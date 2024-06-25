ВЭД - боль! А как у вас валютными платежами?

Поддерживаем основные валюты и платежи в 60 стран мира. Также, если вы работаете с криптовалютами, наш сервис позволяет безопасно покупать биткоины напрямую с расчетного счета вашего юрлица.

Дорогие друзья!

Меня зовут Алексей Петров и я фаундер компании Apibank. Я знаю, что вы часто сталкиваетесь с проблемами при оплате за импортные сделки. Решаете ли вы вопросы валютных платежей через агентов или пока ваш банк еще берет платежи? Напиши в комментариях, как вы решаете проблему трансграничных платежей, какие комиссии и спреды сейчас?

Я запускаю новый сервис по трансграничным переводам, который может упростить ваши задачи.

Документы идеальны для валютного контроля и таможни.

Обеспечиваем доставку платежей за 3-4 дня.

Абсолютно легален, надежен и безопасен.

Сейчас мы набираем первую группу клиентов с открытого рынка.

Специально для постоянных клиентов и подписчиков "Клерка" предлагаем индивидуальные % и сопровождение.

Поддерживаем основные валюты и платежи в 60 стран мира. Также, если вы работаете с криптовалютами, наш сервис позволяет безопасно покупать биткоины напрямую с расчетного счета вашего юрлица.

Пишите и записывайтесь, начинаем раскатывать сервис на открытый рынок, но пока только по приглашениям.

Анонимное голосование:

А как у вас валютными платежами? Анонимный опрос Да, нужны, но я знаю как делать валютные платежи Да нужны и я не знаю как переводить валюту Нет не нужны Я просто люблю нажимать кнопочки Проголосовали 2 человека

Заранее спасибо за интерес!

Ах, да!

Будем знакомы: