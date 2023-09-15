Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Налоговые проверки

«Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.
10

По большому счету, Налоговый кодекс, как ни крути, писан только и практически исключительно с целью взимания налогов в максимально возможных объемах и с наибольшей эффективностью. Это его основное предназначение. Соблюдение прав налогоплательщиков априори находится на далеко втором плане. Да, конечно, в нем присутствует ст. 21 («Права налогоплательщиков»), но всем понятно, что права эти по определению ущербнее, чем права налоговых органов — хотя бы по той простой причине, что права последних обеспечены мерами и аппаратом государственного принуждения. Это и принудительные действия (выемка, допрос), и обязательные для исполнения требования о предоставлении документов и информации. И все это — под угрозой штрафов, как в рамках налоговой, так и административной ответственности.

Естественным образом в процессе взаимодействия с налоговиками встает вопрос: а что может налогоплательщик конкретно и реально противопоставить доказательствам, которые собирает против него налоговый орган в рамках тех или иных мероприятий налогового контроля.

Вопрос непраздный и неочевидный одновременно, поскольку способы защиты своих прав (в особенности про-активные) необязательно напрямую явствуют из текстов налогового законодательства; более того, зачастую о существовании некоторых из них можно узнать только в процессе реального взаимодействия с инспекцией.

Об одном из таких способов я хочу рассказать в этой статье

При проведении камеральных и выездных налоговых проверок налоговый орган производит допросы любых физических лиц, обладающих интересующей его информацией, на что имеет полное право в соответствии со ст. 90 НК. Показания каждого свидетеля заносятся в протокол.

Значение данного мероприятия сложно переоценить: нередко на основании таких вот протоколов компании с многомиллиардными оборотами ввергаются в состояние банкротства.

Для того, чтобы протоколы допросов обрели полновесный доказательственный статус, их в обязательном порядке прикладывают к акту налоговой проверки в виде приложений. И с этого момента они становятся, наряду с другими доказательствами-приложениями, составной частью материалов налоговой проверки.

А теперь снова интересный вопрос: все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

Для меня, как практикующего налогового адвоката, ответ на него очевиден и прост: нет, не все, а только те, которые подтверждают позицию налогового органа, изложенную в акте, или, по крайней мере, не опровергают ее.

Я лично неоднократно сталкивался с тем, что в процессе проверки производились допросы, протоколы которых не прикладывались в результате к актам.

Сам по себе факт того, что инспекция предпочла не использовать тот или иной протокол, говорит о том, что его можно использовать для контраргументации в споре с налоговой инспекцией как на стадии досудебного обжалования, так и, конечно же, в суде. В моей практике было дело, когда такой вот «неучтенный» протокол выступил одним из краеугольных камушков, склонивших чашу тех самых пресловутых весов в пользу моего клиента при обжаловании решения по результатам выездной налоговой проверки.

Теперь о том, а как же заполучить эти самые выгодные налогоплательщику протоколы, с тем, чтобы предъявить их в удобное время в удобном месте.

Сразу скажу, что ознакомление с материалами налоговой проверки, скорее всего, ничего не даст, поскольку инспекция (по крайней мере, по моему опыту) неизменно занимает позицию, при которой материал налоговой проверки — это только то, что приложено к акту.

Поэтому нужно действовать следующим образом

В большинстве случаев известно, кого налоговики «выдергивают» на допрос, поскольку это не просто граждане с улицы, а люди, которые заведомо обладают той или иной информацией о деятельности проверяемой организации. Таким образом, можно и нужно организовывать работу по сопровождению каждого из допросов.

О подготовке к допросам и их сопровождении я обязательно напишу отдельную статью как-нибудь в следующий раз. А сейчас упомяну лишь о том, что в соответствии с п. 6 ст. 90 НК «копия протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку».

Таким образом, надо следить, как минимум, за тем, чтобы все протоколы допросов вручались свидетелям, а они передавали их проверяемому лицу.

При этом надо четко понимать, что невозможно заранее доподлинно установить практическую ценность каждого отдельно взятого документа с точки зрения оспаривания позиции налогового органа ибо позиция эта будет адекватно отражена только в акте проверки (исключение в этом плане составляют, пожалуй, лишь допросы в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля), поэтому действовать надо «сплошным» методом, стараясь не делать никаких исключений.

Часть из собранной таким образом «протокольной коллекции» может очень пригодиться уже на этапе написания возражений на акт проверки или послужить эдаким «тузом в рукаве» для внезапного предъявления в суде.

Телеграм-канал “Записки налогового адвоката”

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    «Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

    Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.

    6
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Право

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

    Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
    3
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇

    Вместо пятничного дайджеста, который редакция составляет каждую неделю (а вы его не читаете) мы решили пойти иным путем. Сегодня право выбирать лучший пост мы отдаем вам! Ждем вашего голоса в опросе 👇🏼

    Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇
    29
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥«Клерк» подобрал для вас топ самых крутых вакансий, чтобы было легче искать работу!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    27
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ведение бизнеса

    Due diligence при покупке бизнеса 

    Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

    Due diligence при покупке бизнеса 
    725
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»

    В статье рассказываю, как достать классную фактуру для вашего сайта, не вымучивать текст и не заливать будущих читателей водянистой водой.

    О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»
    13
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество

    Культура Сербии прочно связана с религиозными убеждениями и практиками. В этой статье мы рассмотрим религиозную мозаику Сербии, основные религии, и их влияние на культуру и общество этой страны.

    Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество
    14
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Важные новости про взносы ИП / БухТуб

    ФНС объявила индульгенцию по взносам ИП и нарушила нормы НК, россияне запретят себе брать кредиты, бухгалтеры убились в попытках вернуть из резерва НДФЛ — встречайте новый выпуск самых важных новостей.

    4
    68
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Что нужно знать бухгалтеру по НДС в 2023 году: топ-5 разъяснений Минфина по налогу на добавленную стоимость

    Сделки в иностранной валюте, вычет для ювелиров, счета-фактуры от агента, услуги по охране труда – в обзоре писем Минфина по НДС за лето 2023 года. Забирайте в закладки.

    Что нужно знать бухгалтеру по НДС в 2023 году: топ-5 разъяснений Минфина по налогу на добавленную стоимость
    55
    Логотип Клерк
    Клерк
    Индивидуальный предприниматель

    Как бухгалтеру ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

    Если предприятие ведет несколько видов деятельности, можно совмещать УСН с другими налоговыми режимами, например с ПСН. При этом необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.

    Как бухгалтеру ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения
    459
    Читать еще
    Мнения