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Дмитрий Варкентин
Налоговые проверки

Весомый контраргумент на протокол осмотра, произведенного налоговым инспектором

    При проведении как выездных, так и камеральных проверок налоговый орган имеет право на проведение осмотра территорий, помещений, документов и предметов. Для проведения осмотра достаточно мотивированного постановления должностного лица. Правовое основание для проведения осмотра закреплено в ст. 92 НК РФ.
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Надо сказать, что налоговый орган широко пользуется этим своим правом, поскольку осмотр зачастую позволяет достаточно легко выявить противоречия между реальными жизненными обстоятельствами и их документальным оформлением.

    Бывает, что результаты осмотра оказываются полной неожиданностью для налогоплательщика.

    В частности, в моей практике был случай, когда инспектор произвел осмотр складских помещений, в соответствии с документацией, арендованных проверяемым лицом, и выяснил, что по указанному в договоре аренды адресу находится вовсе не склад, а частный жилой дом. Что немедленно и было отражено в протоколе данного мероприятия налогового контроля.

    Обнаружилось это «открытие» уже при ознакомлении с актом, оформленным по итогам выездной проверки, и привело моего клиента в легкий шок. Дело в том, что он действительно арендовал склад, и был уверен, что склад этот находится по адресу, который и был указан в документах. Стали разбираться и выяснилось, что путаница с адресом возникла вследствие специфической процедуры оформления прав на данный объект недвижимого имущества.

    В возражениях, подготовленных в ответ на полученный акт, налоговой инспекции была раскрыта полная история оформления недвижимости и объяснена причина возникновения данного технического недоразумения (с приложением соответствующих документов). Однако налоговый орган остался (ожидаемо, надо сказать) непреклонным, и «жилой дом» благополучно перекочевал в конечное решение по проверке.

    Так же ожидаемо не помогла и апелляционная жалоба в вышестоящее управление на решение: стало окончательно понятно, что бороться с этим доводом (наряду со многими другими) налоговиков придется в арбитражном суде.

    При подготовке к процессу встала дилемма: ограничиться теми доказательствами, которые были приведены на досудебной стадии (к слову, подкрепленными протоколом допроса руководителя юридического лица – собственника склада), либо подкрепить их дополнительными доказательствами. Размышления были недолгими: абсолютно во всех случаях, когда можно представить дополнительное доказательство – надо его представлять.

    В итоге было решено использовать правовую возможность, отраженную в ст. 102-103 Основ законодательства о нотариате, а именно произвести процедуру обеспечения доказательств в виде осмотра складских площадей, что и было сделано. В результате данного нотариального действия (совершенного в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой, в том числе, в присутствии сотрудника налоговой инспекции) на свет родился нотариально оформленный протокол осмотра доказательств, который выступил полновесной альтернативой невнятному протоколу осмотра, произведенного инспектором.

    Как следствие, данный эпизод был с легкостью и даже «с запасом» отыгран у налоговой инспекции в одном судебном заседании, равно как и выиграно дело в целом (по некоторым эпизодам – в упорной борьбе, но это уже другая история).     

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

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Комментарии

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    Весомый контраргумент на протокол осмотра, произведенного налоговым инспектором

        При проведении как выездных, так и камеральных проверок налоговый орган имеет право на проведение осмотра территорий, помещений, документов и предметов. Для проведения осмотра достаточно мотивированного постановления должностного лица. Правовое основание для проведения осмотра закреплено в ст. 92 НК РФ.

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