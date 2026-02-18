Экономика чистоты: почему грязный холодильник обнуляет ваши скидки

Почему чистота = честность?

Для современного потребителя чистота — это маркер честности ритейлера. Аналитика РОМИР подчеркивает, что профессионализм персонала (+12 п.п. к NPS) и чистота (+11,5 п.п.) идут рука об руку. Если в магазине прибрано, покупатель верит, что:

Сроки годности здесь проверяются так же тщательно, как моются полки.

Ценники соответствуют товару.

Ритейлеру не плевать на своего клиента.

Хотите поднять лояльность покупателей? Начните с холодильника в отделе заморозки. Сегодня «грязные точки» в ритейле — это не просто эстетическая проблема, это финансовая дыра.

Приведенные данные — это тревожный звонок для тех, кто экономит на клининге или персонале. В условиях, когда чистота влияет на лояльность сильнее, чем скидочные баллы, ведро воды и профессиональный стандарт уборки становятся более эффективными инструментами маркетинга, чем очередная рекламная кампания по ТВ.