Экономика чистоты: почему грязный холодильник обнуляет ваши скидки

В российском ритейле наступила эра «сервисной конкуренции». Когда ассортимент и цены в сетях-конкурентах выравниваются, на первый план выходит эмоциональный комфорт и чистота в торговом зале. СРО АКФО (крупнейшая ассоциация отрасли клининга) провела анализ последних исследований в области корреляции чистоты и лояльности потребителей.

Одно из последних исследований холдинга РОМИР подтверждает: чистота и порядок в торговом зале стали мощнейшим драйвером лояльности, давая колоссальный прирост в 11,5 % к индексу потребительской лояльности (NPS).

Для сравнения: даже программы лояльности с их бонусами и кэшбеками дают меньше (+10,8 п.п.). То есть, условно говоря, чистый пол и опрятные полки «продают» магазин лучше, чем карта скидок.

Зоны особого риска: где ритейл теряет деньги?

Указанное исследование выявило любопытный парадокс: покупатель готов простить неидеальный коврик на входе, но категорически не приемлет неопрятность внутри «святая святых» — продуктовых зон.

  1. Категории Fresh и Ultra-Fresh (заморозка, молочная продукция, готовая еда). Грязь в этих отделах — это прямой сигнал об опасности для здоровья. Если покупатель видит подтеки в холодильнике с йогуртами, он подсознательно переносит это на качество продукта.

  2. Детское питание. Здесь уровень критичности максимален. Любой намек на пыль или беспорядок в этой зоне убивает доверие к бренду мгновенно.

  3. Персонал как «лицо» чистоты. Неряшливая форма продавца или грязные руки кассира раздражают людей сильнее, чем технические огрехи помещения.

Чистота как маркетинговый инструмент

Что говорят мировые данные?

Чтобы дополнить картину РОМИР, обратимся к международному опыту. Согласно зарубежным исследованиям, к примеру, Service Management Group, улучшение чистоты магазина всего на один балл (по 5-балльной шкале) коррелирует с ростом общей выручки на 1,5–3%.

Другое исследование, проведенное M/A/R/C Research, показывает еще более жесткие цифры:

  • 14% покупателей навсегда перестанут посещать магазин, если их не устроит уровень гигиены.

  • 75% потребителей утверждают, что не вернутся в продуктовый магазин с грязными туалетами или полами, даже если там будут самые низкие цены в районе.

Почему чистота = честность?

Для современного потребителя чистота — это маркер честности ритейлера. Аналитика РОМИР подчеркивает, что профессионализм персонала (+12 п.п. к NPS) и чистота (+11,5 п.п.) идут рука об руку. Если в магазине прибрано, покупатель верит, что:

  • Сроки годности здесь проверяются так же тщательно, как моются полки.

  • Ценники соответствуют товару.

  • Ритейлеру не плевать на своего клиента.

Хотите поднять лояльность покупателей? Начните с холодильника в отделе заморозки. Сегодня «грязные точки» в ритейле — это не просто эстетическая проблема, это финансовая дыра.

Приведенные данные — это тревожный звонок для тех, кто экономит на клининге или персонале. В условиях, когда чистота влияет на лояльность сильнее, чем скидочные баллы, ведро воды и профессиональный стандарт уборки становятся более эффективными инструментами маркетинга, чем очередная рекламная кампания по ТВ.

4 важных критерия при выборе подрядчика по клинингу

1.     Отраслевая экспертиза

Убедитесь, что у подрядчика есть опыт работы именно в вашей нише. Технологии уборки бизнес-центра, логистического хаба или цеха пищевой промышленности кардинально различаются.

2.     Техническая оснащенность

Уточните, есть ли в компании собственный парк спецтехники (поломоечных машин, промышленных пылесосов, роботов). Также важно, чтобы компания использовала сертифицированную химию профессионального сегмента, а не масс-маркет средства.

3.     Кадровая политика и контроль

Качество клининга напрямую зависит от того, кто и как его выполняет. Уточните следующие моменты:

- Проходит ли персонал проверку службы безопасности?

- Назначен ли на объект супервайзер для оперативного контроля?

- Предусмотрена ли работа постоянной, обученной бригады?

4. Юридическая чистота и налоги

- В договоре должны быть детально зафиксированы график, количество сотрудников и критерии чистоты.

- Самое важное проверить соответствие налоговой нагрузки предполагаемого исполнителя отраслевым нормам ФНС (согласно письму от 26.04.2024 СД-4-2/4985@).

Демпинг в клининге — это тревожный сигнал. Слишком низкая цена обычно свидетельствует об уклонении от налогов, использовании дешевых средств или текучке кадров. При оценке предложений сравнивайте детальные сметы, а не только итоговую сумму.

