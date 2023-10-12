Методика подготовки к допросу в налоговой инспекции. Чем отличаются комиссии от допроса

Отличие состоит в том, что в первом случае в инспекцию может придти любой представитель налогоплательщика (несмотря на то, что в соответствующих информационных письмах налоговые органы безапелляционно требуют явки исключительно руководителя компании, с этим можно и нужно спорить; правовой позиции для настаивания на явке конкретного физического лица у налоговых чиновников в данном случае нет), во втором же случае в инспекцию должно явиться именно вызываемое физическое лицо. При этом, конечно, это физическое лицо вправе придти совместно с представителем, но отвечать на поставленные инспектором вопросы все равно должно вызванное лицо лично; представитель может лишь давать краткие устные консультации по мере необходимости и возможности.

Эта особенность допроса накладывает существенный отпечаток на подготовку к данному мероприятию, поскольку вызываемое для его осуществления лицо, в подавляющем большинстве случаев, не обладает навыками и знаниями, позволяющими быть спокойным за итоговый результат. Кроме того, никто не отменяет момента психологического давления, к которому налоговые органы с охотой прибегают во многих случаях. Сюда относится и запугивание, и уговоры, неважно, главное, что сама обстановка и практические (прямо скажем: специфические) методы проведения налоговиками допросов вполне могут сбить с толку даже психологически устойчивого и более-менее подкованного человека. Что уж говорить о людях, которые совершенно не готовы даже к минимальному давлению (а таких немало).

Я не собираюсь агитировать за то, что на допрос нужно идти обязательно и всенепременно с налоговым консультантом, желательно обладающим статусом адвоката. В конце концов, это личное дело и выбор каждого, и ничто не мешает уверенному в себе человеку придти в налоговую инспекцию в гордом одиночестве и, вполне возможно, покинуть ее стены, будучи весьма довольным собой и результатом в виде полученной копии протокола.

Но на одной вещи я бы настаиваю однозначно: любой допрос ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. Причем вне зависимости от того, привлекаете вы налогового консультанта (адвоката) либо нет. К слову: сам адвокат по делам своих клиентов не может быть допрошен в качестве свидетеля вообще (в силу прямого запрета, установленного Налоговым кодексом).

Прежде всего, необходимо понять, с какой целью на допрос вызывается данное конкретное лицо (вы, или другое лицо, обладающее информацией о вашем бизнесе). В большинстве случаев такая цель очевидна: например, получить те или иные сведения о нереальности сделки, поставленной под сомнение в ходе налоговой проверки.

По факту выявления цели нужно определить круг вопросов, который потенциально будет интересовать инспектора. Задача при этом существенно облегчается, если у вас на руках уже есть протоколы допросов других свидетелей. Но и в этом случае расслабляться нельзя: никто не отменял возможности неожиданного инспекторского креатива, который может проявиться в самый неудобный момент. Поэтому размышлять стоит, как бы многократно отвечая на один и тот же вопрос: а что такого специального могут спросить ИМЕННО у данного конкретного человека?

В моем понимании, определение круга вопросов — это их формулировка в письменном виде (и желательно в разных вариациях) и в письменном же виде формулировка ответов на эти вопросы (ответы, как понятно, должны в идеале не только опровергать (или, по крайней мере, не подтверждать) гнусные домыслы налогового инспектора, но и подкреплять контраргументы и позицию налогоплательщика).

В моей практике это происходит следующим образом. На основании понимания целеполагания вызывающего инспектора и информации, предоставленной клиентом (отмечу, что только лишь сбор и анализ полученной информации (документации) могут занять от нескольких часов до нескольких дней, и спешить здесь нельзя), я пишу «опросник» с вариантами вопросов и ответов на них, и отправляю его клиенту. Далее происходит обсуждение написанного мной с клиентом и вызываемым на допрос лицом (если они не совпадают), и вырабатывается окончательный вариант «проекта» протокола допроса.

Подсказка: ничто не мешает взять эту «шпаргалку» с собой и никто не может запретить пользоваться ею по ходу допроса.

На заключительном этапе подготовки я провожу установочную беседу с вызываемым на допрос лицом, в ходе которой мы оговариваем заранее наши действия на разные более или менее вероятные случаи (например, на тот случай, если инспектор откажется допускать меня в качестве адвоката).

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