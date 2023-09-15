«Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

По большому счету, Налоговый кодекс, как ни крути, писан только и практически исключительно с целью взимания налогов в максимально возможных объемах и с наибольшей эффективностью. Это его основное предназначение. Соблюдение прав налогоплательщиков априори находится на далеко втором плане. Да, конечно, в нем присутствует ст. 21 («Права налогоплательщиков»), но всем понятно, что права эти по определению ущербнее, чем права налоговых органов — хотя бы по той простой причине, что права последних обеспечены мерами и аппаратом государственного принуждения. Это и принудительные действия (выемка, допрос), и обязательные для исполнения требования о предоставлении документов и информации. И все это — под угрозой штрафов, как в рамках налоговой, так и административной ответственности.

Естественным образом в процессе взаимодействия с налоговиками встает вопрос: а что может налогоплательщик конкретно и реально противопоставить доказательствам, которые собирает против него налоговый орган в рамках тех или иных мероприятий налогового контроля.

Вопрос непраздный и неочевидный одновременно, поскольку способы защиты своих прав (в особенности про-активные) необязательно напрямую явствуют из текстов налогового законодательства; более того, зачастую о существовании некоторых из них можно узнать только в процессе реального взаимодействия с инспекцией.

Об одном из таких способов я хочу рассказать в этой статье

При проведении камеральных и выездных налоговых проверок налоговый орган производит допросы любых физических лиц, обладающих интересующей его информацией, на что имеет полное право в соответствии со ст. 90 НК. Показания каждого свидетеля заносятся в протокол.

Значение данного мероприятия сложно переоценить: нередко на основании таких вот протоколов компании с многомиллиардными оборотами ввергаются в состояние банкротства.

Для того, чтобы протоколы допросов обрели полновесный доказательственный статус, их в обязательном порядке прикладывают к акту налоговой проверки в виде приложений. И с этого момента они становятся, наряду с другими доказательствами-приложениями, составной частью материалов налоговой проверки.

А теперь снова интересный вопрос: все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

Для меня, как практикующего налогового адвоката, ответ на него очевиден и прост: нет, не все, а только те, которые подтверждают позицию налогового органа, изложенную в акте, или, по крайней мере, не опровергают ее.

Я лично неоднократно сталкивался с тем, что в процессе проверки производились допросы, протоколы которых не прикладывались в результате к актам.

Сам по себе факт того, что инспекция предпочла не использовать тот или иной протокол, говорит о том, что его можно использовать для контраргументации в споре с налоговой инспекцией как на стадии досудебного обжалования, так и, конечно же, в суде. В моей практике было дело, когда такой вот «неучтенный» протокол выступил одним из краеугольных камушков, склонивших чашу тех самых пресловутых весов в пользу моего клиента при обжаловании решения по результатам выездной налоговой проверки.

Теперь о том, а как же заполучить эти самые выгодные налогоплательщику протоколы, с тем, чтобы предъявить их в удобное время в удобном месте.

Сразу скажу, что ознакомление с материалами налоговой проверки, скорее всего, ничего не даст, поскольку инспекция (по крайней мере, по моему опыту) неизменно занимает позицию, при которой материал налоговой проверки — это только то, что приложено к акту.

Поэтому нужно действовать следующим образом

В большинстве случаев известно, кого налоговики «выдергивают» на допрос, поскольку это не просто граждане с улицы, а люди, которые заведомо обладают той или иной информацией о деятельности проверяемой организации. Таким образом, можно и нужно организовывать работу по сопровождению каждого из допросов.

О подготовке к допросам и их сопровождении я обязательно напишу отдельную статью как-нибудь в следующий раз. А сейчас упомяну лишь о том, что в соответствии с п. 6 ст. 90 НК «копия протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку».

Таким образом, надо следить, как минимум, за тем, чтобы все протоколы допросов вручались свидетелям, а они передавали их проверяемому лицу.

При этом надо четко понимать, что невозможно заранее доподлинно установить практическую ценность каждого отдельно взятого документа с точки зрения оспаривания позиции налогового органа ибо позиция эта будет адекватно отражена только в акте проверки (исключение в этом плане составляют, пожалуй, лишь допросы в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля), поэтому действовать надо «сплошным» методом, стараясь не делать никаких исключений.

Часть из собранной таким образом «протокольной коллекции» может очень пригодиться уже на этапе написания возражений на акт проверки или послужить эдаким «тузом в рукаве» для внезапного предъявления в суде.

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