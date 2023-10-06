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Дмитрий Варкентин
Банкротство

Заинтересованные лица в налоговых спорах: еще и конкурсные кредиторы?

Рассмотрим дело по заявлению конкурсного кредитора общества-должника об обжаловании решения инспекции по итогам выездной налоговой проверки данного общества.
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Я уже неоднократно отмечал в предыдущих публикациях, что налоговые споры зачастую идут «рука об руку» с банкротными процессами.

Обусловлено это как значительными суммами доначислений по итогам налоговых проверок, так и тем фактом, что налоговая служба не только является полноправным кредитором, чьи требования могут быть поставлены под сомнение заинтересованными лицами, но и обладает в банкротном процессе особым статусом уполномоченного органа. Кроме того, в силу целого ряда причин правомерность требований налогового органа не может быть проверена в рамках только лишь дела о банкротстве.

Судебная практика уже практически сформировалась в том смысле, что бывшим руководителям (а также участникам и другим контролировавшим должника лицам) однозначно предоставляется право на судебную защиту в отдельном процессе по обжалованию решения налогового органа, которым были произведены доначисления юридическому лицу – должнику. Эта позиция судов обусловливается, как правило, привлечением контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в банкротном процессе. Данный факт свидетельствует о наличии у этих лиц юридически значимого интереса в исходе дела по проверке законности решения налогового органа.

Очередным примером такого подхода стало дело №А21-13970/2021.

Арбитражный суд Северо-Западного округа принял Постановление от 5 сентября 2023 года, которым отменил судебные акты Арбитражного суда Калининградской области и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Из Постановления кассационной инстанции следует, что изначально с заявлением о признании недействительным решения налогового органа по итогам выездной налоговой проверки Общества обратился в суд один из конкурсных кредиторов Общества. Далее к делу были привлечены в качестве третьих лиц как конкурсный управляющий Общества, так и бывший его руководитель и участник (в одном лице).

Рассмотрев дело, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований заявителя, апелляционный суд согласился с этим решением.

Основным мотивом для отмены решений двух инстанций на стадии кассационного обжалования стало то, что нижестоящие суды не исследовали доводы заявителя по существу, ограничившись лишь указанием на то, что заявитель (напомню: конкурсный кредитор) не является лицом, интересы которого нарушены обжалованным им решением налогового органа.

Суд кассационной инстанции указал на то, что в деле участвовал бывший директор и участник Общества, который в рамках банкротного процесса был привлечен к субсидиарной ответственности, соответственно, его права и интересы напрямую затрагиваются решением инспекции по итогам ВНП, поскольку сумма доначислений по ней формирует требования к должнику, которые, при недостаточности конкурсной массы, должны удовлетворяться за счет субсидиарного должника.

Данное конкретное дело представляет интерес тем, что заявителем по нему выступил конкурсный кредитор. Да, вышеуказанное Постановление кассации было обусловлено нарушением права на судебную защиту третьего лица по делу (бывшего директора и участника Общества), и однозначная оценка статуса именно заявителя в этом контексте в судебном акте не приводится.

Однако тенденция к распространению правила судебной защиты по налоговым спорам на конкурсных кредиторов как на заинтересованных лиц — налицо. Что и неудивительно: ведь уменьшение общей суммы по реестру на сумму требований инспекции однозначно приведет к возможности удовлетворения требований других кредиторов в большем объеме. Чем не интерес?

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Комментарии

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    Дмитрий Варкентин
    Банкротство

    Заинтересованные лица в налоговых спорах: еще и конкурсные кредиторы?

    Рассмотрим дело по заявлению конкурсного кредитора общества-должника об обжаловании решения инспекции по итогам выездной налоговой проверки данного общества.

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