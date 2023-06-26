Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Обзор судебной практики

Двойная оплата. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению гражданских дел

Рассмотрим спор в взыскании неосновательного обогащения.
35

Общество (Заказчик) заключило с ОАО «РЖД» (Подрядчик) договор подряда на выполнение работ по ремонту подвижного состава. В период гарантийного срока на работы починенным вагонам вновь потребовался ремонт, который снова был оплачен Обществом.

Посчитав «повторную» оплату неосновательным обогащением на стороне Подрядчика, Общество обратилось с иском в АС СПб и ЛО, который отказал в удовлетворении исковых требований в связи с выбором Истцом, по мнению суда, ненадлежащего способа защиты своего права, а также в связи с пропуском срока исковой давности.

13ААС, рассмотрев дело №А56-30077/2022 по апелляции Общества, отменил Решение суда первой инстанции и постановил взыскать с Ответчика вышеуказанное неосновательное обогащение (Постановление от 24 мая 2023 года), указав на следующие обстоятельства:

  • технологические неисправности возникли в период гарантийного срока, ОАО «РЖД» самостоятельно обнаружило неисправность, определило ее причину, признало свою вину в возникновении этой неисправности, самостоятельно ее устранило, получив денежное вознаграждение за работы, которые должно было произвести в рамках исполнения гарантийных обязательств без дополнительной оплаты со стороны истца.

  • Срок исковой давности истцом не пропущен, и он составляет три года (общий срок исковой давности), поскольку истец предъявил ко взысканию неосновательное обогащение не в связи с некачественным ремонтом вагонов, а в связи с тем, что истец оплатил ремонт вагонов, который не должен был оплачивать, как произведенный в период гарантийного срока.

Больше практики 13 арбитражного апелляционного суда - смотрите в телеграм-канале https://t.me/news13aas.

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

    В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

    Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль
    5
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Исполнительное производство

    С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга

    Новый закон обязывает судебных приставов строго соблюдать срок окончания исполнительного производства.

    С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга
    76
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с июня 2023 года

    То, что новый порядок уплаты налогов требует корректировки, стало понятно сразу после его введения в начале 2023 года. И изменения не заставили себя долго ждать. В конце мая вступили в силу поправки в НК, регулирующие особенности уплаты НДФЛ и его распределении на ЕНС.

    Изменения по НДФЛ с июня 2023 года
    227
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса

    Санкции недружественных государств с каждым новым пакетом ограничений становятся все более серьезным вызовом для национальной экономики и предпринимателей.

    Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса
    35
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз

    На самом деле, такое явление, как остеохондроз, существует: это возрастные изменения в телах позвонков, дисках, которые по сути являются нормой.

    Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз
    3
    92
    Логотип Fitness baza
    Fitness baza
    Обучение для бухгалтеров

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров могут иметь реальную ценность на рынке труда, однако их признание и восприятие работодателями могут различаться в зависимости от конкретной отрасли, страны и учебного учреждения, которое выдало эти документы.

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда
    31
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Расчеты с работниками

    Чем «серая» зарплата опасна для работодателя

    Выплачивая «серую» зарплату, работодатель сокращает расходы, но одновременно встает на скользкую дорожку, где его готовы поймать налоговая и трудовая инспекция. Рассказываем, как контролеры находят «серую» зарплату и наказывают тех, кто её выдает.

    Чем «серая» зарплата опасна для работодателя
    163
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Бухгалтерский учет

    Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета

    В статье — все разрешенные законом методы расчета себестоимости, преимущества и особенности каждого. Смотрите и выбирайте, какой больше всего подходит для вашего бизнеса.

    Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета
    99
    Читать еще