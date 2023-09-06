Налоговая оговорка как она есть. Что это такое и как ее применяют

Часто в жизни бывает так, что о чем-то много кто и где говорит, но в то же время в потоке разношерстной информации суть этого чего-то ускользает.

К категории таких вещей (понятий) относится налоговая оговорка.

Вроде бы все понимают, о чем речь, но открываешь браузер, вбиваешь это словосочетание в поисковую строку, и видишь такое… ну, в общем, всякое разное неправильное.

Поэтому я решил внести свои «пять копеек» и ясность в том смысле, в котором я ее понимаю. Тем более, что обсуждаемый предмет не относится к числу сложных юридических конструкций.

Начать, полагаю, следует с определения.

Итак, налоговая оговорка — это особые условия в договоре между хозяйствующими субъектами, позволяющие взыскать убытки с нарушивших гарантии и заверения контрагентов в случае предъявления претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов.

Сразу скажу, определение не мое, а взятое с сайта nalog.ru (публикация от 21.03.2022 г., раздел «Деятельность ФНС России»). И я считаю его вполне годным для обиходного употребления (хоть и полагаю слова «взыскание убытков» юридически некорректными), поэтому им и предлагаю ограничиться.

По своей правовой природе «взыскание убытков» в данном случае – это частный случай возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК, введенная в действие в 2015 году).

Отличие от общего правила возмещения убытков – в том, что возмещение потерь возможно ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ В ДОГОВОРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УСЛОВИЯ (убытки можно взыскать вне зависимости от того, зафиксировано ли это в договоре).

Зато если такое условие в договоре зафиксировано — то можно возместить потери даже тогда, когда они не связаны никакой причинно-следственной связью ни с действиями, ни с бездействием другой стороны по договору — при указании в нем обстоятельств, в результате которых такие потери произошли (или неизбежно произойдут). В отличие от убытков, которые можно возместить только при наличии такой связи.

Каким должно быть это условие. Во-первых, четко и ясно выраженным. Должно быть однозначно понятно, с какими именно обстоятельствами стороны связали определенное ими возмещение потерь. Во-вторых, также недвусмысленно должен быть определен размер такого возмещения (необязательно в твердой сумме, но слова «в полном объеме», например, и тому подобные будут очень даже нелишними, учитывая, что, в соответствии с законом и судебной практикой, стороны могут предусмотреть частичное возмещение потерь).

Необходимость внесения в договор налоговой оговорки можно ярко проиллюстрировать Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 8 декабря 2020 года по делу №А75-12165/2020, устоявшим в неизменном виде во всех вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ.

Суть дела состоит в следующем.

В связи с возможностью возникновения неблагоприятных налоговых последствий Обществом по факту возникновения претензий налогового органа (получения требований о представлении документов и проведения «комиссии») было принято решение восстановить суммы НДС, принятые к вычету, уплатить НДС и предоставить уточненные налоговые декларации по НДС по одному из своих контрагентов.

После фактической уплаты НДС в бюджет Общество обратилось в арбитражный суд за взысканием данной суммы в качестве убытков с этого контрагента.

При этом истец сослался на пункт договора с контрагентом, который гласил: «причиненные сторонами друг другу убытки возмещаются в полном объеме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».

Рассмотрев дело, суд отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, указав на следующее: «истцом не доказаны противоправное поведение ответчика, причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) ответчика и наличием на стороне истца расходов на уплату НДС, которые он квалифицирует в качестве убытков». Тем самым, суд констатировал отсутствие в договоре налоговой оговорки, в связи с чем принял законное и обоснованное решение, руководствуясь общими правилами взыскания убытков.

Очень точно и исчерпывающе отличие возмещения убытков по общим правилам и возмещения потерь по правилам ст. 406.1 ГК выражено в Решении Арбитражного суда Томской области по делу №А67-11580/2019:

В отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК осуществляется вне зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств.

Отметим, что данным Решением, также оставленным без изменения вышестоящими судами, решение при схожих обстоятельствах было вынесено в пользу истца, обратившегося за взысканием своих потерь в виде дополнительно уплаченных сумм налога, — в первую очередь, вследствие того, что налоговая оговорка была правильным образом зафиксирована в договоре.

Телеграм-канал “Записки налогового адвоката”