в офисах, бизнес-центрах, а аэропортах, на заводах и улицах). Отрасль всегда считалась низкооплачиваемой, но при этом налоги на ФОТ и страховые выплаты могут «съедать» до 40-60% прибыли. В том числе и по этой причине недобросовестные клининговые компании не оформляют работников в штат, при этом заказчики получают более дешевую стоимость услуг (поскольку в них не включены налоги) и… налоговые риски. ФНС настоятельно рекомендует заказчикам проверять налоговую нагрузку своих контрагентов по клинингу, в целях избежания вовлечения себя в налоговые схемы.

Активная роботизации и внедрение автоматизации в отрасли позволит решить часть вышеперечисленных и ряд других проблем и снизить кадровый голод в части линейного персонала. Ведь роботы могут выполнять повторяющиеся и трудоемкие задачи, такие как уборка больших площадей без препятствий, мытье больших площадей полов, сухая чистка ковров и даже мытье окон, что позволяет сократить количество персонала, необходимого для выполнения этих задач. Согласно проведенным замерам, время, затрачиваемое на уборку пола при помощи роботов, сокращается более, чем в 2,5 раза по сравнению с мытьем ручным методом («по классике»).

Внедрение роботов в процесс позволяет увеличить производительность труда: роботам не нужны перерывы и выходные, они не уходят в отпуск и не берут больничный, им не нужно оплачивать праздничные дни и их не останавливают сотрудники полиции для проверки документов.

Отсутствие больничных и сокращение числа сотрудников снижает затраты на страховые выплаты и больничные.

В конечном итоге, роботизация позволяет клининговой компании выделиться на рынке и получить конкурентное преимущество перед компаниями, использующими традиционные методы уборки, во всяком случае роботы уже умеют вызывать лифты, делать дезинфекцию помещений методом «сухого тумана» и УФ излучения.