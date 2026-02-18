Экономика чистоты: почему грязный холодильник обнуляет ваши скидки

Одно из последних исследований холдинга РОМИР подтверждает: чистота и порядок в торговом зале стали мощнейшим драйвером лояльности, давая колоссальный прирост в 11,5 % к индексу потребительской лояльности (NPS).
Для сравнения: даже программы лояльности с их бонусами и кэшбеками дают меньше (+10,8 п.п.). То есть, условно говоря, чистый пол и опрятные полки «продают» магазин лучше, чем карта скидок.
Зоны особого риска: где ритейл теряет деньги?
Указанное исследование выявило любопытный парадокс: покупатель готов простить неидеальный коврик на входе, но категорически не приемлет неопрятность внутри «святая святых» — продуктовых зон.
Категории Fresh и Ultra-Fresh (заморозка, молочная продукция, готовая еда). Грязь в этих отделах — это прямой сигнал об опасности для здоровья. Если покупатель видит подтеки в холодильнике с йогуртами, он подсознательно переносит это на качество продукта.
Детское питание. Здесь уровень критичности максимален. Любой намек на пыль или беспорядок в этой зоне убивает доверие к бренду мгновенно.
Персонал как «лицо» чистоты. Неряшливая форма продавца или грязные руки кассира раздражают людей сильнее, чем технические огрехи помещения.
Что говорят мировые данные?
Чтобы дополнить картину РОМИР, обратимся к международному опыту. Согласно зарубежным исследованиям, к примеру, Service Management Group, улучшение чистоты магазина всего на один балл (по 5-балльной шкале) коррелирует с ростом общей выручки на 1,5–3%.
Другое исследование, проведенное M/A/R/C Research, показывает еще более жесткие цифры:
14% покупателей навсегда перестанут посещать магазин, если их не устроит уровень гигиены.
75% потребителей утверждают, что не вернутся в продуктовый магазин с грязными туалетами или полами, даже если там будут самые низкие цены в районе.
Почему чистота = честность?
Для современного потребителя чистота — это маркер честности ритейлера. Аналитика РОМИР подчеркивает, что профессионализм персонала (+12 п.п. к NPS) и чистота (+11,5 п.п.) идут рука об руку. Если в магазине прибрано, покупатель верит, что:
Сроки годности здесь проверяются так же тщательно, как моются полки.
Ценники соответствуют товару.
Ритейлеру не плевать на своего клиента.
Хотите поднять лояльность покупателей? Начните с холодильника в отделе заморозки. Сегодня «грязные точки» в ритейле — это не просто эстетическая проблема, это финансовая дыра.
Приведенные данные — это тревожный звонок для тех, кто экономит на клининге или персонале. В условиях, когда чистота влияет на лояльность сильнее, чем скидочные баллы, ведро воды и профессиональный стандарт уборки становятся более эффективными инструментами маркетинга, чем очередная рекламная кампания по ТВ.
4 важных критерия при выборе подрядчика по клинингу
1. Отраслевая экспертиза
Убедитесь, что у подрядчика есть опыт работы именно в вашей нише. Технологии уборки бизнес-центра, логистического хаба или цеха пищевой промышленности кардинально различаются.
2. Техническая оснащенность
Уточните, есть ли в компании собственный парк спецтехники (поломоечных машин, промышленных пылесосов, роботов). Также важно, чтобы компания использовала сертифицированную химию профессионального сегмента, а не масс-маркет средства.
3. Кадровая политика и контроль
Качество клининга напрямую зависит от того, кто и как его выполняет. Уточните следующие моменты:
- Проходит ли персонал проверку службы безопасности?
- Назначен ли на объект супервайзер для оперативного контроля?
- Предусмотрена ли работа постоянной, обученной бригады?
4. Юридическая чистота и налоги
- В договоре должны быть детально зафиксированы график, количество сотрудников и критерии чистоты.
- Самое важное проверить соответствие налоговой нагрузки предполагаемого исполнителя отраслевым нормам ФНС (согласно письму от 26.04.2024 СД-4-2/4985@).
Демпинг в клининге — это тревожный сигнал. Слишком низкая цена обычно свидетельствует об уклонении от налогов, использовании дешевых средств или текучке кадров. При оценке предложений сравнивайте детальные сметы, а не только итоговую сумму.
