Сервис оценки юрлица. Нововведения и отраслевые тонкости

Сервис оценки юрдиц
В «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» с 2023 в тестовом режиме функционирует «Сервис оценки юридических лиц». С его помощью организации могут запросить выписку с результатами оценки своей финансово-хозяйственной деятельности.
Эти данные можно предоставлять заказчикам для подтверждения собственной надежности, кроме того, покупатели (заказчики) могут запрашивать эти данные у предполагаемого контрагента для анализа информации, чтобы минимизировать финансовые риски при сотрудничестве.
Практика показала, что сервис стал популярен в бизнес-среде. С марта 2023 г. по сентябрь 2024 г. им воспользовались более 63 тысяч юридических лиц. Результаты используются предприятиями в рамках преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур. Кроме того, данные используются в том числе в целях обеспечения безопасного расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа.
В сервисе появятся третьи лица
До недавнего времени инициировать формирование документа могла только сама компания, заказчик мог получить такой документ только обратившись к предполагаемому поставщику. С 1 января 2026 года выписку с результатами анализа смогут запрашивать заинтересованные юридические лица и ИП для проверки предполагаемого (или действующего) контрагента. 16 июля текущего года соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации.
Важно уточнить, что перед предоставлением выписки по запросу третьего лица, ФНС направит документ для подтверждения непосредственно компании, указанной в документе. В случае несогласия с содержащимися в выписке с результатами анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право направить заявление о корректировке, приложив подтверждающие документы.
Отраслевые тонкости
Как правило, выписка содержит в числе прочих пункт «оценка налоговой нагрузки», сравнение проводится по среднеотраслевой нагрузке. Для некоторых отраслей установлены отличные от среднеотраслевых нормативных показателей. Эта тонкость также будет учтена. Например, для отрасли клининга согласован другой вариант сравнения, так как для этой сферы выведены показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки (письмо ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@).
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