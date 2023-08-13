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Дмитрий Варкентин
Судебная практика по налоговым спорам

Хочешь сохранить землю — в итоге все равно погасишь долг. Но потом

Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки
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В отношении общества налоговой инспекцией была проведена выездная налоговая проверка, по итогам которой было вынесено решение о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым обществу начислены налог, пени и штраф в общей сумме порядка 3,2 млн. руб. После процедуры ведомственного обжалования решение по проверке вступило в силу; по данным картотеки арбитражных дел своим правом на обжалование решения инспекции в судебном порядке общество не воспользовалось.

В целях обеспечения исполнения решения по проверке инспекция наложила запрет на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа в отношении принадлежащего обществу земельного участка.

По всей видимости, после вступления решения о доначислении налога, пени и штрафа общество не вело или почти не вело расчетов с использованием банковских счетов, возможно, желая максимально отсрочить исполнение состоявшегося налогового решения. Как бы то ни было, вскоре инспекции пришлось обратиться в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением об обращении взыскания на земельный участок, который при таких обстоятельствах считается находящимся в залоге у налогового органа.

Рассмотрев дело А42-6105/2021, суд первой инстанции отказал инспекции в удовлетворении заявленных требований, поскольку посчитал зарегистрированный по заявлению инспекции залог участка ничтожным, сославшись на отсутствие данных о его рыночной стоимости, а также указал в решении, что ввиду непредставления инспекцией сведений о рыночной стоимости объекта недвижимости невозможно проверить соблюдение предусмотренных законодательством условий обращения взыскания на имущество, и определить начальную цену заложенного имущества для его реализации.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело по жалобе инспекции, не согласился с выводами суда первой инстанции, но посчитал, что неправильная мотивировка не привела к неправильному итоговому решению по делу. И в свою очередь также отказал инспекции в ее притязаниях, указав на то, что определённая в имеющемся в материалах дела отчёте стоимость участка не может быть принята судом во внимание, поскольку с момента составления отчёта прошло более двух лет, а также на то, что ходатайство о назначении экспертизы для установления рыночной стоимости спорного земельного участка истцом и ответчиком не заявлено; кроме того, апелляционный суд посчитал незначительным размер задолженности для целей обращения взыскания на земельный участок.

Налоговый орган, не согласившись с судебными актами двух инстанций, обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Рассмотрев дело, суд кассационной инстанции признал правильным суждение апелляции относительно выводов, к которым пришел суд первой инстанции в мотивировочной части Решения.

Вместе с тем, кассация, в свою очередь, не согласилась с доводами апелляционного суда, приведенными им в обоснование отказа инспекции в удовлетворении заявленных требований, указав на следующие обстоятельства:

  • доказательств полного исполнения налоговых обязательств, обеспеченных залогом, общество в дело не представило;

  • вывод суда апелляционной инстанции о том, что налоговый орган вправе получить удовлетворение лишь на сумму налога, является необоснованным;

  • вывод о незначительности суммы задолженности для обращения взыскания на заложенный земельный участок не соответствует по имеющимся в материалах дела обстоятельствам нормам действующего законодательства, в том числе, нормам специального закона «Об ипотеке»;

  • ссылка суда апелляционной инстанции на то, что стороны не заявили ходатайство о назначении экспертизы для установления стоимости земельного участка, не может быть принята, поскольку при недостижении между залогодателем и залогодержателем соглашения о начальной продажной цене имущества, обязанность по определению начальной продажной цены заложенного имущества возложена на суд

Основываясь на вышеизложенных обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к итоговому выводу о необоснованности судебных актов нижестоящих инстанций, в связи с чем отменил их и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении до итогового решения по делу не дошло, поскольку инспекция вскоре обратилась в суд с ходатайством об отказе от исковых требований в связи с полным исполнением обществом своих налоговых обязательств в соответствии с решением по ВНП.

В завершение хочется добавить, что после анализа данного дела лично у меня возникло некое ощущение умиротворенности, поскольку в результате его своеобразного течения, как мне кажется, был достигнут некий баланс между фискальными и частными интересами. И в самом деле, ведь что произошло: общество, не в силах оспорить решение по проверке по существу и притом имея заложенный бюджету земельный участок, получило серьезную отсрочку по оплате доначислений и сохранило землю, а бюджет, благодаря своевременно принятым обеспечительным мерам и воспользовавшись своим правом залогодержателя в качестве «рычага», таки получил доначисленные деньги.   

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

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Комментарии

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