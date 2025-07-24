Сервис оценки юрлица. Нововведения и отраслевые тонкости

Сервис оценки юрдиц

В «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» с 2023 в тестовом режиме функционирует «Сервис оценки юридических лиц». С его помощью организации могут запросить выписку с результатами оценки своей финансово-хозяйственной деятельности.

Эти данные можно предоставлять заказчикам для подтверждения собственной надежности, кроме того, покупатели (заказчики) могут запрашивать эти данные у предполагаемого контрагента для анализа информации, чтобы минимизировать финансовые риски при сотрудничестве.

Практика показала, что сервис стал популярен в бизнес-среде. С марта 2023 г. по сентябрь 2024 г. им воспользовались более 63 тысяч юридических лиц. Результаты используются предприятиями в рамках преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур. Кроме того, данные используются в том числе в целях обеспечения безопасного расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа.