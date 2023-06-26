Двойная оплата. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению гражданских дел

Общество (Заказчик) заключило с ОАО «РЖД» (Подрядчик) договор подряда на выполнение работ по ремонту подвижного состава. В период гарантийного срока на работы починенным вагонам вновь потребовался ремонт, который снова был оплачен Обществом.

Посчитав «повторную» оплату неосновательным обогащением на стороне Подрядчика, Общество обратилось с иском в АС СПб и ЛО, который отказал в удовлетворении исковых требований в связи с выбором Истцом, по мнению суда, ненадлежащего способа защиты своего права, а также в связи с пропуском срока исковой давности.

13ААС, рассмотрев дело №А56-30077/2022 по апелляции Общества, отменил Решение суда первой инстанции и постановил взыскать с Ответчика вышеуказанное неосновательное обогащение (Постановление от 24 мая 2023 года), указав на следующие обстоятельства:

технологические неисправности возникли в период гарантийного срока, ОАО «РЖД» самостоятельно обнаружило неисправность, определило ее причину, признало свою вину в возникновении этой неисправности, самостоятельно ее устранило, получив денежное вознаграждение за работы, которые должно было произвести в рамках исполнения гарантийных обязательств без дополнительной оплаты со стороны истца.

Срок исковой давности истцом не пропущен, и он составляет три года (общий срок исковой давности), поскольку истец предъявил ко взысканию неосновательное обогащение не в связи с некачественным ремонтом вагонов, а в связи с тем, что истец оплатил ремонт вагонов, который не должен был оплачивать, как произведенный в период гарантийного срока.

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