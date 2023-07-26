Пропущенный процессуальный срок —повод для отказа по существу требования

Обществу отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения налоговой инспекции по результатам выездной налоговой проверки в связи с пропуском срока на обращение в арбитражный суд.

В отношении Общества налоговой инспекцией была проведена выездная налоговая проверка, по итогам которой было вынесено решение о привлечении к ответственности.

Не согласившись с вынесенным решением, Общество обжаловало его в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявление в суд было подано с нарушением трехмесячного срока на обжалование, вследствие чего Общество одновременно с подачей заявления подало ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.

В обоснование ходатайства Общество заявило следующий основной довод: о том, что в отношении Общества было вынесено Решение по результатам выездной налоговой проверки, Общество узнало только тогда, когда появилась информация на интернет портале Федеральной службы судебных приставов РФ.

Данный довод был отклонен арбитражным судом — в связи с тем, что Общество участвовало в итоговом рассмотрении материалов налоговой проверки, соответственно Обществу было известно о том, что по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки Инспекцией будет вынесено либо Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, либо Решение об отказе в привлечении к ответственности.

Налоговый орган направлял Обществу в адрес, указанный в ЕГРЮЛ, приглашение для получения Решения по результатам налоговой проверки, однако Общество не направило своего представителя в налоговую инспекцию. В связи с этим Решение было отправлено Обществу почтовым отправлением на тот же адрес.

В связи с такими обстоятельствами арбитражный суд признал причины пропуска срока неуважительными, отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока и вынес Решение по делу №А56-130009/2022 об отказе в удовлетворении требования о признании недействительным решения инспекции по результатам выездной налоговой проверки. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения Постановлением 13 арбитражного апелляционного суда от 27.06.2023.