Допрос в налоговой инспекции

Готовясь к походу на допрос в налоговую инспекцию, можно попытаться предположить многое. В частности, можно определить с той или иной точностью причину, по которой вас вызвал инспектор. Исходя из этого, можно очертить круг задач, которые инспектор хочет решить путем данного допроса. А на конечном этапе подготовительных рассуждений вполне возможно составить примерный перечень конкретных вопросов, которые, вероятно, поставит перед допрашиваемым лицом налоговый инспектор, и даже подготовить ответы на них.

Однако к некоторым аспектам этого мероприятия налогового контроля подготовиться заранее абсолютно невозможно.

Во-первых, невозможно подготовиться к ситуации, при которой допрос будет происходить в условиях серьезного психологического давления (например, запугивания или хамства). Сказать, что в таких условиях происходит каждый допрос в инспекции, нельзя. Однако, это вполне возможно в той, к примеру, ситуации, когда инспектор серьезно мотивирован получить от вас именно те показания, которые позволят ему обосновать доначисления по проверке. Также никто не отменял и личностного фактора, в силу которого были, есть и будут инспекторы, которые проводят допросы в заведомо хамской манере – просто потому, что они сами хамы и есть.

В то же время, нельзя не сказать о том, что бывают случаи, когда заранее можно предположить с высокой степенью вероятности, что допрос пройдет если не в дружеской, то, по крайней мере, в нейтральной манере. Эти случаи относятся к ситуациям, при которых вызов на допрос поступает от налогового органа по поручению другой налоговой инспекции. В этих случаях инспектор никак не замотивирован получить «нужные» показания, и не испытывает в этом плане никакого давления со стороны руководства. Не исключен, конечно, вышеозначенный «просто хамский» вариант, но вероятность спокойного прохождения мероприятия в таких ситуациях резко повышается.

Так что же делать, если вы оказались наедине с неадекватным или нарочито неадекватным инспектором (а может быть, и не одним: широко распространена практика, скажем так, с множественностью лиц на стороне инспекции)? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Конечно же, вы просто можете встать и уйти. Никто вас насильно удерживать не будет. Штраф за отказ от дачи показаний – 3000 рублей, и не факт, что он обязательно будет назначен. Но зачастую бывает так, что допроситься надо по тем или иным причинам во что бы то ни стало. В этом случае все зависит от устойчивости психики каждого конкретного человека. К слову, бытует мнение, что профессионального налогового консультанта невозможно пронять средствами психологического давления, просто потому, что он профессионал, к таким историям привыкший. На самом деле это не совсем так. Профессионал в налоговой сфере – это обычный человек со своим индивидуальным типом психики, он может, как и любой человек, поддаться давлению, другой вопрос, что это давление с меньшей вероятностью повлечет ошибочные действия с его стороны.

Второй фактор, к которому никак не подготовишься заранее, это длительность допроса. На этот счет в профессиональной и околопрофессиональной среде постоянно ведутся какие-то дискуссии. На мой взгляд, они совершенно излишни. Потому что я уверен, что длительность допроса – это фактор, которым можно заранее пренебречь. Да, придется потерпеть, да, сложно сохранять концентрацию на протяжении длительного времени. Но что поделать, таковы издержки мероприятия, если вы хотите, чтобы по итогам его проведения налоговый инспектор не чувствовал себя победителем, а вы – побежденным.

Третий «непредсказуемый» фактор – это вопросы инспектора, к которым допрашиваемое лицо оказалось по каким-то причинам неготовым. На сей счет тоже нет универсального рецепта, хотя бы потому, что очень многое здесь зависит от контекста (в широком смысле слова: как предыдущих и последующих вопросов допрашивающего, так и ситуации в целом).

Но кое-что всеобъемлющее я сказать все же могу. Надо четко помнить, что кем бы по должности или другим качествам ни было допрашиваемое лицо, оно совершенно точно не робот. А это означает, что лицо это может совершенно искренне не помнить каких-то обстоятельств, даже обладая от природы и саморазвития прекрасной памятью. Кроме того, у допрашиваемого лица, как правило, не бывает с собой первичной документации ни в каком виде (хотя пользоваться во время допроса компьютером или другим девайсом, а также шпаргалкой, о которой я упоминал в предыдущей статье, никто запретить не может). Также на допросах инспекторы спрашивают об обстоятельствах, которые случились, как правило, не ранее чем за год до допроса. Ввиду такого рода особенностей нет ничего страшного в ответе «не помню, надо уточнить, свериться с первичной документацией» в той или иной вариации. Конечно, злоупотреблять такого рода ответами очень нежелательно и да, такой ответ может быть использован в последующем как подтверждающий позицию инспекции, однако это, в большинстве ситуаций, лучше, чем неподготовленный ответ наугад.

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